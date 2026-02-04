دبي: احتفت جمارك دبي بفعالية النصف من شعبان " حق الليلة" في أجواء مجتمعية وتراثية عكست عمق الهوية الإماراتية وذلك من خلال احتفال تراثي مميز نظمته الدائرة لموظفيها وعملائها في المقر الرئيسي للدائرة وفي مطارات دبي، حيث جاءت هذه الفعالية ضمن مبادرات عام الأسرة 2026م، وبالتزامن مع "موسم الولفة" الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في إطار تعزيز روح الألفة والتواصل الاجتماعي بين الموظفين وإبراز دور جمارك دبي في دعم المبادرات الثقافية والمجتمعية.

ويعد النصف من شعبان، المعروف شعبياً بـ "حق الليلة" في دولة الإمارات العربية المتحدة من المناسبات التراثية العريقة التي تعكس العادات الأصيلة عبر طقوسٍ اجتماعية تراثية، فقد حرصت جمارك دبي على تجسيد هذه المناسبة عبر احتفال تخللته العديد من الفقراتٍ الترفيهية والأنشطة التراثية المتنوعة التي شارك فيها الموظفين وأبنائهم والعملاء.

كما تضمنت الفعالية ضيافة تراثية مميزة تعبر عن أصالة التراث الاماراتي، بالإضافة إلى تقديم الهدايا المتنوعة للكبار والصغار في أجواء غمرتها السعادة والتكافل الاجتماعي، حيث جاء هذه الفعالية ترسيخاً للهوية الوطنية وحرصاً على المحافظة على الموروث الاماراتي وإدخال البهجة والفرح في قلوبهم.

وبهذه المناسبة، صرح راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بجمارك دبي "أن أهمية الاحتفاء بالنصف من شعبان هو انعكاس اجتماعي وثقافي لقيمنا وعاداتنا المجتمعية، مؤكداً أن إحياء هذا الموروث الشعبي هو ترسيخ للهوية الوطنية الإماراتية وتجديد روح الترابط بين الموظفين وأسرهم، ونحن اليوم نلتزم بدعم المبادرات المجتمعية في أجواء تسودها الألفة والبهجة"

وأضاف أن جمارك دبي تلتزم بدعم المبادرات المجتمعية والثقافية ضمن برامجها التي تعزز من حضورها المجتمعي وتعكس الصورة المؤسسية الناجحة في إمارة دبي لتبقى حاضرة في الذاكرة وتنتقل للأجيال القادمة بروح معاصرة تحافظ على أصالتها.