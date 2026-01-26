مسقط، في إطار دعمه المستمر للمنصات المتخصصة والفعاليات التي تسهم في الارتقاء بمعايير الجودة وتبنّي أفضل الممارسات في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية ويعزز المرونة الاقتصادية على المدى البعيد، حظي صحار الدولي بتكريمٍ بصفته الراعي السنوي للجمعية العُمانية للطاقة (أوبال)، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أوبال لأفضل الممارسات الذي نظمته الجمعية. وأُقيم الحفل تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وبمشاركة واسعة من المؤسسات والأطراف المعنية بالقطاع، في تجسيدٍ لأهمية تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ ثقافة التميّز والاستدامة في قطاع الطاقة. وقد تسلّم التكريم عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، بما يعكس الحضور الفاعل للبنك ودوره كشريك مالي وطني داعم للحوار المؤسسي والمبادرات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل.

وفي تعليق حول ذلك، علّق عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "تمثّل المنصات المتخصصة التي تحتفي بأفضل الممارسات في قطاع الطاقة ركيزة أساسية للارتقاء بمعايير الأداء والسلامة والتشغيل المسؤول، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر على مستوى القطاع. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه قطاع الطاقة، بوصفه أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية وقيمةً مضافة في سلطنة عُمان، أداء دورٍ محوري في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنمية الصناعية، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وانطلاقًا من هذا الدور، نواصل في صحار الدولي التزامنا بالشراكة مع المؤسسات المعنية ومختلف القطاعات لدعم النمو المستدام، وتسريع مسارات التحول في قطاع الطاقة، وتوليد قيمة مستدامة للاقتصاد والمجتمع، بما يخدم مصالح الأجيال القادمة."

ويهدف حفل الجوائز إلى إبراز الجهات الأعلى أداءً في القطاع، وتسليط الضوء على إنجازاتها ونشرها كنماذج مرجعية تُسهم في تحفيز التطوير وترسيخ ثقافة التحسين المستمر. كما يدعم البرنامج نهج التعلّم وبناء القدرات المؤسسية، من خلال تكريم المؤسسات التي أثبتت التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في تطوير الحلول وتنفيذها واستدامتها، بما يعكس أهمية الأداء المنهجي والمسؤول.

وتُختار الجهات الفائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم خبرات متخصصة في قطاع الطاقة، بما يضمن أن يستند التكريم إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية. كما تُقيَّم المشاركات وفق معايير واضحة ومحددة، الأمر الذي يعزّز نزاهة البرنامج، ويكرّس دوره في الإشادة بالأداء الحقيقي القائم على أسس مهنية معتمدة وموثوقة.

وفي هذا الإطار، يعكس تفاعل صحار الدولي مع مثل هذه الأطر المؤسسية تقديره لأهمية التقييم الموضوعي والتكريم المستند إلى معايير راسخة، وانسجامه مع نهجه في دعم المبادرات التي تعزّز الأداء المؤسسي المنهجي وترفع مستويات الجودة عبر القطاعات الحيوية. وبهذا النهج، يرسّخ صحار الدولي مكانته كشريك مالي يتجاوز مفهوم العلاقة القائمة على المعاملات، ليسهم في بناء منظومات تُكافئ التميّز، وتعزّز الشفافية، وتدعم الممارسات الاستشرافية. ومع استمرار تطور قطاعي الطاقة والصناعة في سلطنة عُمان، يواصل البنك تركيزه على دعم المبادرات التي تعزّز القدرات المؤسسية، وترفع معايير الأداء، وتمكّن المؤسسات من التقدّم بثقة نحو مستقبل أكثر مرونة وتنافسية.

