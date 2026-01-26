الدوحة: أعلنت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، اكتمال استعداداتها لاستضافة الدورة الرياضية الخليجية الثانية لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والتي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير 2026، بمشاركة واسعة من طالبات الجامعات الخليجية.

وتستضيف دولة قطر هذه البطولة للمرة الأولى، تحت رعاية وزارة الرياضة والشباب، وتسعى إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمساهمة في الوقت نفسه في تطوير الرياضة الجامعية النسائية على الصعيد الإقليمي.

وتهدف الدورة إلى تعزيز التعاون والتكامل الرياضي بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تطوير رياضة المرأة في الجامعات، ودعم الطالبات من الناحيتين الرياضية والأكاديمية من خلال إعداد الكوادر الرياضية المتميزة التي يمكنها تمثيل جامعاتها ومؤسساتها التعليمية بصورة مشرّفة في مختلف المحافل الرياضية.

ويتم تنظيم البطولة في سبع ملاعب، ستة منها في المدينة التعليمية وواحدة في جامعة قطر، على أن يقام حفل الافتتاح في 7 فبراير 2026 في ميدان لونجين الداخلي في الشقب. وستتنافس حوالي 450 طالبة يمثلن 16 جامعة ومؤسسة تعليم عالي من دول مجلس التعاون في ثماني رياضات هي: كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، وكرة الريشة، وألعاب القوى، فضلًا عن إدراج رياضة المبارزة للمرة الأولى في البطولة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة البطولة يوم الأربعاء الموافق 28 يناير في استاد المدينة التعليمية، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بحضور رؤساء اللجان الفنية من الاتحادات المعنية، إلى جانب ممثلي الجامعات المشاركة عن كل لعبة، وبمشاركة اللجنة الإشرافية.

وتعليقًا على استضافة هذه الدورة، قالت الدكتورة مريم حمد المناعي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة: "لاشك أن استضافة الجامعة لهذه البطولة الخليجية تأتي امتدادًا لرسالتها الأكاديمية والمجتمعية، حيث تحرص الجامعة على أن تكون هذه الدورة أكثر من مجرد منافسة رياضية، بل تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والتعليم والثقافة، وتُبرز الجذور الحضارية لدور المرأة في مجتمعاتنا، كما يجري الإعداد لحفل افتتاح يتواكب مع أعلى المعايير التنظيمية العالمية، بما يجسد أهمية البطولة ومكانتها".

وترسخ هذه البطولة القيم والمبادئ الأساسية مثل العمل الجماعي، والنزاهة، والمرونة، كما تعزز مشاركة المرأة في الرياضة باعتبارها دافعًا للتنمية البشرية والتقدم الاجتماعي.

