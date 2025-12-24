أبوظبي: تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتشالنج فاميلي، «تحدي صير بني ياس» أبرز سباقات الترايثلون طويل المسافة في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2026، بنسخة مطوّرة وبتجربة نوعية شاملة تستهدف الرياضيين والعائلات والجمهور من مختلف الفئات العمرية.

ومتابعة للنجاح الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت مطلع عام 2025، واستقطبت أكثر من 3,000 رياضي من أكثر من 40 بلداً، يعود «تحدي صير بني ياس» بنسخته الثانية، بعد أن طورت مجموعة أدنيك تجربه كاملةً استناداً إلى آراء المشاركين والمتابعين، لتقدّم باقات إقامة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الرياضيين وعائلاتهم، بما يضمن لهم تجربة أكثر راحة وتميّزاً.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إن تنظيم النسخة الثانية من (تحدي صير بني ياس) يجسد التزامنا المستمر بتعزيز موقع أبوظبي كوجهة رياضية عالمية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ومن خلال هذا الحدث المميز، نهدف إلى تمكين الرياضيين من مختلف المستويات، سواء المحترفين أو الهواة، من خوض تجربة تنافسية فريدة وسط واحدة من أجمل البيئات الطبيعية في جزيرة صير بني ياس، إذ يسهم التحدي في ترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، وتأكيد ريادة أبوظبي عاصمةً للأحداث الرياضية الدولية».

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يعكس (تحدي صير بني ياس) التزام مجموعة أدنيك بدعم نمو القطاع الرياضي العالمي في أبوظبي عبر استضافة فعاليات دولية كبرى. وتستعد النسخة الثانية من التحدي لاستقبال نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم تجربة رياضية استثنائية تُبرز في الوقت ذاته المقومات السياحية الفريدة التي تتميز بها منطقة الظفرة. ونواصل عبر هذه المبادرات، ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والإسهام في تحقيق نمو مستدام لقطاعي الرياضة والسياحة».

وقال جورت فلام، الرئيس التنفيذي لـ«تشالنج فاميلي»: «يسعدنا الترحيب مجدداً بعدد من أبرز نجوم الترايثلون العالميين في النسخة الثانية من (تحدي صير بني ياس)، فبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2025، نتطلع إلى وضع معايير جديدة لسباقات المسافات الطويلة، وتقديم إضافات مميزة لنسخة 2026 التي تشمل أماكن إقامة على متن سفن-سياحية، إلى جانب قرية سباق متكاملة الخدمات، لتمنح الرياضيين وعائلاتهم وداعميهم تجربة استثنائية لا تُنسى تجمع بين التحدي الرياضي والمقومات السياحية الفريدة».

ويتجدد «تحدي صير بني ياس» ببرنامج شامل وحافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، إذ يضم سباقات متعددة على ثلاث مستويات: الأول الترايثلون لمسافة طويلة: سباحة 3.8 كم/ دراجات 180 كم/ جري 42.2 كم، والثاني الترايثلون للمسافة المتوسطة: سباحة 1.9 كم/ دراجات 96 كم/ جري 21.1 كم، أما المستوى الثالث التراياثلون للمسافة الأولمبية: سباحة 1.5 كم/ دراجات 45 كم/ جري 10 كم.

وللمرة الأولى، بات بإمكان الرياضيين وعائلاتهم حجز إقامتهم على متن السفينة «سيليستيال ديسكفري» خلال عطلة نهاية أسبوع السباق، مع غرف عصرية، وتجارب طعام وترفيه متكاملة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الجزيرة. وتوفر السفينة خبراء متخصصين لدعم الرياضيين وتجهيز معداتهم، ما يجعل قرية السباق إحدى أكثر البيئات شمولاً واندماجاً لهذا الحدث الرياضي العائلي الأبرز على مستوى المنطقة. وتتيح الباقات الرياضية التي طرحتها أدنيك، إمكانية تخصيص تجربة فردية حسب الاحتياجات، مع ضمان سلامة نقل المعدات في جميع المراحل. وتتوفر خيارات إقامة متنوعة في مدينة الظَنَّة القريبة من الميناء. للحجز زوروا: www.challenge-sirbaniyas.com/hotel-and-transport/.

ويحتفظ الحدث بطابعه المهرجاني الاحتفالي الممتع ، مع أنشطة مغامرات عائلية تشمل رحلات السفاري الطبيعية، وتجديف الكاياك، والسباحة والغطس، والجولات الثقافية، إلى جانب قرية للمشجعين نابضة بالحياة للترفيه والدعم طوال اليوم.

لمزيد من المعلومات، زوروا: www.challenge-sirbaniyas.com.

