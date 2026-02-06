المنامة – جامعة الخليج العربي: افتتح معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد معرض المبادرات النوعية الذي نظمته الجامعة، وضمّ مجموعة من المشاريع التطويرية المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي داخل الجامعة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود الجامعة المستمرة لبناء بيئة تعليمية حديثة تعتمد على الحلول الذكية، بما يسهم في صناعة أثر مستدام على مستوى البحث العلمي وتنمية الكفاءات الأكاديمية والطلابية.

وقد تضمّن المعرض عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها نظام إدارة البحوث، وهو نظام رقمي متكامل لتنظيم المقترحات البحثية ومتابعة المشاريع وتوثيق المخرجات العلمية، بما يعزّز كفاءة الإنتاج البحثي، كما شملت المبادرات منصة الترقيات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس التي تعمل على أتمتة إجراءات الترقية الأكاديمية وتسهيل متابعتها بدقة وشفافية، إضافة إلى برامج التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس الهادفة إلى تنمية المهارات التعليمية والبحثية والقيادية وتطوير أساليب التدريس وفق أحدث الممارسات التقنية.

كما قدّم المعرض مبادرة السجل المهاري (STAR)، وهو نظام إلكتروني لتوثيق الأنشطة اللامنهجية والتدريبية للطلبة وبناء ملف مهاري يعزز جاهزيتهم لسوق العمل. وعلى الصعيد الطلابي أيضًا، أطلقت الجامعة برنامج القيادة الطلابية الذي يركّز على إعداد قيادات شابة قادرة على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق. واشتمل المعرض كذلك على مبادرة تعليم الأقران التي تتيح للطلبة دعم بعضهم أكاديميًا عبر بيئة تعليمية تشاركية ومحفّزة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، والمشرف على المبادرات الدكتور غازي عبدالرحمن العتيبي أن معرض المبادرات النوعية يجسّد التوجه الإستراتيجي لجامعة الخليج العربي نحو الابتكار المؤسسي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية والبحثية وقال: "تحرص الجامعة على تبنّي المبادرات التي تضع الطالب وعضو هيئة التدريس في قلب عملية التطوير، وتسهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الكفاءات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي هذا المعرض ليجسّد روح الإبداع والعمل التكاملي داخل الجامعة، ويؤكد التزامها بصناعة أثر مستدام يخدم المجتمع والمنطقة."

وقد أُقيم المعرض في بهو الجامعة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

