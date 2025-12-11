شاركت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين والمسؤولة عن إدارة مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، في أعمال مؤتمر الائتمان الذي نظمته شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، تحت شعار "من الرؤية إلى القرار"، بمشاركة أعضاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في صندوق النقد العربي من ممثلي البنوك المركزية العربية، والرؤساء التنفيذيين لمكاتب المعلومات الائتمانية في المنطقة، إلى جانب قيادات من قطاعات التمويل والصيرفة والتكنولوجيا المالية.

وجاءت مشاركة "بنفت" في إطار موقعها الريادي كأبرز مؤسسات التكنولوجيا المالية في المنطقة في مجال تطوير أنظمة البيانات الائتمانية، والمكانة الرفيعة التي يحظى بها مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره "بنفت"، مما يعكس التزامها المستمر بدعم منظومة الائتمان وتطوير القطاع المالي إقليمياً ودولياً، عبر تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز الشفافية ومساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وخلال المشاركة، قدّمت السيدة لطيفة المطوع، المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية، عرضاً بعنوان "الموافقة الائتمانية الفورية: السرعة والبساطة وإقراض أذكى من خلال حلول الائتمان الرقمية"، سلّطت خلاله الضوء على دور حلول الائتمان الفوري في تسريع دورة اتخاذ القرار المالي، وتحسين تجربة العملاء، وتقليل المخاطر، وتعزيز تنافسية المؤسسات المالية والمصرفية عبر التحول إلى نماذج أكثر اعتماداً على البيانات والتحليلات الدقيقة.

وفي سياق متصل، قدّم السيد محمد عودة، مسؤول علوم البيانات في مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، عرضاً تناول فيه تجربة "بنفت" في تبنّي الحلول السحابية في قطاع البيانات الائتمانية والتكنولوجيا المالية، وتطرق إلى الفوائد الاستراتيجية لهذه الحلول بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات الأمن السيبراني، بما يمكّن المؤسسات من النمو والتوسع ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

ومن جانبها قالت الآنسة حصة حسين، نائب الرئيس التنفيذي لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية وشؤون البيانات، التي ترأست وفد مملكة البحرين: "نحن فخورون للغاية بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز، الذي أتاح لنا فرصة هامة لاستعراض تجربة مملكة البحرين ومسيرة بنفت في الابتكار الرقمي في مجال الائتمان، كما تعكس مشاركة بنفت في المؤتمر التزامنا المتواصل بتطوير حلول الائتمان الرقمية ودعم نمو القطاع المالي في البحرين والمنطقة. ومن خلال توظيف التقنيات المبتكرة والمنهجيات القائمة على التحليل المتقدم للبيانات، نواصل تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات إقراض أسرع وأكثر دقة، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة القطاع."

وفي تعليقها على هذه المشاركة، قالت السيدة لطيفة المطوع، المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية: "سعداء بمشاركتنا في مؤتمر الائتمان والتي جاءت بهدف استعراض نجاح تجربة الموافقة الفورية على الائتمان في البحرين، وإبراز دور "بنفت" في تطوير حلول رقمية تستخدم البيانات الائتمانية لتعزيز سرعة ودقة قرارات الإقراض، كما مثّل المؤتمر منصة ثرية لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحسين تجربة العملاء عبر الأتمتة والتحقق الفوري، بما يرفع كفاءة القطاع المالي ويمكّنه من تقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً".

