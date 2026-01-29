أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن حضور 270 مشاركًا للنسخة الأولى من "برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" الذي نظمته الجامعة بدعم من "جوجل دوت أورغ" و"مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات" وبرنامج "سايبر اي 71". وجاءت هذه المبادرة كامتداد محوري لأول برنامج شامل لندوات الأمن السيبراني في المنطقة، والذي أُطلق في مارس 2025.

شهد برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني مشاركة ما مجموعه 100 مشارك بشكل حضوري ومشاركة 170 شخصًا حضر بشكل افتراضي من جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث حصلوا على شهادات معتمدة من جامعة خليفة ومجلس الأمن السيبراني ما يعكس مستوى جاهزيتهم العالية لمواجهة التهديدات السيبرانية وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة. وشملت فئات المشاركين في البرنامج طلبة مدارس الثانوية والجامعات وطلبة الدكتوراه وأكاديميين ومتخصصين من قطاع الأمن السيبراني وممثلين من القطاعين العام والخاص.

وجمع البرنامج متعدد التخصصات ما بين المعرفة النظرية والمهارات العملية ووجهات النظر السياسية، ما ساهم في توفير تجربة تعليمية شاملة وعملية. وشملت الموضوعات الرئيسة، التي ركز عليها برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، "التكنولوجيا والجغرافيا السياسية" و"شبكات عصبية بيانية لأمن الأجهزة" و"العوامل البشرية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" و"الذكاء الاصطناعي والوعي وانعدام الأمن السيبراني" و"الحوسبة الكمية في عصر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" و"سياسة الأمن السيبراني والحوكمة والامتثال (مع التركيز على دولة الإمارات)" و"الذكاء الاصطناعي والأمن الوطني" و"معلومات استخباراتية عن التهديدات السيبرانية والاستجابة للحوادث" و"الأدلة الجنائية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي" و"محاكاة عملية لتدريب الأمن السيبراني المعروف باسم (الاستيلاء على العلم)".

وتضمنت النسخة الافتتاحية من البرنامج تكريم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، تقديرًا لدعمه المتميز للبرنامج، كما تم تكريم برنامج "سايبر اي 71" كواحد من أبرز مؤسسات المجتمع المحلي في برنامج جامعة خليفة. ترأس الدكتور لويغي مارتينو، الباحث الرئيس، الجلسة الافتتاحية التي تضمنت أيضًا حلقات نقاشية رفيعة المستوى مع عدد من ممثلي الشركاء، منهم فاطمة النيادي، مديرة برنامج "سايبر اي 71" وسامر عبد اللطيف، المدير التنفيذي لشؤون القطاع العام ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جوجل السحابية" ويوينغ ماك، مسؤولة المشاريع لدى شركة "فيرتشوال رووتس".

وقال الدكتور فيلاند هولفيلدر، نائب رئيس الهندسة والرئيس التكنولوجي الإقليمي لأمن وسيادة شركة "جوجل السحابية": "يشهد قطاع الأمن السيبراني طلبًا متزايدًا على الكفاءات المتخصصة في ظل ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، من فرص، إلى جانب ما تفرضه من تحديات على هذا المجال. ونفخر بدعم الجامعات في مختلف أنحاء مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للمساهمة في بناء كوادر قوية ومتنوعة في مجال الأمن السيبراني، تمتلك الخبرة والمعرفة في تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى رعاية القدرات ودفع تطوير الحلول الرقمية المُبتَكَرَة القادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المتسارعة في الفضاء السيبراني، كما أشار إلى أن النسخة الافتتاحية تشكل منصة مثالية لنشر الوعي بالأمن السيبراني على مستوى المجتمع واستعراض التكنولوجيات المتطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بما يسهم في تعزيز المرونة السيبرانية وترسيخ ثقافة الابتكار.

وشدد سعادته كذلك على أن هذه الجهود تلعب دورًا محوريًا في تمكين الشباب وتثقيف الأجيال الجديدة من الخبراء والقيادات في قطاعات الأمن السيبراني والرقمي. وأوضح الدكتور محمد الكويتي أن الابتكار هو ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بدولة الإمارات ومحركًا رئيسًا لتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية. وأشار في هذا السياق إلى دور برنامج "سايبر اي 71" في مواصلة دعم ورعاية الأفكار المُبتَكَرَة والجهود في مجال الأمن السيبراني، مع القيام في الوقت نفسه بحماية الإنجازات الوطنية والحفاظ على المرونة الرقمية على المدى الطويل، مؤكدًا أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الطلبة والخريجين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة وتأهيلهم كرواد أعمال ناجحين في قطاع الأمن السيبراني.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة: "يعكس برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الذي تم نظيمه بدعمٍ من جوجل دوت أورغ، التزام جامعة خليفة ببناء رأس المال البشري الهام في مجالَي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ومن خلال الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وبرنامج سايبر اي 71، نساهم بتزويد المنطقة بمجموعة واسعة من القدرات متعددة الاختصاصات القادرة على مواجهة تحديات الأمن الرقمي بشكل مباشر. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي".

وقال الدكتور لويغي مارتينو: "تتمثل نتائج هذه المبادرة في محورين، حيث أظهرت من جهة مدى الاهتمام الكبير بموضوعات كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني عبر تخصصات وقطاعات مختلفة. ومن جهة أخرى، أكدت النتيجة الثانية على ضرورة وجود منظومة قوية وداعمة ليتمكن هذا النوع من المبادرات من النجاح، ويعتبر الدور الذي قامت به جميع الأطراف ذات الصلة جديرًا بالثناء".

يوفر برنامج ندوات الأمن السيبراني، الذي أطلقته جوجل دوت أورغ، التمويل والدعم من مؤسسة "فيرتشوال رووتس" لتعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات التعليم العالي ومساعدة الطلبة في معرفة المزيد من المعلومات عن الأمن السيبراني واكتشاف مسارات مهنية في هذا المجال من خلال برامج التوجيه وموارد التَّعَلُّم التي تعزز خبراتهم العملية والتطبيقية.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

لمحة عن "جوجل دوت أورغ":

تطبق "جوجل دوت أورغ" ابتكارات وبحوث موارد شركة "جوجل" لتشجيع التقدم ومنح الفرص للجميع.

لمحة عن "مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات":

أسست حكومة دولة الإمارات "مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات" في نوفمبر 2020، لغرض تطوير استراتيجية شاملة وضمان توافر بنية تحتية آمنة وراسخة للأمن السيبراني، وذلك كجزء من رؤية الدولة من أجل تحقيق تحول رقمي أكثر أمانًا. يتولى رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات رئاسة المجلس بهدف الإسهام في الأُطُر القانونية والتنظيمية للأمن السيبراني بالدولة وتأمين كلٍ من التكنولوجيات الحالية والناشئة. ويُعَد المجلس مسؤولًا أيضًا عن بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني عبر الدولة وقيادة الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التعاون مع ممثلي القطاعات الصناعية والأكاديمية والدبلوماسية السيبرانية الدولية، كما يضطلع أيضًا بتخطيط وتنفيذ مبادرات التوعية وبناء القدرات عبر الدولة لتعزيز السلامة والأمن بين سكان الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة.

لمحة عن برنامج حاضنة "سايبر اي 71":

يُعَد حاضنة "سايبر اي 71" برنامجًا وطنيًا أطلقته دولة الإمارات بقيادة مجلس الأمن السيبراني كمظلة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار ضمن منظومة الأمن السيبراني وتمكين الطلبة والخريجين والمتخصصين والمؤسسين من كافة المراحل لتأسيس شركات ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني وتوسيع نطاق أعمالها. ويعمل البرنامج من خلال دعم الشركات الناشئة وتزويدها بالتوجيه والتدريب العملي واتفاقيات الشراكات الاستراتيجية على تعزيز المواهب المحلية وتحفيز الابتكار ويُسهِم في المنظومة الوطنية للأمن السيبراني بدولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالدولة.