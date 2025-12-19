البحرين: كرّمت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية كلية "فاتيل البحرين" للضيافة خلال حفل تخريج برنامج الإعارة والتلمذة المهنية الذي أقيم بمدينة الرياض، وذلك تقديراً لدورها البارز ومساهماتها المتميزة في دعم البرنامج وتعزيز تطوير الكفاءات السعودية في قطاع السياحة والضيافة والفندقة.

ويعكس هذا التكريم المكانة المرموقة التي تحظى بها كلية "فاتيل البحرين" في منظومة التعليم والتدريب السياحي، باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الشرق الأوسط في مجال السياحة والضيافة والفندقة، وانطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه في تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في قطاع السياحة المتنامي، وتعاونها المستمر الذي يسهم في تعزيز مخرجات المشاريع المعنية بتطوير القطاع السياحي.

ويعد برنامج الإعارة والتلمذة المهنية أحد المشاريع النوعية التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجية "أهلها" الهادفة لتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة السعودي، بهدف تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية من خلال التدريب الميداني على رأس العمل في القطاع السياحي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتنافسية الكوادر السعودية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة: "نفخر بتكريمنا كشريك نجاح أساسي لبرنامج التلمذة المهنية، تتويجاً لجهودنا المتواصلة في دعم البرنامج والمساهمة في صقل مهارات الكوادر السعودية في إطار إلتزامنا بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس نهضة القطاع السياحي، فطالما حرصنا في "فاتيل البحرين" على بناء منظومة تعليمية متكاملة يمتد أثرها إلى المنطقة والعالم، وتواكب التغيرات العالمية وتمنح الطاقات الشبابية فرصاً عملية تعزز إمكاناتهم وتدفعهم للتميز والريادة في قطاع السياحة".

وأضاف سعادته أن مشاركة الكلية في دعم البرنامج جاءت انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، ومكانتها المتنامية كجهة تعليمية ذات تأثير فاعل في دعم برامج تطوير الكفاءات تحرص على ترسيخ التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات للإسهام في خلق جيل جديد قادر على المنافسة وإضافة قيمة مستدامة لقطاع السياحة، معرباً عن تطلعاته لمواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز برامج التدريب والتطوير بما يضمن دعم مسيرة تنمية وازدهار القطاع السياحي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh | 17616068+973 | 34567838+973

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.