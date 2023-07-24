الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار التزامها بالتنمية الاجتماعية وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في تمكين أفراد المجتمع وخلق فرص العمل والدخل، شاركت شركة باب رزق جميل، إحدى الشركات المدعومة من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، في حدثين هامين للتوظيف خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في ملتقى واعد للتوظيف والتدريب 2023 والمعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل بجامعة الملك خالد، وذلك في صورة أركان استعرضت فيها الشركة خدماتها وبرامجها المختلفة المُوّجهة لفئة الخريجين ورواد الأعمال، وعبر المشاركة في جلسات حوارية عن مستقبل العمل التنموي المستدام وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وبتفصيل أكبر، عقد "ملتقى واعد للتوظيف والتدريب 2023" في منطقة الجوف برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد. وأشرف على تنظيم الملتقى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي عقد في مركز الجوف الثقافي يوم 30 مايو 2023. وتأتي مشاركة باب رزق جميل انطلاقاً من أهمية هذا الملتقى في رفع كفاءة العمل وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لدعم وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات الخريجين، وتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع مختلف الشركاء من قطاعات الأعمال تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وخفض معدلات البطالة إلى 7٪ بحلول عام 2030، وضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

كما شاركت باب رزق جميل في المعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل بجامعة الملك خالد في منطقة عسير، والذي عُقد برعايةٍ أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود، وأقيم المعرض يوم 6 يونيو 2023 بجامعة الملك خالد في أبها ونظمته نفس الجامعة. وتأتي مشاركة باب رزق جميل في المعرض في إطار مساعيها الدائمة وجهودها المتواصلة في تحقيق رعاية ودعم الشباب والمشروعات الابتكارية للمساهمة في التنمية الوطنية، وكذلك لإيجاد فرص استثمارية تنعكس على نمو المجتمع وأفراده، وبالأخص فئة الشباب والشابات الخريجات الذين يطمحون لإيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل، وترك بصمة إيجابية لهم في مجتمعهم.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مي طيبة، المدير العام لشركة باب رزق جميل وعضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل: “دأبت باب رزق جميل على المشاركة في الفعاليات المهمة التي ترتبط مباشرة بدعم الابتكار في مجال التوظيف وتمكين المجتمع المحلي. وإن مشاركتينا في كلّ من ملتقى واعد للتوظيف والتدريب 2023 في الجوف والمعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل بجامعة الملك خالد في عسير تعكسان التزامنا القوي في تمكين الشباب، وتأهليهم لدخول سوق العمل وتحقيق الاستقلالية المادية للشباب والشابات. كما أن هذه المشاركة توفر لنا فرصة مهمة لتوسيع شبكة علاقاتنا مع مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة للخريجين والخريجات، وتمهد الطريق أمامهم للاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق العمل في المملكة العربية السعودية".

الجدير بذكره أنه منذ عام 2003، ساهمت باب رزق جميل في توفير أكثر من مليون فرصة دخل في المملكة، وستواصل العمل على تطوير قدرات ومهارات الشباب السعودي من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية لتساهم في تنمية المجتمع وتمكين أفراده.

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شركة باب رزق جميل

باب رزق جميل هي شركة اجتماعية تأسست بعام 2003، وتتبع مؤسسة مجتمع جميل السعودية (مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية سابقاً)، وتهدف إلى تدريب الشباب السعودي لاكتساب المهارات اللازمة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص العمل ومصادر الدخل لهم، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من شركاء التوظيف والتدريب، لتخدم بذلك ثلاث فئات وهم الباحثون عن فرص الدخل، الراغبون في التدريب، وأصحاب العمل والمشاريع.

تعمل شركة باب رزق جميل وفقاً لمبدأ التمكين الذي يعطي الأفراد القدرة على إيجاد مصادر الدخل بأنفسهم، بما يساعدهم على الارتقاء بمستواهم المعيشي والمساهمة في تنمية الاقتصاد السعودي. كما تتيح خدماتها الإمكانية للمنشآت التجارية للوصول إلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة، وهو ما يساهم في الوصول إلى أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تقليل مستويات البطالة لتصل إلى 7%، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق نسب التوطين وفقاً لخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مجتمع جميل السعودية

في عام 1945، أطلق الشيخ عبداللطيف جميل (رحمه الله)، مجموعة من الأنشطة والبرامج الخيرية ليستهل بها مسيرة العطاء الخيري والمبادرات المجتمعية، والتي استمرت لعدة عقود من الزمن. وفي عام 2003، تأسست برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، والتي أُعِيدَ هيكلتها في عام 2010 لتكون ضمن مؤسسة مجتمع جميل السعودية، والتي تشكل اليوم مظلة تجمع العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية.

تهدف مجتمع جميل السعودية إلى تنمية المجتمع من خلال محاور رئيسية متنوعة تشمل تنمية المهارات، تعزيز دور المرأة ، تمكين رواد الأعمال، الاهتمام بصحة المجتمع، دعم التقنية والعلوم، الحفاظ على البيئة، تشجيع الابتكار، التطوير المستمر للتعليم، والمبادرات الإنسانية.