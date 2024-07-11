دبي، الإمارات العربية المتحدة: ينضمّ معرض "إيديشنز، دبي" الجديد للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود إلى قائمة الفعاليات الثقافية الحافلة في دبي، حيث ينطلق بنسخته الأولى على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم. ويُقام معرض "إيديشنز، دبي" في الفترة بين 6 – 9 نوفمبر 2024 في حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة في دبي. وتنطلق النسخة الافتتاحية من هذا المعرض الأول في الشرق الأوسط للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود بالتزامن مع معرض "داون تاون ديزاين"، ليلقي الضوء على مجموعة مميزة من الأعمال الفنية التي يقدّمها أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية.

وسيحظى زوّار المعرض بفرصة الاطلاع على مجموعة متنوّعة من الأعمال الفنية المطبوعة والتصاميم العصرية والصور الفوتوغرافية والسيراميك والأعمال الورقية المعروضة للبيع. وستكون الأعمال الفنية متوفرة للبيع بأسعار مختلفة، بما يتيح لهواة جمع الأعمال الفنية من المحترفين والطموحين الاطلاع على جانب جديد من قطاع الفنون والارتقاء به على نطاق واسع في المنطقة.

وسيستقطب معرض "إيديشنز، دبي" جمهور وبرنامج فعاليات "داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد على مستوى المنطقة للتصاميم الراقية والمعاصرة، والمعرض الفني العالمي الرائد "آرت دبي"، سعياً لمواصلة الاستثمار في قطاع الإبداع والمبدعين على مستوى المنطقة. وسيكون معرض "إيديشنز، دبي" من الفعاليات الرئيسية ضمن برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم، الذي يحتفي بانطلاق نسخته العاشرة هذا العام بالشراكة الإستراتيجية مع حي دبي للتصميم. ويهدف معرض "إيديشنز، دبي"، إلى جانب برنامج معرض "داون تاون ديزاين" الغني بالفعاليات الرائدة، إلى تعزيز التبادل الثقافي والوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور المهتمّ بالفنون والتصاميم.

والجدير بالذكر أنّ القطاع الثقافي في دبي قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لا سيّما مع توجّه المزيد من أصحاب الثروات للعمل والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب تقرير "ذا آرتسي آرت فير 2024"، احتلّت دبي المرتبة السابعة ضمن قائمة أبرز المدن المستضيفة للمعارض الفنية على مستوى العالم. وتسهم الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية في تعزيز الفرص المتاحة ضمن قطاعي الفنون والتصميم، بما يوفر للمبدعين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منصّة مبتكرة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات واعدة. وتلعب المنصّات الرائدة على غرار أسبوع دبي للتصميم ومعرض "داون تاون ديزاين" ومعرض "إيديشنز، دبي" دوراً محورياً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير شبكة عالمية حيوية، تسهم في توفير المزيد من فرص النمو وتتيح الدخول إلى أسواق جديدة وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

تملك مجموعة "آرت دبي" وتدير معرض "إيديشنز، دبي"، انطلاقاً من التزامها الراسخ بتنظيم المزيد من الفعاليات الإبداعية من خلال برامجها المميزة والغنية. ولطالما كانت المجموعة منذ تأسيسها في عام 2007 منصّة مبتكرة للتبادل الثقافي والتعرّف على ثقافات جديدة.

يُعدّ حي دبي للتصميم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الصناعية ومجمّع دبي للعلوم.

ستتوفر المزيد من المعلومات حول برنامج فعاليات معرض "إيديشنز، دبي" خلال الأشهر القليلة المقبلة.

نبذة عن حي دبي للتصميم

يُشّكل حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بيئة أعمال متكاملة متخصصة بالقطاعات الإبداعية بما في ذلك التصميم والفنون والعمارة والأزياء.

تأسس الحي لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً بارزة لمختلف قطاعات التصميم والإبداع حيث استقطب منذ تأسيسه كبرى الشركات العالمية وأبرز الشركات الناشئة وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث يوفر الحي البيئة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي التي تساعد الشركات والمواهب على الابتكار والنمو والازدهار، وبما يسهم في تعزيز اقتصاد دبي ويؤكد موقع الإمارة العالمي في مجالات الثقافة والفنون والتصميم، ويعزز مكانتها كمدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم.

ويعد حي دبي للتصميم وجهة نابضة بالحياة حيث يضم مجموعة متنوعة من المتاجر صالات العرض لأبرز العلامات التجارية. كما يحتضن العديد من المصممين المحليين ومن مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك مجموعة من كبرى شركات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي.

وبفضل مكانته المميزة لدعم المواهب المحلية والعالمية، يقدم حي دبي للتصميم أجندة سنوية حافلة بالفعاليات تتضمن أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع منصات بارزة مثل أسبوع دبي للتصميم و Sole DXB. كما يقيم الحي الفعاليات التخصصية والنشاطات الدورية وورش العمل وبرامج تعليمية موجهة لجميع الأعمار.

ويضم حي دبي للتصميم حاضنة الأعمال in5 للتصميم التابعة لمجوعة تيكوم التي توفر منصة متكاملة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة تسهم في تطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس وتوفير البيئة الملائمة للشركات الناشئة للنمو والازدهار. ويضم الحي أيضاً معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، الجامعة الوحيدة في المنطقة المخصصة كلياً للتصميم والابتكار، والتي تُقدّم منهاجًا تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مرموقة تشمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومدرسة بارسونز الجديدة للتصميم.

يضم الحي أيضًا "ذا بلوك" وهي وجهة ترفيهية في الهواء الطلق تقع على ضفاف القناة المائية وتقدّم مجموعة متنوعة من المساحات الخارجية والترفيهية بما في ذلك ملعبين لكرة السلة وكرة الطائرة، ومنتزهًا للتزلج، وصالة رياضية خارجية، وجدارًا للتسلق.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaidesigndistrict.com

نبذة عن مجموعة "آرت دبي"

تأسّست مجموعة آرت دبي عام 2007 في إطار الشراكة التجارية بين القطاعين العام والخاص، وتمتلك الشركة وتُنظّم معارض ومهرجانات الفنون والتصاميم الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي يُقبل عليها الجماهير من شتى أنحاء العالم، حيث توفر منصات للتواصل الاجتماعي والثقافي، وتسهم في نمو وازدهار الاقتصاد الإبداعي المحلي.

تتمثل رسالة مجموعة آرت دبي في بناء أنظمة بيئية ناجحة ذات تأثير عالمي إيجابي من خلال المبادرات التي تشمل تنظيم فعاليات عالمية رائدة، وبرامج التكليفات الفنية للمواهب المُبدعة وبرامج التطوير المهني المبتكرة، إلى جانب تقديم خبرات الصناعة للمؤسسات الخاصة والحكومية.

تُقدّم المجموعة حالياً أكثر من 30 مبادرة تشمل معرض "آرت دبي"، المعرض الفني العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، و"داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط للتصاميم الراقية والرائدة.

نبذة عن أسبوع دبي للتصميم

يُعقد أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة الإستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، حيث ينظم من قبل مجموعة آرت دبي، وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة". يُقدم أسبوع دبي للتصميم، المُقام سنويًا في حي دبي للتصميم، تجربة غنية تشمل المعارض والفعاليات والتكليفات الجديدة والجلسات الحوارية وورش العمل والأعمال التركيبية والسوق، بالإضافة إلى معرض "داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة.

كما يوفر فرصة للمصمّمين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي، ويُعد منصة تسهم في تعزيز التصميم المسؤول والمؤثر، وتشجيع المصممين على النظر في الآثار الأوسع لأعمالهم، من الممارسات التقليدية والتقنية الناشئة إلى الاستدامة البيئية، وحلول التأثير الاجتماعي التي يقودها قطاع التصميم.

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