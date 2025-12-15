بمشاركة متحدثين من وزارة الصحة وغوغل وأوراكل ومايكروسوفت وإكس

تقام فعاليات المؤتمر في مركز أبوظبي للطاقة التابع لأدنوك

قائمة الشركاء تضم "مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض" التابع لدائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، ومدينة الشارقة الإعلامية "شمس"، وجامعة خليفة، وسامسونج، وزوهو، ومجموعات مطوّري جوجل، وطقس العرب، ووجيز

المؤتمر يستضيف أكبر تجمعين لمطوّري "أندرويد" و"آي أو إس" في العالم

أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية يستضيف أكثر من 60 متحدثاً من روّاد الابتكار في مجال تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي

يضم الحدث أربع منصات متخصّصة هي: "قمة الذكاء الاصطناعي الحكومي"، و"نكست بلاي أرينا"، و"درويدكون أبوظبي"، و"سويفت هيروز أبوظبي"

أبوظبي: انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية Mobile Developers Week"، الذي يُنظَّم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من كبرى الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا العالمية، وذلك في مركز أبوظبي للطاقة التابع لشركة أدنوك.

ويستمر الحدث حتى 15 ديسمبر، مستقطباً أكثر من 60 متحدثاً من روّاد الابتكار في مجالات تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المطورين والمبرمجين ورواد الأعمال وصنّاع القرار من المنطقة والعالم، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل التكنولوجي.

ويشارك في المؤتمر متحدثون وخبراء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وغوغل، وأوراكل، ومايكروسوفت، وإكس، وعدد من الشركات الإقليمية والعالمية حيث يناقشون أحدث التوجهات والتطبيقات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات المحمولة، وتجربة المستخدم، والأمن السيبراني.

كما تضم قائمة الشركاء الداعمين للحدث كلاً من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، شريك الوجهة، وسامسونج، ومجموعات مطوري غوغل، وزوهو، ولوسيك، وخرابيش، وطقس العرب، ومدينة الشارقة الإعلامية "شمس"، وشركة مشاريع جامعة خليفة، وإكسل إكس، في شراكة تعكس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم منظومة الابتكار الرقمي.

ويتميّز "أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية" باستضافته أكبر تجمعين لمطوري أنظمة "أندرويد" و"آي أو إس" في العالم، عبر منصتي "درويدكون أبوظبي" و"سويفت هيروأبوظبي"، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ما يعزز دور أبوظبي كوجهة عالمية لاقتصاد التطبيقات والتقنيات المحمولة.

ويضم الحدث الذي تنظمه شركة أومنيس تكنولوجيز ومجموعة أزور الإعلامية، أربع منصات متخصصة هي: «قمة الذكاء الاصطناعي الحكومي، ونكست بلاي أرينا، ودرويدكون أبوظبي، وسويفت هيروز أبوظبي، حيث تركز هذه المسارات على مناقشة التحديات والفرص المستقبلية في تطوير التطبيقات المحمولة، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر كلمة رئيسية ألقتها المهندسة حمدة المازمي، مدير مكتب الذكاء الاصطناعي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استعرضت خلالها تجربة الوزارة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الخدمات الصحية والإدارية، ودوره في دعم التحول نحو البنية السحابية، ورفع كفاءة العمليات، وتحقيق الجاهزية التشغيلية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تبنّي التقنيات المتقدمة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في وقت تجاوزت فيه قيمة اقتصاد تطبيقات الهواتف الذكية عالمياً 935 مليار دولار، ومع توقعات بنمو متسارع للاستثمارات التقنية في دولة الإمارات، ما يعكس أهمية الحدث كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتمكين المطورين، ودفع عجلة الابتكار الرقمي في المنطقة.

