أطلقت جامعة الخليج العربي النسخة الخامسة من برنامج الدبلوم الاحترافي في إدارة المخلفات عبر الحضور الفعلي والمرئي، في سياق البرامج الاحترافية التي تطرحها كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بالتعاون مع مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب، وذلك برعاية وحضور سعادة عميد كلية التربية والعلوم الادارية والتقنية بالجامعة،

وفي كلمة الافتتاح رحب عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية الأستاذ الدكتور وليد زباري بالطلبة المقبولين في البرنامج الذي أطلقته الجامعة بصفتها جامعة إقليمية خليجية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة، موضّحاً أن من أهداف الجامعة تأهيل وإعداد الكوادر البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال طرح البرامج الأكاديمية والمهنية المميزة والنادرة، التي تهدف إلى بناء القدرات، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدائري وتأكيد دورها في حماية البيئة واستدامة مجتمعات دول مجلس التعاون.

وعبّر الدكتور زباري عن رضاه عن مستوى تنفيذ البرنامج ومخرجاته في الدفعات السابقة، والتي ساهمت بإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات الخليجية، وتعكس مدى جودة أداء القائمين على البرنامج الذي حظي بطلب كبير عليه لما لهذا المجال من أهمية كبير في تحقيق التنمية المستدامة.

إلى ذلك، عبرت مؤسس ومنسق البرنامج، أستاذ الهندسة البيئية المساعد بمركز الدراسات الحيوية والبيئية بكليه التربية والعلوم الادارية والتقنية، مدير مركز الاتصال المؤسسي بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف عن سعادتها بالإقبال الكبير والدعم الاقليمي والدولي الذي حظي به برنامج الدبلوم الاحترافي في إدارة المخلفات منذ تدشينه وحتى اليوم في نسخته الخامسة، في وقت تواجه فيه دول العالم العديد من التحديات كتغير المناخ وتزايد معدلات توليد المخلفات هدر الموارد وتبعاتها البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً أن إدارة الموارد والمخلفات ومكافحة التلوث أصبحت من أولويات القضايا البيئية عالميًا إذ تعد المخلفات اليوم موردًا مهمًا واساسا للعديد من الصناعات وأداة محورية للاستثمار في الاقتصاد الدائري ما يسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واشادت بدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المستمر لهذا البرنامج المبتكر والأول من نوعه في المنطقة، والذي يجمع بين إدارة الموارد المستدامة ومكافحة التلوث والابتكار في ريادة الأعمال والاستثمار في الاقتصاد الدائري واعتماديته من قبل معهد تشارترد الدولي في اداري المخلفات بالمملكة المتحدة كأول برنامج معتمد دوليا في المنطقة في مجال إدارة المخلفات، مثمّنةً الدعم الكبير الذي تحظى به البرامج الاحترافية من رئاسة الجامعة، إيمانًا بأهميتها لتلبية احتياجات دول مجلس التعاون ومساهمتها ببناء القدرات الاحترافية في عدة مجالات حيوية.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب الدكتورة عفاف مبارك بوغوى: "إطلاق هذه الدبلومات الاحترافية هو ثمرةً للعمل الجاد والطموح الذي تقوده جامعة الخليج العربي، في إطار التزامها المستمر بإعداد كوادر وطنية قادرة على الابتكار والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل دولنا الخليجية"، مؤكدة حرص الجامعة على تبني البرامج النوعية لتلبية احتياجات سوق العمل الخليجي، والاسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030."

ويشار إلى أن برنامج الدبلوم الاحترافي في إدارة المخلفات رفد منذ تدشينه في 2021 وحتى اليوم المجتمع الخليجي بـ 91 خريجًا من المحترفين المتمرسين الذين يمثلون نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات بدول مجلس التعاون والتي ساهمت بالتطوير الإيجابي وتعزيز فرص تحول المجتمعات نحو الاستدامة، ما يؤكد دور جامعة الخليج العربي الهام والحيوي في التنمية المستدامة وتمكينها وبناء القدرات المساهمة بصنع التغيير الايجابي والتحول المستدام للمجتمعات الخليجية.

-انتهى-

