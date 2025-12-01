المنامة – جامعة الخليج العربي: أعلنت جامعة الخليج العربي ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الأحد في مقر الجامعة بالمنامة، تفاصيل الملتقى الدولي لتطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل، المقرر عقده يومي 2–3 ديسمبر 2025.

وقال رئيس جامعة الخليج العربي، معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد: "تفخر الجامعة باستضافة هذا الحدث الدولي الذي يجمع وزراء وقادة جامعات ومنظمات دولية وخبراء عالميين لتصميم خارطة طريق عملية لدفع التعليم الجامعي في الدول العربية نحو مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة". وأضاف أن الملتقى يعكس أهداف الجامعة التي تأسست لخدمة القضايا الاستراتيجية لمستقبل دول الخليج العربية، ويؤكد الدور الإقليمي لمملكة البحرين في قيادة مشاريع تعليمية رائدة.

ويستهل الملتقى أعماله بجلسة وزارية رفيعة المستوى يشارك فيها وزراء التعليم العالي من عدد من الدول العربية لمناقشة مستقبل التعليم الجامعي العربي، تليها جلسة لمديري المنظمات الدولية والإقليمية بعنوان دور المنظمات الإقليمية في تطوير التعليم الجامعي، بمشاركة اتحاد الجامعات العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، ومعهد اليونسكو لتنمية الطفولة المبكرة.

ويجمع الملتقى نخبة من المتحدثين، إلى جانب خبراء دوليين ورؤساء جامعات وعلماء وباحثين، لاستعراض التجارب الدولية والإقليمية في تطوير البرامج الجامعية ومهارات المستقبل.

من جانبه، أكد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي سعادة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس، أن الملتقى يهدف إلى تطوير خارطة طريق عربية لتفعيل وثيقة الإطار المرجعي لتطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل، المعتمدة وزاريًا، والتي تهدف إلى مواءمة برامج الجامعات مع احتياجات سوق العمل، ومعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومهارات المستقبل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتستند الوثيقة إلى دراسة تحليلية مقارنة لواقع البرامج الجامعية في الدول العربية مقابل التجارب الدولية الرائدة، وتطرح إطارًا متكاملاً من خمس مكوّنات: المتغيرات الدافعة لمهن المستقبل، مجالات المهن المستقبلية، مهارات المستقبل، سياسات وآليات التطوير الجامعي، وصيغ البرامج الأكاديمية الحديثة. كما تتضمن دليلًا إجرائيًا لتفعيل هذه الاستراتيجيات عبر تعزيز التنافسية، دعم التعليم الجامعي الخاص، دمج مهارات المستقبل، التعلم مدى الحياة، تدويل التعليم الجامعي، والاعتراف بخبرات التعلم السابقة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعات العربية، واستعراض نماذج ناجحة عالمية وإقليمية لتطوير البرامج الجامعية، بما يضمن إعداد شباب يمتلكون المهارات المطلوبة للمستقبل.

هذا ورفعت اللجنة المنظمة، إلى أصحاب الجلالة والسموّ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حفظهم الله أسمى عبارات الشكر لدعمهم المستمر لمسيرة تطوير التعليم الجامعي، وإيمانهم العميق بأهمية الاستثمار في المعرفة والابتكار، وحرصهم على تعزيز التكامل العربيّ في مجال التعليم العالي.

مؤكدة أن الملتقى يمثل أحد أبرز الفعاليات التعليمية الدولية لعام 2025، وأن جامعة الخليج العربي ومركز اليونسكو الإقليمي يسعيان لجعله نقطة انطلاق لتحوّل عربي شامل في التعليم الجامعي.

