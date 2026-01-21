كرّمت وزارة الصناعة والتجارة شركة عقارات السيف، تقديرًا لمشاركتها الفاعلة في المبادرة الوطنية الخاصة بالإعفاء من رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية، التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع موسم أعياد البحرين خلال شهر ديسمبر 2025، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الأجواء الاحتفالية المصاحبة للمناسبات الوطنية.

وجاء تكريم الشركة خلال الحفل الذي أُقيم في مقر الوزارة بـمرفأ البحرين المالي، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وعدد من ممثلي القطاع التجاري المشاركين في المبادرة، تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورهما المشترك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاهزية الأسواق المحلية خلال المواسم التجارية والإحتفالات الوطنية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً"نعتز بهذا التكريم الذي يعكس التزام عقارات السيف بدعم المبادرات الوطنية التي تمكّن القطاع التجاري من تقديم عروضه وحملاته الترويجية بشكل أكثر فاعليه ، بما يعزز حركة الأسواق خلال موسم أعياد البحرين. وقد حرصنا على توحيد الجهود مع شركائنا من المستأجرين لترجمة أهداف المبادرة إلى قيمة ملموسة للزوار، وخلق تجربة تسوق أكثر تنوعًا وحيوية."

وأضاف "نحرص على ترسيخ شراكات فعّالة مع الجهات المعنية بما يدعم استدامة القطاع التجاري ويواكب متطلبات السوق، وسنواصل تطوير نماذج تشغيلية مرنة تعزز من مكانة مراكزنا التجارية كوجهات رئيسية للتسوق والترفيه على مستوى المملكة".ويجسد هذا التكريم النهج الذي تتبناه عقارات السيف في تنظيم الحملات الترويجية عبر مراكزها التجارية، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار، وتلبية تطلعات مختلف الشرائح، ومواكبة المناسبات الوطنية، إلى جانب تعزيز مكانة مراكز الشركة كوجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات. "

نبذة عن شركة عقارات السيف:

تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في العام 1999، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة البحرين منذ 2007 وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها، لتصبح رائدة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من الأصول، مما يعزز من مكانتها كعلامة تجارية متميزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقارية رائدة في الابتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميز ورضا المساهمين والشركاء والعملاء على السواء. وتتمركز أنشطة الشركة الحالية على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثمارية عقارية متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة.

-انتهى-

