• يشكّل الجناح منصة لقادة الصناعة الوطنية لعرض حلول دفاعية متكاملة تغطي مجالات البر والجو والبحر.

أبوظبي: افتتح (الثلاثاء) الجناح الوطني لدولة الإمارات أبوابه للزوار والوفود المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA) 2026، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء، والذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو في مركز إسطنبول للمعارض بمدينة إسطنبول في تركيا.

وبدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، تنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مدن، الجناح الوطني لدولة الإمارات، حيث يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون العالمي في مجالات الدفاع والطيران، ودعم الشراكات الصناعية المهمة والتي تضيف للقطاع الصناعي الوطني.

ويجمع الجناح نخبة من أبرز المؤسسات الوطنية في مجالي الدفاع والطيران، بما في ذلك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وإيدج جروب، وجينيريشن 5 (Generation 5)، وإيه إيه إل جروب، حيث تستعرض هذه الجهات أحدث الحلول الدفاعية المتكاملة متعددة المجالات عبر البر والجو والبحر، بما يعكس مكانة دولة الإمارات وحضورها في مشهد الابتكار الدفاعي العالمي.

وفي إطار مشاركته، يعمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" على توحيد جهود الشركات الوطنية تحت مظلة جناح وطني واحد، بما يتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع الدفاع المحلي، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

كما يركز المجلس على تسهيل اللقاءات الثنائية مع الشركات والمؤسسات الدفاعية الدولية، واستكشاف فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد الدفاعية، إلى جانب إبراز القدرات الصناعية المتقدمة للدولة والكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتستعرض إيدج جروب، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع على مستوى العالم، خبراتها العميقة في فهم متطلبات المشهد الأمني في تركيا والمنطقة المحيطة، من خلال عرض أحدث أنظمتها من الأسلحة الذكية، وأنظمة الدفاع الجوي، وحلول الحرب الإلكترونية.

ومن بين الأنظمة الذكية المعروضة، الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى من طراز AL TARIQ-LR، وسلسلة THUNDER الاقتصادية، وعائلة DESERT STING، وصاروخ MANSUP-ER المضاد للسفن، إلى جانب أنظمة SHADOW للذخائر الجوالة سريعة الانتشار.

كما تعرض المجموعة نظام Skynex SKYKNIGHT للدفاع الجوي، ونظام SKYSHIELD QD للتصدي للطائرات بدون طيار، إضافة إلى حلول متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية، تشمل نظام ACTIVECELL- SAR لتتبع إشارات الهواتف المحمولة، ونظام GPS-PROTECT 4 لمقاومة التشويش على أنظمة تحديد المواقع عبر مختلف المنصات.

من جانبها، تستعرض Generation 5 مجموعة حلولها الدفاعية وقدراتها في التصنيع المتقدم، مسلطة الضوء على نموذجها المتكامل الذي يشمل البحث والتطوير، والتصنيع، والاختبار، والتكامل، والدعم طوال دورة الحياة التشغيلية، بما يسرّع وتيرة التطوير ويعزز الجاهزية التشغيلية المستدامة.

كما تبرز الشركة حضورها الكبير في الأسواق العالمية، مع التركيز على تبادل المعرفة وبناء الشراكات، ومن خلال تسليط الضوء على القدرات والابتكارات الوطنية في المجال التكنولوجي.

أما إيه إيه إل جروب، المتخصصة في صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات ذات الأجنحة الدوارة، فتستعرض مجموعة متكاملة من خدماتها، تشمل الصيانة، والدعم الفني، والخدمات اللوجستية، والتدريب، والتحديث، وتطوير المهام وفق متطلبات التشغيل.

كما تسلط الضوء على خبراتها في برامج التحديث والتطوير المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء التشغيلية، مع التركيز على تقديم حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة تعزز جاهزية الأساطيل الجوية على مستوى العالم.

ويستقطب المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA) 2026آلاف الشركات الدولية وكبار صناع القرار من أكثر من 120 دولة، موفراً منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الدفاعي، والأنظمة غير المأهولة، والابتكار العسكري.

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد ، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.



نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر البريد الإليكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com



-انتهى-

#بياناتحكومية