يهدف المشروع إلى تقليص أوقات نقل العينات الطبية بشكل كبير، بما يعزز كفاءة التشخيص وجودة الرعاية الصحية في أبوظبي

عُرض المشروع التجريبي ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة الذاتية الذكية (10 – 15 نوفمبر)

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيورلاب، المشغّل لأكبر شبكة مختبرات طبية في منطقة الشرق الأوسط وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "بيور هيلث"، بالتعاون مع شركة "لود أوتونومس" المتخصصة في تكنولوجيا الطيران المتقدمة وتطوير الطائرات بدون طيار، عن تنفيذ مشروع تجريبي لنقل عينات الدم بين المنشآت الطبية في أبوظبي باستخدام الطائرات بدون طيار. ويحظى هذا التعاون بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وتم إطلاقه خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم أقيم في أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة.

تهدف هذه المبادرة إلى رفع كفاءة وسرعة نقل العينات الطبية الحيوية بين مدينة الشيخ خليفة الطبية (SKMC)، ومقر شركة بيورلاب الرئيس في أبوظبي باستخدام طائرات "لود أوتونومس"بدون طيار، بما يتيح نقلًا آمنًا وموثوقًا للعينات يوميًا، ويخفض زمن التشخيص، يُعزز سرعة الاستجابة الطبية، ويحسن كفاءة منظومة الرعاية الصحية بشكل عام.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يمثل مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) منصة متكاملة لتسريع الابتكار في تقنيات التنقل المستقبلي، من خلال تحويل الابتكارات إلى تطبيقات ريادية تُحدث فرقًا ملموسًا في المجتمع. وتؤكد هذه التطبيقات الريادية دور الحلول والأنظمة المتقدمة في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، ويعكس التزامنا بقيادة التحول نحو مستقبل قائم على الابتكار وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لاختبار وتطوير حلول التنقل الذكي".

يشكّل المشروع خطوة رئيسة نحو دمج التقنيات الذاتية في سلسلة الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية، ودفع كفاءة الأداء واستدامة العمليات وجودة الخدمات عبر منظومة الصحة في إمارة أبوظبي، مع الحد من الأثر البيئي وتعزيز موثوقية خدمات التشخيص الطبي.

بدوره، قال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي لشركة بيورلاب: "كل دقيقة نوفرها في نقل عينات الدم تعني دقيقة تضاف إلى حياة مريض بانتظار التشخيص. من خلال دمج تقنيات النقل الجوي الذكي مع شبكتنا التشخيصية، نحن لا نُسرّع التسليم فحسب، بل نُسهم في تطوير منظومة الرعاية بأكملها. هذا المشروع يعكس قناعتنا بأن الابتكار في الرعاية الصحية يجب أن يخدم الناس بسرعة وذكاء ومسؤولية بيئية أكبر، وهو مثال عملي على رؤية أبوظبي في تحويل الاستدامة والأتمتة إلى واقع ملموس."

من جانبه، قال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود أوتونومس": "يمثل هذا المشروع التجريبي تطبيقًا عمليًا لقدرة الطيران الذاتي على تعزيز المنظومة اللوجستية الصحية عبر حلول نقل طبية سريعة وآمنة ومستدامة للإمدادات الطبية. ما نقوم به اليوم ليس رؤية مستقبلية بعيدة، بل خطوة عملية تُعزز كفاءة الخدمات وترفع من جاهزية الرعاية الصحية في أبوظبي."

ويسلّط هذا الإطلاق الضوء على قوة الشراكة بين رؤية الحكومة وابتكار القطاع الخاص. وبدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، يؤكد هذا المشروع مكانة أبوظبي كمختبر حي لتقنيات المستقبل في مجالات الرعاية الصحية والتنقل المستدام والاستدامة البيئية.

يأتي هذا المشروع ضمن إطار "مجمع الصناعات الذكية والأنظمة الذاتية" (SAVI) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تبنّي حلول التنقل الذكي وتعزيز منظومة الابتكار في هذا المجال. ومن المتوقع أن تُسهم النتائج المستخلصة من هذه التجارب في صياغة أطر تنظيمية ومعايير تشغيلية شاملة، تمهيدًاً لاعتماد الاستخدام التجاري المستقبلي لتقنيات النقل الجوي الطبي في إمارة أبوظبي، بما يدعم ترسيخ أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

ويؤكد التعاون بين "بيورلاب" و"لود أوتونومس" مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجالي الطيران الذاتي والرعاية الصحية الذكية. ومن خلال الجمع بين الدقة في التشخيص وكفاءة النقل، يسهم هذا التعاون في إطلاق عصر جديد من الرعاية الصحية المستدامة والمتصلة، ويعزز مكانة الإمارة في طليعة المدن التي تحوّل الابتكارات المستقبلية إلى حلول عملية ملموسة.

