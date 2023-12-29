• يفتح مهرجان عالم الشتاء الملئ بالانشطة ابوابه للزوار حتى الساعة 11 ليلا

• خمس شجرات عيد الميلاد رائعة، مع خمس ديكورات إحتفالية فريدة ومختلفة

احتفالاً بموسم الأعياد لعيد الميلاد ورأس السنة وما بعده، أنشأت آي إم جي عالم من المغامرات أكبر مهرجان عالم الشتاء في دبي والذي سيمتد حتى 15 يناير 2024. حيث ستقام الاحتفالات في أحد أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم والتي تقع في دبي على طريق الشيخ محمد بن زايد.

يمكن للزوار الانضمام إلى موكب وكرنفال الشتاء وزيارة سانتا كلوز في مكتب البريد الخاص به والالتقاء والترحيب بأقزام الشتاء الحية آل وإم وجي. كما يمكنهم أيضًا دخول قرية كعك الزنجبيل التي تعد جنة حلويات مليئة بالمسرات اللذيذة وبهجة العطلة. والوقت نفسه يمكنهم زيارة فندق الرعب المسكون ومشاهدة الاحتفالات الموسمية الجديدة "عطلات سعيدة ومخيفة!" في تجربة مختلفة لا تنسى للأعياد

عالم الشتاء في آي إم جي عالم هو عوالم من المغامرات مليء بالجولات المثيرة والحلويات اللذيذة والألعاب للجميع. مع العديد من المواضيع والمناطق، حيث تم تزيين كل منطقة بطريقة عيد الميلاد المبتكرة المختلفة والمميزة بما يتناسب مع المنطقة وشجرة ميلاد مميزة.

يمكن للزوار الآن إضافة المغامرة إلى احتفالاتهم بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة هذا العام من خلال زيارة عالم الشتاء في آي إم جي عالم عوالم من المغامرات.

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- انتهى -