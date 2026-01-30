العضو المنتدب لشركة "جي دبليو سي": الشراكة تُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للفنّ والثقافة

الشراكة مع "آرت بازل قطر" تعكس قدرة "جي دبليو سي" على تقديم خدمات لوجستية معقدة لشحنات ثمينة وفق معايير عالمية

"جي دبليو سي" تؤكّد على خططها لإنشاء أكبر مركز لوجستي للأعمال الفنية بالمنطقة

الدوحة، أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق "جي دبليو سي" – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن شراكتها مع "آرت بازل قطر"، بصفتها الشريك اللوجستي الرسمي للنسخة الأولى من المعرض. وتعدّ هذه المرة الأولى التي يُقام فيها معرض "آرت بازل" العالمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة النسخة الأولى من هذا المعرض الدولي المميّز من 5 إلى 7 فبراير 2026، والذي يُقام بالشراكة مع قطر للاستثمارات الرياضية وكيو سي بلس (+QC).

وتعدّ مؤسسة معارض "آرت بازل" العالمية إحدى أعرق المعارض الفنّ الحديث والمعاصر في العالم، حيث تقيم معارض رائدة في كبرى مدن الفنّ العالمية، من بازل وميامي إلى هونغ كونغ وباريس والدوحة؛ كما تعدّ معارض "آرت بازل" نموذجًا عالميًا يرسم معايير الامتياز والجودة في قطاع الفنون.

وباعتبارها الشريك اللوجستي الرسمي للفعالية، ستتولى "جي دبليو سي" تنفيذ جميع العمليات اللوجستية للأعمال الفنية عالية القيمة في "آرت بازل قطر 2026"، ودعم إجراءاته التشغيلية لضمان إنجاح الانطلاقة الإقليمية لأحد أرقى محافل الفنّ والثقافة في العالم، ما يؤكّد قدرة الشركة على تقديم حلول لوجستية متخصصة وحساسة وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، ستكون "جي دبليو سي" أحد رعاة المعرض العالمي وداعميه، ما يعكس التزام الشركة ومؤسسة معارض "آرت بازل" بمبادئ التميّز، والدقة، وتطوير التعاون العابر للحدود الذي يجمع بين قطاعَي الثقافة والخدمات اللوجستية. كما ستُسهم الشراكة في دعم قطاعات الفنّ والثقافة من خلال الاستفادة من خبرة "جي دبليو سي" الواسعة ودورها المتنامي في دعم المتاحف، والمعارض الفنية، والمؤسسات الثقافية، في قطر وحول العالم.

وعن الشراكة الاستراتيجية، قال العضو المنتدب للشركة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني: "يشكّل معرض "آرت بازل قطر" انطلاقة تاريخية لهذه المعارض الفنية المرموقة في المنطقة، إذ لم تسبق إقامته من قبل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ونفخر بدورنا كشريك لوجستي للمعرض وبدعم نسخته الأولى، كما يسرّنا تسخير خبرتنا الواسعة التي تزيد على 15 عامًا في مجال الخدمات اللوجستية للأعمال الفنية، من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر".

وأضاف الشيخ عبدالله بن فهد: "ننظر إلى هذه الشراكة الاستراتيجية مع المعرض العالمي كخطوة نوعية ضمن مسار "جي دبليو سي" لتعزيز مكانتها كمزوّد إقليمي وعالمي رائد للحلول اللوجستية عالية القيمة، وخيار أوّل لكبرى العلامات الفنية والثقافية العالمية؛ كما تؤكّد التزامنا بدعم قطاعات الفنون، والثقافة، والصناعات الإبداعية، والإسهام في تطويرها، باعتبارها رافدًا أساسيًا من روافد التنمية المستدامة، وركيزة رئيسة من ركائز تنويع الاقتصاد بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030."

وتعدّ الشراكة مع "آرت بازل قطر" محطةً جديدةً في سجل شركة "جي دبليو سي" الحافل بالأعمال المميّزة في الدعم اللوجستي لقطاع الفنون والثقافة، والتي تشمل التعاون مع الذراع التجاري لمتاحف قطر على إنشاء أكبر مركزٍ لوجستي في المنطقة متخصص بتخزين الأعمال الفنية في الدوحة.

وفي هذا السياق، قال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن نجاح النسخة الأولى من معرض "آرت بازل" العالمي في المنطقة يتطلب قدرات لوجستية ذات مستوى وجودة عالميين، ولا يقتصر دور "جي دبليو سي" على نقل الأعمال الفنية فحسب، إنما يمتد ليشمل حماية القيمة الإبداعية والإنسانية التي تمثلها، وهي مسؤولية كبيرة تتطلب مستويات عالية من الدقة والخبرة والثقة المطلقة".

وأضاف كيرنز: "تواصل "جي دبليو سي" أعمالها اللوجستية في قطاع الفنون والثقافة، حيث تعمل في إطار شراكة استراتيجية مع "كيو سي بلس" على بناء أكبر مركز لوجستي في المنطقة لتخزين الأعمال الفنية وفق أعلى المعايير العالمية، مواصلين استثمارنا في بناء البنية التحتية والقدرات اللازمة لترسيخ مكانة قطر كمركز متخصص بحفظ الأعمال الفنّية وتقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بها".

وتُعتبر "جي دبليو سي" أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على اعتماد من الاتحاد الدولي لشركات نقل المعارض والأعمال الفنية (ICEFAT)، حيث تقدم خدمات لوجستية متخصصة للأعمال الفنية، تجمع الخبرة والتميّز التشغيلي، وتلبي احتياجات القطاع الفني الذي يتطلب أعلى درجات الدقة، والأمان، والموثوقية في التعامل مع الأعمال والمقتنيات الفنية.

وفي إطار استراتيجية "جي دبليو سي" لبناء منظومة لوجستية متكاملة للأعمال الفنية، ستُنشئ الشركة المركز اللوجستي المتخصص في منطقة راس بوفنطاس الحرة، حيث سيقدم خدمات حفظ الأعمال الفنية والأصول الثقافية بما يتماشى مع معايير المتاحف العالمية من حيث التخزين الآمن والرعاية الاحترافية. بالإضافة إلى ذلك، ستضم المنشأة مختبرًا للحفظ والترميم، ومساحات تخزين خاصة ومشتركة، وغرف عرض، ومناطق جمركية مخصصة لعمليات نقل الأعمال الفنية".

ويجمع "آرت بازل قطر 2026" نخبةً من المؤسسات الفنية، والفنانين، وجامعي المقتنيات المتخصصين، وقادة القطاع الثقافي من حول العالم، ويشارك في هذه النسخة أكثر من 87 معرضًا وصالة عرض من أكثر من 31 دولة وإقليمًا، منها 16 جهةً تشارك للمرة الأولى في أحد معارض "آرت بازل". حيث ستُعرض أعمال فنية رائدة ومبتكرة من إنتاج 84 فنانًا دوليًا، ليكون "آرت بازل قطر" منصة ثقافية رائدة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وحلقة وصل مع شبكة معارض "آرت بازل" العالمية.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، كما أنها شركة رائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

نبذة عن آرت بازل

تأسست "آرت بازل" عام 1970 على يد مجموعةٍ من مدراء المعارض الفنية في مدينة بازل السويسرية، وتنظّم المؤسسة اليوم أرقى معارض الفنون الحديثة والمعاصرة حول العالم. فمن بازل وميامي وهونغ كونغ والدوحة، يحمل كل معرض البصمة المميزة للمدينة أو المنطقة المستضيفة، ويُبرز حضور المعارض الفنّية المشارِكة، ويقدّم أعمال فنّية ومحتوى مميّز للفعاليات المصاحبة التي يتم إنتاجها بالشراكة مع المؤسسات المحلية. وقد توسّعت أعمال "آرت بازل" إلى المنصات الرقمية الجديدة، مثل "زيرو 10" وتطبيق "آرت بازل"، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عدّة، منها "مبادرة آرت بازل"، وتقرير "يو بي إس" حول سوق الفنون العالمي، ومسح قطاع المقتنيات الفنّية العالمي، ومتجر وجوائز "آرت بازل".

للاطلاع على معلومات إضافية حول "آرت بازل"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (artbasel.com).

نبذة عن آرت بازل قطر

تنطلق النسخة الافتتاحية من معرض "آرت بازل قطر" في الدوحة في فبراير 2026، حيث تبدأ رحلة هذا المعرض الذي يشكّل منصة متميّزة في صلب المشهد الثقافي في دولة قطر، ويقدّم مساحةً لتسليط الضوء على معارض وفنّانين رائدين من الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، ومناطق أخرى. ويعدّ هذا المعرض الجديد الثمرة الأبرز لشراكةٍ فريدةٍ من نوعها بين معارض "آرت بازل"، وشركتها الأم "إم سي إتش جروب"، وشركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه ونمط الحياة، ومجموعة "كيو سي بلس" التي تركّز على الأنشطة الاستراتيجية والإبداعية المتخصصة في قطاع التجارة الثقافية.

