المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أطلق قسم إدارة الأعمال بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي الدبلوم الاحترافي في إدارة الاستثمار في القطاع غير الربحي والوقفي، وذلك بالشراكة مع مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب، بهدف تزويد المهنيين العاملين في قطاع الأوقاف والمنظمات غير الربحية في دول مجلس التعاون الخليجي بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية في إدارة الاستثمارات.

وقال عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري: "إن هذا البرنامج يعكس التزام الجامعة بتطوير التعليم المستدام وتعزيز المهارات العملية في خدمة احتياجات المجتمع الخليجي والعربي في مجال الاستثمار، إذ تعمل على تزويد الدراسين في الدبلوم بالمفاهيم والأدوات الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات الحالية في القطاع غير الربحي، مما يعزز من تأثيرهم الإيجابي في المجتمع.

ومن جهته، أشار منسق البرنامج، الدكتور سيد عادل اسماعيل العلوي إلى أن البرنامج الذي يبدأ في يناير المقبل يركزعلى تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، والابتكار في الاستراتيجيات الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأثر التنموي المستدام في المؤسسات غير الربحية، ويتضمن الدبلوم مجموعة من الأهداف التعليمية، من أبرزها التحليل الاستثماري، وتطوير الاستراتيجيات، وإدارة المخاطر، واتخاذ قرارات مدروسة، وتنمية المهارات العملية من خلال تجربة تعليمية شاملة.

ويستهدف البرنامج المهنيين العاملين حاليًا في الأوقاف والمنظمات الخيرية والمؤسسات غير الربحية، إضافة إلى المهتمين بالقطاع المالي والاستثماري ورواد الأعمال في مجال الاستثمارات الاجتماعية، وكذلك الأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم في إدارة الاستثمار والتنمية المجتمعية.

ويمتد البرنامج لمدة 20 أسبوعًا بواقع 180 ساعة تدريبية، ويُقدَّم بنمط دراسة مدمج أو ما يعرف بالنظام الهجين الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، مع اعتماد آلية تقييم تشمل التفاعل في المحاضرات، والتطبيقات العملية، ومشروع التخرج. وتقتضي شروط القبول الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، واجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم السيرة الذاتية والنموذج الرسمي للالتحاق، مع أفضلية للمتقدمين ذوي الخبرة ذات الصلة بالمجال الإداري.

يشار إلى ان جامعة الخليج العربي وقّعت في يوليو الماضي اتفاقية تعاون مع شركة معارف لخدمات الأعمال، تهدف إلى تطوير برنامج دبلوم احترافي في الاستثمار للمنظمات غير الربحية والوقفية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات النوعية بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال لخدمة التنمية المستدامة.

-انتهى-

