المنامة – جامعة الخليج العربي: كرّم معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، 330 طالب وطالبة من المتفوقين في برنامج دكتور في الطب و بكالوريوس العلوم في التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية في العام الجامعي 2024 - 2025، وذلك خلال حفل أقيم في مركز سمو الأميرة الجوهرة الإبراهيم، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور.

واستهل الحفل بكلمة لمعالي رئيس الجامعة أشاد فيها بجهود الطلبة المتفوقين وتميّزهم الأكاديمي، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الكفاءات الخليجية الشابة، وتحفيز الطلبة على مواصلة التميّز والإبداع العلمي، حيث قال: أن تفوّق طللبة جامعة الخليج العربي يمثّل ثمرة وعيٍ بقيمة المعرفة، واجتهادٍ صادق، واستثمارٍ واعٍ للفرص التعليمية التي تهيئها الجامعة"، لافتاً إلى أن تكريم المتفوّقين يعكس إيمانها بأن العلم طريق ارتقاء الأمم، وأن الجهد والمثابرة لا بد أن يقترنا بالتقدير.

وأوضح الدكتور آل فهيد أن هذا التفوّق ينسجم مع رسالة الجامعة منذ تأسيسها في إعداد أبناء دول مجلس التعاون وتأهيلهم ليكونوا رافدًا للتنمية والبناء، معرباً عن شكرها وتقديرها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على رعايتهم ودعمهم المتواصل لهذا الصرح العلمي الخليجي المشترك، مثمناً جهود أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور في إعداد هذه النخبة المتميزة، داعياً الطلبة إلى مواصلة دروب الإبداع، وتنظيم الوقت، والصبر والمثابرة، ليكونوا شركاء فاعلين في بناء أوطانهم وصناعة مستقبلها بالعلم والمعرفة.

ومن جانبه، عبّر الطالب تركي عبدالله الذوادي، في كلمة ألقاها نيابةً عن الطلبة المتفوقين، عن اعتزاز زملائه بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للدعم الأكاديمي المستمر الذي تقدمه الجامعة وبيئتها التعليمية المحفّزة، ومشيرًا إلى حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة التميّز الأكاديمي والاحتفاء بالنماذج الطلابية المشرفة.

وأكد الذوادي أن مسيرة التفوق التي تُوِّجت بهذا التكريم جاءت بعد رحلة حافلة بالجد والاجتهاد والمثابرة، وأن المسؤولية أصبحت بعد هذا التكريم أكبر، وتتطلب المزيد من الاستمرار في التحصيل والانضباط، ليكون التفوق نهج حياة ومسارًا متواصلًا للتطور والتعلم.

وقال: "لقد اجتهد الطلبة خلال رحلتهم الأكاديمية، وبالإرادة الصادقة والعزيمة تجاوزوا الصعاب، وتيقّنوا أن التفوق الأكاديمي لا يكتمل دون التمسك بالقيم والأخلاق، وتحمل المسؤولية. فالتميّز الحقيقي يتمثل في أن يكون الخريج نافعًا لنفسه ومجتمعه ووطنه، ملتزمًا بالمبادئ الإنسانية والمهنية التي غرستها الجامعة في طلبتها".

وفي السياق ذاته، شهد الحفل تكريم أعضاء مجلس الطلبة للعام الجامعي 2024–2025، تقديرًا لدورهم الفاعل في تمثيل الطلبة وتعزيز المشاركة الطلابية داخل الجامعة وخارجها.

