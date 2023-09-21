العين: نظّمت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة، حفلاً ترحيبياً لطلاب الدفعة 2023 من قسم الطب البيطري، والبالغ عددهم 30 طالباً وطالبة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المحسن سالم اليافعي - عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإناب والأستاذ هزام عبد الله الظاهري -مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، والدكتور سرور عبد الواحد ظلام- نائب رئيس جمعية الإمارات البيطرية، وعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، حيث ارتدى الطلاب المُستجدّون "المعطف الأبيض " وتمّ تسليم السماعات الطبية لهم.

وأشار الدكتور محمد عبد المحسن سالم اليافعي إلى أهمية ودور الطبيب البيطري في المحافظة على الصحة والسلامة المجتمعية، من خلال رعاية الحيوان ووقايته من الأمراض والمحافظة على أمن وسلامة الغذاء، مؤكداً على دعم الجامعة المستمر للطلبة باعتبارهم صانعي المستقبل ورواده، تحقيقاً للريادة في كافة الميادين والمجالات، وتعزيزاً للممارسات العالمية، التي تُحقّق استراتيجية الدولة للوصول إلى العالمية في هذا التخصّص الحيوي الهام، موضحاً أهمية البحث العلمي وضرورة مشاركتهم بالأبحاث العملية، تحت إشراف كفاءات عالية من أعضاء الهيئة التدريسية.

فيما أكّد الدكتور سرور عبد الواحد ظلام على دور الطبيب البيطري في توعية المجتمع وحماية صحة الإنسان والحيوان، ومكافحة جميع الأوبئة والأمراض المشتركة، مؤكداً على دعم الجمعية الكامل للأطباء البيطرين على مقاعد الدراسة، أو بعد تخرجهم، من خلال إقامة دورات تدريبية لهم في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء الدولة وخارجها مع ضمان توظيفهم لخدمة المجتمع مستقبلاً.

ومن جهته قدّم الدكتور أرفي لي ويلينجهام -رئيس قسم الطب البيطري في الجامعة عرضًا عن برنامج بكالوريوس الطب البيطري لمدة 5 سنوات، كما عرّف بهيئة التدريس البيطرية والمرافق المتوفرة في حرم فلج هزاع التابع لجامعة الإمارات، بما في ذلك مختبرات التدريس الحديثة.

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