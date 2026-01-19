المنامة، مملكة البحرين: في إطار نهجه الراسخ في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، قام بيت التمويل الكويتي - البحرين بدعم حملة توعوية صحية نظمها طلبة الطب الكويتيون بجامعة الخليج العربي، وذلك تأكيداً على التزامه المستمر بالإسهام في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الوقاية، بما ينسجم مع رؤيته في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وأُقيمت الحملة من خلال منصة توعوية في مجمع الأفنيوز، يومي الجمعة والسبت الموافقين 16 و17 يناير الجاري.

وقدم الطلبة المشاركون خلال الفعالية معلومات تعريفية مبسطة حول عدد من الحالات الصحية، بهدف توعية الزوار وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية قائمة على الوقاية والوعي الصحي.

ويعكس دعم بيت التمويل الكويتي - البحرين لهذه الحملة حرصه على تمكين الطلبة والكفاءات الشابَّة، وتعزيز الشراكات المؤسسية ذات الأثر المجتمعي، حيث تم تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين، دعماً لجهود الطلبة الكويتيين في نشر الثقافة الصحية، وتأكيداً على أهمية التكامل بين المؤسسات المالية والتعليمية الرسمية في خدمة المجتمع.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "نؤمن في بيت التمويل الكويتي - البحرين بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بدعم التعليم والقطاع الصحي، ومن هنا يأتي دعمنا المستمر للمبادرات التي تعزز صحة المجتمع وترتقي بجودة الحياة. إن مساندتنا لهذه الحملة التوعوية تعكس حرصنا على دعم الطلبة والكفاءات الطبية الشابَّة، وتمكينهم من أداء دور فاعل في نشر الوعي الصحي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الوقاية من الأمراض".

وأضاف: "نولي أهمية خاصة للشراكات مع المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية والمجتمع، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل هذه المبادرات امتداداً لالتزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بمسؤوليته المجتمعية، ودوره كشريك فاعل في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العامة".

