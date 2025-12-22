مسقط – اختتمت جمعية البيئة العُمانية بنجاح فعاليات النسخة الخامسة من مسابقة “نمط” للمدارس الحكومية، والتي جاءت بدعمٍ من شركة فيوليا عُمان- وهي جزء من مجموعة فيوليا العالمية الرائدة في مجالات إدارة المياه والنفايات وكفاءة الطاقة- للعام الخامس على التوالي. وهدفت المسابقة إلى تعزيز الوعي البيئي بين الطلبة وتشجيعهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لعُمان.

وتأتي هذه المسابقة ضمن إطار اتفاقية التعاون الممتدة بين فيوليا عُمان وجمعية البيئة العُمانية، والتي تهدف إلى بناء قدرات الشباب العُماني في المجالات البيئية ودعم برامج الجمعية الهادفة إلى حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية. ومنذ إطلاقها في عام 2019، شارك في المسابقة ما يقارب 600 مدرسة حكومية من مختلف محافظات السلطنة، لتصبح واحدة من أبرز المبادرات الوطنية في مجال التعليم البيئي.

وشهدت المسابقة في نسختها الأخيرة مشاركة واسعة من الطلبة الذين قدموا أفكاراً ومشاريع مبتكرة تُسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة في المدارس والمجتمع المحلي وتعملُ على تنفيذ وتطبيق نشاطاتٍ وفعالياتٍ في المجالات التالية: إدارة النفايات، إدارة المياه، إدارة الطاقة، إدارة تكامل المناهج والمبادرات المدرسية، إدارة المشاركة المجتمعية والابتكار وريادة الأعمال. حيث تم تكرم المدارس الفائزة خلال حفل ختامي خاص تقديراً لجهودها ومبادراتها المتميزة كالاتي: جائزة المركز الأول كانت من نصيب مدرسة الشيخ ماجد بن خميس للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية، أما المركز الثاني حصلت عليها مدرسة الحسن بن علي للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الباطنة والمركز الثالث من نصيب مدرسة عزان بن قيس للتعليم الأساسي بمحافظة البريمي. وفي هذه النسخة، حرصت شركة فيوليا وجمعية البيئة العُمانية على تقديم جائزة التميز في الابتكار البيئي والتي كانت من نصيب مدرسة أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب بمحافظة شمال الباطنة وجائزة التميز في المسؤولية البيئية والتي فازت بها مناصفةً مدرسة صومرة بمحافظة الداخلية ومدرسة بعد للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الشرقية وجائزة التميز في المشاريع الريادية المستدامة ذهبت لمدرسة معولة بن شمس للتعليم الأساسي بمحافظة جنوب الباطنة. كما لم تنسى شركة فيوليا عمان وجمعية البيئة العُمانية تكريم الأستاذ أحمد البادي من مدرسة عزان بن قيس للتعليم الأساسي لعمله الجبار الذي قاده لاستلام جائزة المعلّم القائد في الاستدامة البيئي وأخيرا وليس أخرًا تم تكريم كلا من محافظة الداخلية ومحافظة شمال الباطنة بجائزة التميّز المؤسسي للمحافظات في تطبيق مبادرات نَمَط.

وبهذه المناسبة، قال المكرم الدكتور عامر المطاعني، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة العُمانية:

“نحتفل اليوم بختام مسابقة ’ نمط‘التي نعتز بها كمنصة وطنية تُعنى بتشجيع الجيل الجديد على الابتكار البيئي والعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة. وتمثل هذه المسابقة خطوة مهمة في تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، وتمكينهم من المشاركة في مبادرات تُسهم في بناء مستقبل أكثر وعيًا واستدامة.”

وأضاف: “كما نتوجه ببالغ التقدير لشركة فيوليا عُمان على دعمها النوعي وحرصها المستمر على إنجاح برامج الجمعية، وهو ما يعكس التزامها الحقيقي تجاه البيئة والمجتمع. إن التعاون البنّاء بين جمعية البيئة العُمانية والجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص يسهم في توسيع أثر التوعية البيئية، وتمكين الطلبة والمعلمين من تبنّي ممارسات مستدامة داخل المدارس وخارجها، بما يعزز مساهمة هذه المبادرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويواكب التوجهات الوطنية المنسجمة مع رؤية عُمان 2040."

وأكّد اروان روكسل- الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا في عُمان- على توافق رسالة مسابقة "نمط" مع قيم الشركة وخبراتها الأساسية، قائلاً: "إن المحاور البيئية التي تتناولها مسابقة نمط تتوافق بشكل وثيق مع القيم الجوهرية والخبرات التي تتمتع بها فيوليا. ومن خلال تمكين العقول الشابة من تطوير حلول مبتكرة، فإننا لا نُسهم فقط في تشكيل مستقبل الاستدامة؛ بل نشارك بفاعلية في صناعته. وتفخر فيوليا بدعم هذه المبادرة التي تتماشى تمامًا مع برنامجها الاستراتيجي جرين أب 2024–2027، الذي يهدف إلى: إزالة الكربون، والحد من التلوث، وتجديد الموارد. إن الطلبة هم صُنّاع التغيير في الغد، وشغفهم بصون البيئة يمنحنا أملًا كبيرًا لمستقبل أكثر خضرة واستدامة."

من جانبها، أكدت شركة فيوليا عُمان أن دعمها لهذه المسابقة يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على تمكين الأجيال القادمة من المساهمة في حماية البيئة، مشيرةً إلى أن بناء القدرات المحلية وتعزيز الوعي البيئي يمثلان ركناً أساسياً في استراتيجيتها المستدامة داخل السلطنة.

تُعدّ فيوليا الشركة الرائدة عالميًا في مجال التحوّل البيئي، حيث يعمل لديها ما يقارب 218 ألف موظف في خمس قارات، وتقوم بتصميم وتنفيذ حلول عملية وفعّالة لإدارة المياه والنفايات والطاقة؛ بما يُسهم في إحداث تحوّل جذري نحو عالم أكثر استدامة.

وتواصل فيوليا حضورها في سلطنة عُمان منذ عام 2007 من خلال عقود طويلة الأمد؛ حيث تُنتج أكثر من ثلث المياه المُحلّاة في السلطنة، وتُشغّل أكثر من 30 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تشغيل مكبات النفايات الخطرة والبلدية. كما تلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم رؤية عُمان 2040 عبر تعزيز الإدارة المستدامة للمياه والنفايات، وإعطاء الأولوية لحماية البيئة، ودعم النمو الاقتصادي عبر مبادرات القيمة المحلية المضافة (ICV).

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المسابقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني ‎‎[https://eso.org.om/namat-competition/].

