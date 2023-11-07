تناولت النقاشات الجانبية كيفية تغلب المحتوى المحلي على أفلام الاستوديوهات الكبرى وشركات الإنتاج السينمائي العالمية.

من المقرر أن يركز الحدث على إسهامات المرأة والاحتفاء بإنجازاتها في عالم السينما وصناعة الأفلام.

نجحت منطقة المعارض في اجتذاب كافة المتخصصين بصناعة السينما؛ المهتمين باستكشاف الابتكارات الجديدة في مجال السينما.

دبـي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم في الـ 7 من نوفمبر 2023، بفندق "جراند حياة" المرموق في دبــي، و وسط ترقب كبير، فعاليات النسخة الـ 6 من "منتدى ميتــا السينمائي" - والذي يُعد الملتقى السينمائي الأكبر والأكثر تأثيرًا في الأسواق الناشئة؛ حيث يتوقع أن يكون "منتدى ميتــا السينمائي" لهذا العام حدثًا محوريًا في صناعة السينما في ظل توقعات بزيادة حجم السوق بمقدار 660.48 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

تطوَّر "منتدى ميتــا السينمائي" على مر السنين ليتحول إلى تجمُّع سينمائي محوري يجمع أبرز قادة صناعة الأفلام، و يوسِّع من نطاقه ليشمل المزيد من المناطق والمشاريع والشراكات السينمائية المتنوعة، حيث أصبح المنتدى منصة رئيسية لتبادل الأفكار والاستراتيجيات والابتكارات التي ترسم وتشكِّل قطاع السينما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة؛ هذا فيما تركز نسخة هذا العام من المنتدى بشكل خاص على دور المرأة في عالم السينما وصناعة الأفلام.

يتم هذا العام عقد جلسة نقاشية حول دائرة مستديرة تحت عنوان "ما وراء الواجهة"؛ تضم مجموعة من المشارِكات والمتحدثات اللاتي يتناولن الجانب التجاري لصناعة السينما، حيث تشمل قائمة المتحدثات في الجلسة كلاً من: السيدة/ نانسي باتون، مؤسِسة شركة «ديزرت روز فيلمز» لإنتاج الأفلام ورئيسة "الشبكة الدولية للمرأة في السينما والتلفزيون WIFT" بمنطقة الخليج، والسيدة/ شارلوت لويز ساتكليف، المحامية المختصة في مجال الترفيه، والشريكة بمكتب سيدار وايت برادلي (CWB) للاستشارات القانونية ورئيسة الفعاليات في "الشبكة الدولية للمرأة في السينما والتلفزيون WIFT" بمنطقة الخليج، والسيدة/ أوزجي كوندوروغلو، رئيسة قسم الاستحواذ والتوزيع، بشركة " بلوت بيكتشرز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة/ آشلي بوتس، مديرة التسويق، بشركة استديوهات التوزيع لدى مجموعة "ماجد الفطيم ذ.م.م".

تحظى نسخة هذا العام بأجندة موسَّعة تتضمن عقد مؤتمر ومعرض تجاري وجلسات نقاشية وعروض تقديمية للمنتجات، بجانب مجموعة من العروض الخاصة والعروض الأولى للأفلام، و ورش العمل والندوات الإحترافية والدورات التدريبية المتخصصة، وحفل لتوزيع الجوائز "بلاك تاي"، وحفلات استقبال للتواصل، ومناطق للاجتماعات، فضلاً عن عقد مجموعة من الجلسات الفرعية لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمحتوى السينمائي والمشاريع الإنشائية لدور السينما.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة/ ليلى مسينائي، مؤسِسة"منتدى ميتــا السينمائي"، والشريك الإداري في شركة «جريت مايندز لإدارة الفعاليات» المنظِمة للمنتدى؛ قائلــةً: "يعكس نجاح «منتدى ميتــا السينمائي» التزامنا الراسخ بتعزيز المشهد السينمائي في الأسواق الناشئة، وقد عززت نسخة هذا العام للمنتدى من إيماننا بقوة التعاون، والابتكار، والتجارب المشتركة داخل الصناعة. ومن هذا المنطلق، نحن متحمسون بشأن الفرص والإمكانات التي سيوفرها المستقبل، والدور الذي سيواصل «منتدى ميتــا السينمائي» لعبه في صياغة وتشكيل المشهد السينمائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة".

وبدوره علَّق السيد/ طوني المسيح، المدير الإداري لـ "ڤوكس سينما"، قائــلاً: "يُعد «منتدى ميتــا السينمائي» حدثًا رائعًا يجمع أصحاب الرؤى وقادة الفكر في صناعة السينما، من أجل رسم وصياغة مستقبل السينما في الأسواق الناشئة؛ فهو الحدث الذي تتجسد فيه الأفكار وتنبض بالحياة، وتتحدد من خلاله الاتجاهات، ويتم عبره صياغة وتشكيل مستقبل السينما، فيما يشهد نجاح المنتدى اليوم على أهمية استمراره في التطور والنمو، وتعزيز الابتكار والتعاون عبر كافة المناطق، وهو ما يجعلنا متحمسون للغاية لأن نكون جزءًا من هذه الرحلة التحويلية في عالم السينما".

ومن جانبه، صرح السيد/ سيرج بلاش، الرئيس التجاري لشركة "سينيونـك" لتقنيات وخدمات السينما، قائــلاً: "إنه لأمر رائع أن أعود من جديد إلى «منتدى ميتــا السينمائي»، وأتواصل مع هذه النخبة الرائعة من خبراء صناعة السينما حول العالم. وباعتبارها شريكاً سينمائياً رائداً، تقدم شركة «سينيونـك»، والتي تأسست استناداً إلى التراث التقنيّ الغني لشركة «باركو»، مجموعة من الطرازات المبتكرة لأجهزة العرض الليزري، والتي تم تصميمها بهدف إبهار رواد السينما بمرور الوقت، ونحن متحمسون للغاية لمشاركة ذلك مع الزوار الحاضرين إلى المنتدى".

تنطلق النسخة الجديدة من المنتدى لعام 2023 تحت عنوان: "زيادة حصة المنطقة من السوق السينمائي"، وهو ما يعكس التزام المنتدى بتعزيز النمو والابتكار في الصناعة وتقديم رؤى واستراتيجيات للنمو بقطاع الأفلام والسينما، حيث ستدور النقاشات والعروض التقديمية وورش العمل حول تحديات الصناعة وحلولها والأوضاع الحالية في السوق السينمائي، فيما تشمل الموضوعات التي يتناولها المنتدى: إنتاج المحتوى الإقليمي، والتعاون الدولي، وصناعة سينما المستقبل، مع إلقاء نظرة متعمقة على اتجاهات وتقنيات السينما الناشئة عبر استعراض الإحصاءات السينمائية الرئيسية ودراسات الحالة المتعلقة بمكافأة العملاء واستراتيجيات التسعير الفعالة.

وعلى جانب آخر، يتضمن ثاني أيام المنتدى عقد حلقة نقاش حول "التسويق الناجح للأفلام في المنطقة" بالإضافة إلى حلقة نقاش حول "الارتقاء بالعناصر التجريبية لدور السينما"، حيث سيناقش مجموعة من الرواد البارزين بمجال تصميم القاعات وتقنيات العرض والضيافة استراتيجيات تعزيز التجربة السينمائية لروَّاد دور السينما.

تم تنظيم حفل توزيع جوائز «منتدى ميتــا السينمائي» وحفل الاستقبال ليكون بمثابة ليلة احتفالية؛ للاحتفاء بالإنجازات البارزة في صناعة السينما، حيث يتم تقديم الجوائز من قبل كل من: السيد/ ناثان جيليجان، مدير العمليات الأول، في شركة "كومسكور"، والسيدة/ نينا لونكار، مديرة رؤى العملاء، في "كومسكور".

تشمل قائمة الحائزين على الجوائز المرموقة لنسخة هذا العام من «منتدى ميتــا السينمائي»:

أفضل دار عرض سينمائي تمتلك 10 شاشات فما فوق - ڤوكس مول الإمارات

أفضل دار عرض سينمائي تمتلك 10 شاشات أو أقل - إيه إم سي ستارز أفينيو

الموزع الأعلى ربحًا لهذا العام - ماجد الفطيم للتوزيع السينمائي

أفضل فيلم – إنجليزي – لشركة "أفلام يونيفرسال بيكتشرز" عن فيلم (أوبنهايمر)

أفضل فيلم – هندي – لشركة "ياش راج فيلمز" عن فيلم "جاوان"

أفضل فيلم – عربي – توزيع "ماجد الفطيم للتوزيع" لشركة "جو ميديـا" (المرخص) و" ڤوكس" (الموزع)

أفضل فيلم – أفريقي – لشركة "فيلم وان" عن فيلم (أوريسا)

المساهمة المتميزة في الأسواق الناشئة – لشركة "ستار" عن فيلم (فرونت رو)

يهدف المنتدى، والذي يتم تنظيمه من قبل شركة «جريت مايندز لإدارة الفعاليات»، إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز مزدهر لصناع الأفلام والمبدعين للالتقاء وتبادل الأفكار وعرض أعمالهم الخاصة وأعمال زملائهم من الفنانين.



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- انتهى -

معلومــات حول «منتدى ميتــا السينمائي»:

مع وصوله إلى نسخته السادسة، يمثل "منتدى ميتــا السينمائي" التجمع السينمائي الأكبر الذي يغطي الأسواق الناشئة، حيث نما هذا الحدث على مر السنين ليشمل المزيد من المناطق، والمزيد من المشاريع، والمزيد من الشركاء، ليصبح أهم تجمع إقليمي منفرد لقطاع السينما. ومن المقرر أن تجمع النسخة السادسة من المنتدى مجموعة من أصحاب المصلحة والجهات المعنية بصناعة السينما من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، بجانب مجموعة من أكبر الاستوديوهات وشركات الإنتاج السينمائي والشركات المزودة للحلول والخدمات بصناعة السينما من جميع أنحاء العالم. وعلى جانب آخر، سيتضمن المنتدى عدداً من حفلات الاستقبال والفعاليات الاحتفالية التي تلي الحدث، والتي ستتيح فرصة مميزة للتواصل واللقاءات غير الرسمية الممتعة لجميع المشاركين وأصحاب المصلحة.