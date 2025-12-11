شارك بنك الجزيرة في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي Momentum 2025 الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني لأول مرة، ليكون منصة رائدة في دعم التنمية المستدامة، من خلال جناح بنك الجزيرة الذي يستعرض باقة من الحلول والخدمات المصرفية المتكاملة والابتكارات المصممة لدعم نمو قطاع الأعمال.

كما شارك البنك في مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة وبرنامج كفالة، في خطوة تعكس التزامه بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وخلال المؤتمر، تم تكريم بنك الجزيرة كشريك "تمكين"، حيث تسلّم البنك التكريم المقدم من معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ/ محمد التويجري، تقديراً لرعايته للمؤتمر ومشاركته الفاعلة المنظومة التنموية عبر حلول مالية مبتكرة تسهم في الاقتصاد التنموي.

تأتي مشاركة بنك الجزيرة في مؤتمر التمويل التنموي انطلاقًا من دوره كشريك مالي فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتسليط الضوء على دور القطاع المالي في تمكين المبادرات الاقتصادية ذات الأثر، وتعزيز الشراكات التي تدعم مستهدفات التنمية الوطنية.

#بياناتشركات

- انتهى -