دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت شركة "بي تي للعقارات" عامها الأول في دولة الإمارات باحتفاليةٍ كبرى أقيمت في "كوكا كولا أرينا"، احتفاءً بالزخم الكبير الذي يشهده مشروعها الجديد "وعد" في دبي الجنوب، والإنجازات القيمة التي حققتها في هذا الإطار، مؤكدةً التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات سكنية تعزز التواصل المجتمعي في الدولة.

وشهدت الأمسية حضوراً نوعياً ضم نخبةً من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والشخصيات البارزة في القطاع، إلى جانب أبرز شركات الوساطة العقارية، وذلك ضمن فعاليةٍ ترفيهية مميزة أحيتها فرقة البوب العالمية الشهيرة "مارون 5"، في دلالةٍ على المكانة المتنامية لمشروع "وعد" بوصفه إحدى الوجهات السكنية الرائدة في دبي الجنوب وركيزة أساسية في استراتيجية النمو الإقليمية التي تتبناها الشركة.

وكانت "بي تي للعقارات" قد أعلنت عن المجمّع السكني خلال حفل إطلاق أقيم في 27 مايو، حيث حرصت على تقديمه كمشروع متكامل يعيد رسم ملامح العيش المجتمعي ويواكب التغيرات والتطلعات المستقبلية، انسجامًا مع توجهات إمارة دبي نحو التنمية الحضرية المستدامة. وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا استثنائيًا بنفاد جميع وحداتها خلال الأسبوع الأول من الطرح، في إنجازٍ لافت عزز مكانة المشروع لدى المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ورفع سقف التوقعات للمراحل المقبلة.

وجاءت احتفالية العام الأول في "كوكا كولا أرينا" لتكون مناسبة للاحتفاء بسنةٍ من التميّز، وتقديم تقريرٍ شامل بالإنجازات والمخرجات الأولية، حيث اصطحبت الشركة ضيوفها في رحلة عبر عروض مرئية وتحديثات عُرضت على الشاشات واستعرضت مراحل تطور مشروع "وعد" من الفكرة إلى التنفيذ، مانحةً الحضور نظرة شاملة على نتائج المبيعات والمحطات البارزة في إنشاء المشروع، إلى جانب الأعمال المتواصلة لتطوير البنية التحتية في دبي الجنوب.

وفي هذا السياق، أكدت شركة "بي تي للعقارات" أن أعمال المرحلة الأولى تسير بخطى متسارعة تفوق التوقعات، مع إطلاع المشترين بشكل دوري على مستجدات التنفيذ عبر منصاتها الرقمية. كما شددت على أهمية الوضوح والشفافية في جميع مراحل العمل، منذ لحظة الإطلاق وحتى التسليم، ودورهما في ترسيخ ثقة العملاء وضمان استمراريتها في سوق المشاريع العقارية قيد الإنشاء.

يعكس مشروع "وعد" رؤية متكاملة لمعيشة تلبي احتياجات السكان وتدعم بناء مجتمعات متكاملة، إذ يضم مجموعةً متنوعة من الوحدات العقارية تشمل منازل التاون هاوس والشقق السكنية الحديثة والفيلات الفاخرة، إلى جانب وفرة من وسائل الراحة مثل مرافق التجزئة والصحة والتعليم والخدمات المجتمعية. وقد صُمم المشروع ببنية تحتية تعزز الحياة الاجتماعية والنشاط اليومي، وبنهجٍ عصري يشجع المشاركة المجتمعية وأسلوب الحياة النشط، بما يرسخ مكانته كوجهة سكنية ترسي معايير جديدة للمجمعات السكنية وتجربة العيش الحضري المستدام.

وخلال الحفل، أعلنت الشركة عن افتتاح مركزها الجديد للمبيعات، الذي يتميز بتصميم راقٍ ويعرض شققًا مفروشة بالكامل، متيحًا للمستثمرين والعملاء فرصة الاطلاع على الميزات وتجربة العيش التي يقدمها مشروع "وعد". وفي خطوة مفاجئة، كشف علي رياض مالك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن إطلاق مساحات مكتبية فاخرة وفلل مستقلة مكونة من أربع غرف نوم، تتميز بمساحات تُعد الأكبر من نوعها في السوق العقاري، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

وأوضح علي رياض مالك أن هذه الذكرى السنوية المميزة لانطلاقة الشركة في دولة الإمارات تعدّ استكمالًا لمسيرتها الريادية الممتدة على مدى ثلاثين عامًا، وتشكّل محطة فارقة في خطتها التوسعية داخل إمارة دبي. وقال: "هذه المناسبة ليست مجرد احتفال، بل هي رسالة ثقة بدبي وبمشروع دبي الجنوب، وإيمان بأن التخطيط المسؤول والعمل الجاد يخلقان مجتمعات رائدة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة السكان. ومشروع "وعد" يجسّد وعدنا ببناء مشاريع تُلهم الابتكار وتجمع الأفكار وتواكب المستقبل".

وأضاف: “مشروع "وعد" يستند إلى خبرة تمتد على مدى ثلاثة عقود في تطوير المجتمعات السكنية الكبرى، وقد جرى تصميمه بعناية ليلبّي معايير السوق الإماراتي. فهو يجمع بين إرثٍ طويل من الإنجاز وما يتطلع إليه سكان دبي والمستثمرون اليوم من جودة في التصميم وراحة في المعيشة وشعور راسخ بالانتماء إلى مجتمع نابض بالحياة".

واختُتم الحفل بعرض موسيقي استثنائي لفرقة "مارون 5"، وصفه الحضور بأنه من أبرز الفعاليات العقارية لهذا العام. وأكدت "بي تي للعقارات" أن النجاح الحقيقي سيُقاس في السنوات المقبلة مع تحول "وعد" تدريجيًا من موقع إنشائي إلى مجتمع متكامل نابض بالحياة، مجددةً التزامها الدائم تجاه دبي وبهذا بالمشروع الرائد الذي صُمم ليكون نموذجًا للحياة المجتمعية في دبي الجنوب، من خلال تصميم معماري متميز يعزز الشعور بالأمان والانتماء، ويرتقي بتجربة العيش المستدام.

نبذة عن شركة "بي تي للعقارات" ومشروع "وعد":

تُقدّم شركة بي تي العقارية خبرةً تزيد عن ثلاثة عقود في مجال التخطيط العمراني وبناء المجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُساهم في تطوير مشاريع ترتكز على الجودة والتصميم وأسلوب الحياة العصري. "وعـد"، التي تعني "الوعد"، هي المشروع السكني الرائد للشركة في دبي الجنوب، وأول مشاريعها في دولة الإمارات، التي تم إطلاقها في 27 مايو 2025. صُمّم مشروع "وعد" بما ينسجم مع "خطة دبي الحضرية 2040"، ويتميز بأحياء مُلائمة للمشاة، ومساحات مفتوحة واسعة، ومرافق متكاملة تُعزز أسلوب الحياة العصري، مما يعكس التزام شركة بي تي العقارية بإنشاء مجتمعات مُصممة لتلبية احتياجات الإنسان ومُهيأة للمستقبل.

