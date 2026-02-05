الدوحة، قطر، شاركت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في مؤتمر "إديو كون"، أحد المؤتمرات الدولية الرائدة في مجال التعليم، والذي عُقد في مدينة سيول، عاصمة جمهورية كوريا. يجمع الحدث نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التعليم وسوق العمل.

وشهد المؤتمر مشاركة سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بصفته متحدثًا رئيسيًا حيث تناول عرضه الذي حمل عنوان من النفط الى الذكاء الاصطناعيّ: لمَ تراهن قطر على التعليم؟ مختلف جوانب التحوّل التعليميّ في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر والأهميّة التي توليها للاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء رأس المال البشري.

كذلك تمّت استضافة رئيس الجامعة في جلسة حواريّة ونقاشات رفيعة المستوى تناولت دور التعليم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وخلال الجلسة الحوارية، استعرض الدكتور النعيمي نهج الجامعة في إعداد خريجين مؤهلين للمستقبل من خلال التعليم التطبيقي، والبرامج المرتبطة باحتياجات سوق العمل، والشراكات الدولية الفعالة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على البعد الإنساني في العملية التعليمية.

وقال سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

"يشكّل التعليم ركيزة أساسية للتحوّل الوطني في ظل تسارع التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتأتي مشاركة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في مؤتمرات دولية مثل "إديو كون" تأكيدًا على التزامها بالحوار التعليمي العالمي، وبناء الشراكات، وتعزيز التعليم التطبيقي وبرامج التبادل الطلابي بما يواكب متطلبات المستقبل."

كما سلّطت مشاركة الجامعة في المؤتمر الضوء على أهميّة برامج التبادل الطلابي التي تتيح للطلبة فرص الدراسة في جامعات عالمية مرموقة، واكتساب خبرات أكاديمية وثقافية دولية تسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.

وتجسد برامج التبادل الطلابي في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا نهجها القائم على وضع الطلبة في صميم العملية التعليمية، ودورها في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن خلال مشاركتها الفعالة في المؤتمر، تؤكد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في التعليم التطبيقي، وشريك دولي فعال في رسم ملامح مستقبل التعليم.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

