مع التوسع في أسواق جديدة عبر "جلفود360 أفريقيا/كينيا" وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم الدولية، تُسرّع علامة "جلفود" دورها كقوة جامعة لمنظومات الغذاء العالمية، ودبلوماسية التجارة، والنمو عبر الحدود

دبي: شكّل اليوم الثالث من "جلفود 2026" نقطة تحول حاسمة في مسيرة منصة الأغذية والمشروبات الأكثر تأثيراً في العالم، معزّزاً دور دولة الإمارات كمحرك عالمي للتجارة الزراعية، ومؤشراً إلى انتقال «جلفود» إلى منظومة شاملة تُسهم في تشكيل الأنظمة، تمتد عبر الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع والعلامات التجارية وحلول غذاء المستقبل. وبالاستناد إلى نجاح التوسع عبر موقعين، مضى "جلفود" في مرحلته التالية بإطلاق «جلفود360 أفريقيا/كينيا»، موسّعاً نطاق المنصة إلى قارة جديدة، وراسخاً مكانة التقنيات الزراعية والابتكار في قلب سلسلة "من المزرعة إلى المائدة إلى المستقبل."

السياسات والشراكات وتكامل المنظومة العالمية

تأكيداً على دور "جلفود" كمحفّز للتعاون على مستوى المنظومات، وقّع مركز دبي للسلع المتعددة وتجمّع الإمارات للغذاء مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون عبر منظومة الغذاء والزراعة. وقال صالح لوته، رئيس مجلس إدارة تجمّع الإمارات للغذاء: "لقد جمعت استراتيجية التجمّع أطراف المنظومة معاً، ما مكّن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز غذائي عالمي ذكي قادر على مواجهة تحديات اليوم". كما منح تجمّع الإمارات للغذاء "جلفود" جائزة مرموقة تقديراً لمساهمته في بناء منظومة غذائية قوية في دولة الإمارات، وربط قطاعات الغذاء على المستوى العالمي.

صفقات كبرى ومشترون عالميون وتوسع في الأسواق

في صميم اليوم الثالث تجارياً، عززت منصة "بيج ديل هاب"" (Big Deal Hub) مكانة "جلفود" كمحرّك لإبرام الصفقات يربط المشترين والمورّدين وأسواق النمو على نطاق واسع. وقال جيل بن موشيه، الرئيس التنفيذي لشركة "نيتشر شيلد للتجارة – شركة منطقة حرة": "يشكل تواجدنا في «جلفود» تجربةً مميزة بالنسبة لنا باعتبارنا شركةً متخصصة في العصائر المبردة والفواكه المجمّدة بتقنية التجميد السريع الفردي، تركز بشكلٍ رئيسي على الأسواق الأمريكية والأوروبية. وتتيح لنا المشاركة في فعاليات المعرض التواصل مع مجموعة واسعة من الموردين الجدد، وهو ما يتجلى بشكلٍ خاص في منصة «بيج ديل هب» ومنهجية تنسيق الاجتماعات بشكل مسبق في موقع واحد لتعزيز كفاءة المشاركات."

كما عززت الأجنحة الوطنية العائدة من جديد جاذبية "جلفود" كنقطة التقاء عالمية. وقال إليشا ثام، مدير تطوير الأعمال في مجموعة Yeo Hiap Seng International Pte Ltd:"يسرّنا العودة إلى المعرض التجاري ضمن جناح سنغافورة بعد 10 سنوات، والمشاركة في الافتتاح الأول في مدينة إكسبو دبي. ورسّخ المعرض مكانته إذ جمع الابتكار والثقافة والتعاون العالمي تحت سقف واحد في وجهة عالمية المستوى."

وأضاف فرانسيسكو ألدرِتي كاسترو، المدير التنفيذي في Grutacar S A من الأوروغواي: "حظينا باستقبال رائع خلال جلفود 2026 مما جعلها تجربة ممتازة. أُعجبت حقاً بجودة الدعم المقدّم، ما جعل مشاركتنا سلسة."

منصة إطلاق عالمية للتوسع والابتكار والاستثمار

تأكيداً لدوره كمنصة إطلاق عالمية، تم إطلاق خلال معرض "جلفود 2026" منتجات جديدة في السوق، والإعلان عن استثمارات، وظهور علامات تجارية لأول مرة.

رشا الأعور، مديرة التسويق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "فريش ديل مونتي": "على مدى الأعوام التسعة عشر الماضية، شكّل معرض «جلفود» منصةً استراتيجية لشركة «فريش ديل مونتي». وفي دورته الحالية، يواصل الحدث دوره المحوري في تمكين التواصل مع الشركاء العالميين، وتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون، إلى جانب تسليط الضوء على التزامنا بالجودة والابتكار والاستدامة. وفي كل عام، يستقطب «جلفود» الجمهور والمعنيين، متيحاً بيئةً مثالية لاستكشاف فرص النمو. ويُعد هذا العام مميزاً على وجه الخصوص بالنسبة لنا نظراً لإطلاقنا مجموعتين جديدتين من المنتجات، حيث يعد «جلفود» المنصة المثالية لتعريف السوق العالمي بهذه المنتجات المبتكرة. ونثمّن شراكتنا طويلة الأمد مع هذا الحدث، ونتطلع إلى المزيد من المشاركات المثمرة والدورات الناجحة."

ومن بين الإعلانات البارزة، أطلقت «الغرير للأغذية» علامة "بيرل" الجديدة للمكوّنات الغذائية، إلى جانب استثمار بقيمة 20 مليون دولار لإنشاء مصنع متطور لأنظمة تغليف اللحوم في دولة الإمارات.

المبتكرون والشركات الناشئة في صدارة المشهد

وخلال أيام المعرض، تم تركيز الاهتمام على سلسلة «من المزرعة إلى المائدة إلى المستقبل»، حيث اجتمع روّاد التقنيات الزراعية وشركات تكنولوجيا الغذاء الناشئة والمبتكرون في الاستدامة لترجمة التقنيات للاستزراع المائي الدقيق، والتغذية الوظيفية، والبروتينات النباتية إلى حلول قابلة للتوسع. وشملت أبرز المحطات إطلاق هيذر ميلز، الحائزة على رقم قياسي في موسوعة غينيس والمبتكرة في مجال الغذاء، لمجموعة «No Bloat» الوجبات العلمية المعتمدة والصديقة لصحة الأمعاء، إلى جانب الظهور الأول لمجموعة "ان ار تي سي" في «جلفود فريش»، مستعرضة منظومة غذائية زراعية متكاملة تمتد من التوريد العالمي إلى الإنتاج المحلي.

التبادل الثقافي: مواهب الطهي تلتقي بالتجارة العالمية

استضاف «دبي للمأكولات العالمية» في «جلفود 2026» حصص طهي مباشرة نابضة بالحياة مع طهاة بارزين مثل الشيف راسل إمبيازي والشيف سليمان حدّاد. ويشارك طهاة حاصلون على نجوم ميشلان رؤى مميزة حول المطبخ المعاصر عبر 80 ورشة عمل، داعين مجتمع الأغذية والمشروبات العالمي لاكتشاف نكهات جريئة وجديدة من مختلف أنحاء العالم.

"جوائز جلفود للابتكار"

وتعزيزاً لروح الإبداع والتميّز في المنتجات، كرّمت "جوائز جلفود للابتكار" إنجازات بارزة وفائزين عبر 11 فئة. وشملت قائمة الفائزين: Heidi Chef Solutions LLC عن أفضل منتج مخبوز؛ Geloso Beverage Group عن أفضل منتج مشروبات؛ L&L PLAQUETTE عن أفضل منتج ألبان؛ Holzmann Onion Ready-to-use عن أفضل منتج مجمّد أو مبرد؛ Cruz Group عن أفضل منتج للصحة والعافية؛ Casa Alhambra عن أفضل منتج لحوم أو دواجن؛ Basilur Tea Export (Pvt) Ltd عن أفضل تصميم عبوة؛ Cng Cengiz Tedarik Dis Ticaret A.S عن أفضل منتج جاهز للأكل؛ SUNNANO BIOTECH INC عن أفضل صلصة أو مُنكّه أو مُعلّبات؛ A.N.J. distribution عن أفضل منتج وجبات خفيفة مالحة؛ وشركة Tanmiah Food Company عن جائزة أفضل حل لوجستي.

نبذة عن "جلفود"

تُعد دورة "جلفود 2026"، التي تُقام في الفترة من 26 إلى 30 يناير، النسخة الحادية والثلاثين من الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات وتعزيز ابتكاراتها. وبمشاركة أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، وعلى مساحة تفوق 280,000 متر مربع موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي، واشتماله على خمسة قطاعات جديدة، يرسخ "جلفود 2026" مكانة دبي كمركزٍ عالمي لتجارة الأغذية واستشراف مستقبل القطاع. ولضمان تجربة سلسة، يمكن الوصول إلى دليل الزوار الشامل الذي يتضمن تفاصيل حول المواصلات والمواقف ومواقع القطاعات والتسجيل.

