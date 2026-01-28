مسقط : استضاف بنك نزوى البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان بنجاح ندوة الحلول الاستراتيجية، والتي جمعت نخبة من قادة الأعمال والمهنيين والمختصين في القطاع المالي لاستكشاف أحدث التطورات في حلول الخزينة والتجارة والخدمات المصرفية للمعاملات. وقد قدّمت الندوة جلسات تفاعلية غنية، شملت عرضاً لرؤى معمقة حول السوق، واستراتيجيات إدارة السيولة، وأفضل الممارسات في الحد من المخاطر المالية، وتحسين كفاءة العمليات المصرفية.

كما ناقش المشاركون مجموعة من التحديات والفرص الحالية في الأسواق المالية، وسُلط الضوء على الحلول المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تهدف إلى تمكين الشركات من النمو المستدام وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وأكدت الندوة التزام بنك نزوى بدوره كمؤسسة مالية رائدة في دعم قطاع الأعمال، من خلال توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير بيئة مصرفية متقدمة وفعّالة في سلطنة عمان والمنطقة.

-انتهى-

