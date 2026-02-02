كرّم بنك العز الإسلامي "روّاد الاستدامة" الذين تجاوزوا التوقعات في تحويل التزام البنك بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) إلى ممارسات عملية. ويسهم تفانيهم بدور محوري في دفع مبادرات البنك في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة في مختلف أرجاء المؤسسة.

ويتولى روّاد الاستدامة مسؤولية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن اختصاصاتهم الوظيفية، ودعم تطبيق الممارسات المستدامة، وضمان مواءمة القرارات على مستوى الإدارات مع إطار البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهدافه طويلة الأمد في الاستدامة. ويؤمن بنك العز الإسلامي بأهمية القيادة بالقدوة، لذا فإن روّاد الاستدامة يؤدون دورًا ملهمًا للآخرين للعمل بروح الهدف، وتجسيد أهمية الاستدامة في جميع أنحاء البنك.

ويؤكد بنك العز الإسلامي التزامه الراسخ بالاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيته وقيمه الإسلامية. ويواصل البنك دعم العديد من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الاستدامة كأسلوب عمل متكامل داخل البنك، وليس كوظيفة مستقلة. وتشمل هذه المبادرات مجالات إشراك الموظفين، وممارسات الصيرفة المسؤولة، والأثر المجتمعي، والحفاظ على البيئة، وذلك بالتعاون الوثيق مع روّاد الاستدامة الذين يؤدون دورًا حاسمًا في إلهام الفرق وتحقيق التغيير الإيجابي من الداخل.

وفي تعليقها على تكريم روّاد الاستدامة، قالت الفاضلة/ لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "لا تتحقق الاستدامة من خلال السياسات وحدها، بل من خلال أشخاص يؤمنون بالرسالة ويجسدونها في ممارساتهم اليومية. يلعب روّاد الاستدامة دورًا حيويًا في ترجمة التزاماتنا نحو الاستدامة إلى إجراءات ملموسة في مختلف أنحاء البنك. ومن خلال تمكين فرقنا وتقدير إسهاماتهم، نعزز ثقافة تربط بين الصيرفة المسؤولة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لعملائنا ومجتمعاتنا والاقتصاد ككل. فالنجاح الحقيقي لا يقاس بالنتائج فحسب، بل بالأشخاص الذين نعمل على تطويرهم في مسيرتنا."

ومن خلال تكريم روّاد الاستدامة، يؤكد بنك العز الإسلامي إيمانه بأن التحول المستدام هو جهد جماعي، وأن تمكين الموظفين يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق أثر مستدام. ويجدد البنك التزامه بمواصلة تعزيز مسيرته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبناء مؤسسة مرنة، والمساهمة الإيجابية في المجتمع بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير العالمية للاستدامة. كما سيواصل البنك تطوير المزيد من الكفاءات ليكونوا روّادًا للاستدامة إلى أن تترسخ ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأثر مستدام داخل البنك وخارجه.

