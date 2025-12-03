الرياض: شاركت "الوعلان القابضة" في "معرض الطيران العام 2025 ساند آند فن"، الذي نظمه "نادي الطيران السعودي" في مطار الثمامة بالرياض، لاستعراض محفظتها الاستثمارية المتنوعة ورؤيتها المبتكرة في قطاع النقل، بحضور نخبة من الخبراء، والجهات الحكومية والخاصة والشركات الدولية، والهواة في مجال الطيران.

ويُعد هذا المعرض الحدث الأول للطيران العام في المملكة العربية السعودية الذي يجمع بين الابتكار والثقافة والمغامرة في عرض استثنائي، ويهدف إلى تعزيز الابتكار وإبراز مستقبل الطيران عبر عروض جوية مذهلة، ومنصات تفاعلية، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقادة الصناعة من داخل المملكة وخارجها.

تعليقاً على المشاركة، قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان: "إن مشاركتنا في معرض ساند آند فن تعبّر عن التزام الوعلان القابضة بتعزيز مكانتها في قطاع الطيران العام، وربط خبراتنا في التنقّل بخدمات طيران متطورة تواكب رؤية السعودية 2030". وأضاف: "إن حضورنا في هذا الحدث ليس مجرد عرض لطائرات وسيارات، بل هو تأكيد على رؤيتنا في بناء مستقبل متكامل يجمع الابتكار، الموثوقية والتنمية المستدامة، وقد شكل فرصة للتواصل مع شركاء عالميين محتملين في مجالات الطيران، الخدمات اللوجستية، والصناعة، وعقد شراكات مثمرة".

وقدّمت "الوعلان القابضة" في جناحها المميز عرضاً شاملاً يجسد تنوع محفظتها الاستثمارية، والتي تضم طائرات رجال الأعمال من طرازات "فالكون" و"سيسنا"، مروحيات خاصة ومتعددة الاستخدامات، إضافة إلى مجموعة من السيارات لعلامات "هيونداي"، "جيلي"، "رينو"، "جينيسيس"،"لوتس"، و"زيكر".

شهد المعرض أنشطة حية وتفاعلية متعددة شملت عروضاً جوية احترافية، بما في ذلك استعراضات وعروض ليلية متخصصة أضاءت سماء المعرض. واستقطب جناح "الوعلان القابضة" اهتماماً كبيراً من الزوار وكبار الشخصيات ومسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة، الذين اطّلعوا على خدمات الشركة في قطاع الطيران الخاص، إضافة إلى حلول التنقّل المتقدمة التي تقدمها عبر شركاتها التابعة، وشراكاتها العالمية البارزة.

وجاءت هذه المشاركة في إطار استراتيجية "الوعلان القابضة" لتعزيز حضورها في قطاع الطيران العام، الذي يشهد نمواً كبيراً في المملكة مع تطلعات رؤية السعودية 2030، كما شكلت خطوة مهمة نحو تكامل أعمالها في مجالي التنقّل الأرضي والجوي، واستثمار الخبرات المتراكمة في بناء حلول شاملة تخدم احتياجات الأفراد والشركات.

وتعتزم "الوعلان القابضة" مواصلة استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران العام والخدمات اللوجستية والتنقّل الذكي، وتعزيز شراكاتها مع أبرز الشركات العالمية، ما يرسّخ دورها كمجموعة سعودية رائدة تدعم التنويع الاقتصادي وتساهم في تطوير قطاعات ذات قيمة عالية.

