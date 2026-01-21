مصر، القاهرة: في إنجاز إقليمي جديد يؤكد ريادة الابتكار المصري في قطاع التكنولوجيا المالية، أعلنت شركة ثروة للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة كونتكت المالية، عن فوزها بجائزة "شركة التأمين الرقمي للعام" عن فئة "تحويل تجربة العملاء" ضمن جوائز Digital Insurance MENA 2026، ويعد هذا الفوز الأول من نوعه لشركة تأمين عامة مصرية على المستوى الإقليمي، متفوقة بذلك ضمن قائمة ضمت 21 شركة رائدة من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلاً: "هذا الفوز الإقليمي يتجاوز كونه جائزة لشركتنا ثروة للتأمين، بل هو تجسيد لرؤية مجموعة كونتكت المالية الاستراتيجية في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تندمج بسلاسة في تفاصيل الحياة اليومية للعملاء. رؤيتنا لا تعتمد على تقديم منتجات تأمينية فحسب، بل نعيد تعريف الخدمات المالية غير المصرفية عبر دمج التكنولوجيا المتطورة مع خبرتنا العريقة، وهو ما يضع مصر كمركز إقليمي رائد لحلول التأمين الرقمي من خلال خدماتنا، ويعزز قدرتنا على تقديم نماذج عمل قابلة للتوسع والنمو المستدام."

يأتي هذا التكريم كشهادة ل SarwaNow، كأول تطبيق في السوق المصري يقدم تجربة إصدار تأمين سيارات رقمية بالكامل للسيارات الجديدة الغير مرخصة كبداية لمرحلة جديدة في عالم التأمين الرقمي، معتمداً على تكنولوجيا متطورة تتيح للعملاء إتمام كافة الإجراءات من التسعير حتى إصدار الوثيقة فوراً عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة لزيارة الفروع أو التعاملات الورقية.

من جانبه، أعرب أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية، عن فخره بهذا التكريم قائلاً: " حصولنا على جائزة " التحول في تجربة العملاء" هو اعتراف بالجهد المبذول لوضع العميل كمحرك أساسي لكل ابتكار نقدمه. من خلال تطبيق SarwaNow، بدأنا في تحويل رحلة التأمين التقليدية إلى تجربة رقمية فورية تتسم بالشفافية والسرعة والأمان. هذا الإنجاز يؤكد أن الالتزام التنظيمي والابتكار التكنولوجي يسيران جنباً إلى جنب لخلق قيمة مضافة حقيقية للعميل، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً في قطاع التأمين، لا سيما تأمين السيارات."

وجاء التتويج بعد تقييم دقيق أجرته لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى ضمّت نخبة من قادة وخبراء قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينهم الدكتور صبري العزازي، النائب السابق لمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والسيد ديفيد بايس، رئيس مجلس السفراء بالجمعية الدولية للتأمين، والدكتور رافي سيشادري، المستشار الاستراتيجي لقطاعي التأمين وتكنولوجيا التأمين في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب السيد فيليب ستوري، رئيس جمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي. ويعكس هذا التشكيل الرفيع المكانة المرموقة للجائزة، إذ استندت عملية التحكيم إلى معايير عالمية صارمة في الحوكمة والابتكار والتحول الرقمي بقطاع التأمين.

يقدم تطبيق SarwaNow تجربة تأمين رقمية متكاملة تعيد تعريف رحلة العميل، بدءًا من التسجيل والتحقق الآمن من الهوية، وصولًا إلى المدفوعات الرقمية المؤمّنة وحفظ الوثائق إلكترونيًا داخل التطبيق. وفي مرحلته الحالية، يقتصر التطبيق على إصدار وثائق تأمين السيارات الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقة الخدمة. ويعكس هذا الحل تكامل البنية التكنولوجية لمجموعة كونتكت مع الخبرة التأمينية لشركة ثروة، بما يمنح العملاء تجربة أكثر سلاسة وموثوقية في إدارة وثائقهم دون تعقيدات إدارية، وذلك بموجب ترخيص التكنولوجيا المالية المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعد مجموعة كونتكت المالية المجموعة الرائدة كونها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر منذ عام 2001، بما تملكه من خبرات ممتدة وحضور قوي في تقديم حلول تمويلية وتأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتقدم المجموعة منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات، إلى جانب حلول التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك من خلال شبكة شركاتها التابعة والشقيقة وشركائها الاستثماريين. وقد مكّن هذا التكامل مجموعة كونتكت من تطوير نماذج تشغيل أكثر كفاءة وترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للشمول المالي، عبر حلول مبتكرة تواكب التحول الرقمي وتدعم وصول الخدمات المالية إلى قاعدة عملاء متنوعة ومختلفة فى السوق المصري.

يُعد Digital Insurance أحد أبرز المؤتمرات الإقليمية المتخصصة في تمكين قطاع التأمين، وهو منصة رائدة تشهد نموًا متسارعًا وحضورًا دوليًا يمتد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويلتزم المؤتمر بصياغة منظومات عالمية تهدف إلى ربط الخبراء وإلهامهم، حيث يضع دعم شركات التأمين في صدارة أولوياتها عبر استراتيجيات الابتكار الذاتي والاندماج مع التقنيات التكنولوجية لقطاع التأمين لخلق قيمة مشتركة ومستدامة لجميع الأطراف. ويتجسّد هذا الطموح في النسخة الرابعة من Digital Insurance MENA بدبي لعام 2026، والتي شكّلت ملتقىً استثنائيًا جمع أكثر من 160 متحدثًا ومستشارًا، وما يزيد على 1500 مشارك من قادة التكنولوجيا وصنّاع القرار، لرسم خارطة طريق مستقبلية تدفع عجلة التغيير الجذري في صناعة التأمين الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. وخلال فعاليات المؤتمر، تم الإعلان عن الجائزة التي تُوّجت بها الشركة، في تأكيد على ريادتها ودورها المؤثر في دفع التحول الرقمي وإعادة رسم ملامح مستقبل صناعة التأمين على مستوى مصر والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات