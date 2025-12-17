مسقط: في إطار جهوده المستمرة لتطوير منظومة العمل الوقفي وتعزيز الابتكار في الأدوات المالية الإسلامية، شارك بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، كراعٍ رئيسي في مؤتمر عُمان الوقفي 2025، حيث تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم المهني في إعداد القيادات الوقفية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية لإطلاق منصة تمويل جماعي وقفي استثماري مبتكرة.

وجاء تنفيذ الدبلوم بالشراكة بين شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية وبنك نزوى الشريك المصرفي للدبلوم، واستمر البرنامج على مدار 100 ساعة تدريبية مكثفة، تناولت محاور متقدمة في القيادة الاستراتيجية، الحوكمة المؤسسية، وإدارة وتنمية الاستثمارات الوقفية، إضافة إلى الجوانب الفقهية والقانونية للوقف، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على إدارة المؤسسات الوقفية بكفاءة واستدامة، وتعزيز دور الوقف في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وعلى هامش المؤتمر، وقّع بنك نزوى مذكرة تفاهم تنفيذية مع مؤسسة بوشر الوقفية وشركة وديعة للعمليات التجارية، لإطلاق منصة تمويل جماعي وقفية استثمارية مبتكرة تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه المنصة إلى تقديم نموذج مالي حديث ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمكّن الأفراد والمؤسسات من المساهمة في تمويل المشاريع الوقفية بأساليب مرنة ومستدامة.

وفي تعليقه ، قال الفاضل خالد الكايد: " نعتز بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم المهني في تطوير القيادات الوقفية، لما يمثله هذا البرنامج من خطوة محورية في بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مؤسسات الوقف وفق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة. كما يُجسّد توقيع مذكرة التفاهم التنفيذية لإطلاق منصة التمويل الجماعي الوقفية الاستثمارية رؤيتنا في بنك نزوى لتطوير أدوات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تُسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتعزيز الأثر التنموي للوقف، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان".

وتوفر المنصة خيارين رئيسيين لدعم المشاريع الوقفية، يتمثلان في الاستثمار المباشر في مشاريع الوقف، وخيار الوقف المؤبد الذي يضمن استدامة العوائد على المدى الطويل لصالح مشاريع مؤسسة بوشر الوقفية العامة. وفي هذا الإطار، يقدّم بنك نزوى الحلول المالية والتشغيلية والتسويقية للمنصة، فيما تتولى شركة وديعة توفير البنية التقنية والتشغيلية اللازمة لإدارة عمليات التمويل الجماعي بكفاءة وموثوقية عالية وإدارة حصيفة للمخاطر لضمان أداء مستقر للعمليات، بما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المجتمع والمساهمين.

ويعكس هذا التعاون المشترك التزام الأطراف المعنية بتحديث منظومة العمل الوقفي عبر حلول رقمية مبتكرة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم الأوقاف، إلى جانب تطوير أدوات مالية وقفية تسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وترسّخ مكانة الوقف كأحد محركات التنمية الوطنية في سلطنة عُمان.

