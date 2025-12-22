أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مشروع التعاون من أجل التحول الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، المنتدى الثاني للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي للتمويل والاستثمار من أجل التحول الأخضر، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، وبالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي.

شهد المنتدى لقاء المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، معالي دوبرافكا شويتسا، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، السيد يوانيس تساكيريس، مع عدد من المسؤولين والشركاء في دولة الإمارات، حيث ناقشوا سبل تسريع التحول الأخضر في منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تعزيز التعاون في قطاع المياه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ودولة الإمارات عن نيتهم استكشاف فرص التعاون، بما يشمل الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية المستدامة للمياه والابتكار، في مجالات إمدادات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وكفاءة استخدام المياه، بما يتماشى مع الأهداف المناخية والتنموية. كما تُبرز مبادرات مثل «ميثاق المتوسط» والمبادرة المرتقبة للتعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي T-MED التزام الاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون مع منطقة المتوسط والخليج في مجالات التمويل المناخي والطاقة المتجددة والهيدروجين وسلاسل توريد التقنيات النظيفة.

واتفق المشاركون كذلك على أهمية تعزيز الجهود العالمية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المائية والمناخية، بما في ذلك الفرص المرتبطة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال في ديسمبر المقبل في دولة الإمارات.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا:"اليوم في أبوظبي، أكد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه في مجلس التعاون الخليجي التزامنا المشترك بقيادة التحول الأخضر، مع وضع المياه في صميم هذا الجهد. ومن خلال توحيد خبرات وموارد وطموحات الاتحاد الأوروبي مع شركائنا في الخليج، يمكننا تسريع النمو المستدام وتعزيز الازدهار في منطقتنا الأوسع. ويُعد هذا التعاون ركيزة أساسية في ميثاق المتوسط وفي الشراكات الاستراتيجية الأعمق التي نبنيها معاً."

ومن الجانب الإماراتي، شدد سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، على أهمية تعميق التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عبر مختلف أبعاد ترابط المياه والطاقة والمناخ. وأبرز معاليه النهج المتكامل الذي تتبعه دولة الإمارات في تعزيز أمن المياه والطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، والاستثمار في التقنيات الداعمة لأهداف المرونة المشتركة، وهي مجالات يشهد فيها التعاون مع الاتحاد الأوروبي نمواً متواصلاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما رحب معاليه بجهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز مرونة المياه، بما في ذلك الإطلاق الأخير لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمرونة المياه، مشيراً إلى مشاركة دولة الإمارات في مشاوراتها خلال شهر مارس الماضي. ودعا معاليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الشريكة إلى الانخراط الفاعل في التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، باعتباره محطة مفصلية لحشد الاستثمارات المشتركة في حلول متكاملة للمياه والطاقة والمناخ، معرباً عن تطلعه إلى الترحيب بهم في دولة الإمارات في ديسمبر 2026.

من جانبه، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس:"تُعد المياه محوراً أساسياً للتنمية المستدامة، وعنصراً رئيسياً في العمل المناخي لبنك الاستثمار الأوروبي. واستناداً إلى ميثاق المتوسط واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمرونة المياه، نسعى إلى تسريع الاستثمارات التي توسّع الوصول إلى المياه النظيفة وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ونتطلع إلى مواصلة النقاشات حول كيفية ترجمة الطموحات المشتركة إلى مبادرات مؤثرة من أجل مستقبل أكثر أمناً مائياً."

نبذة عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، كهيئة دبلوماسية حيوية تمثل مصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة. وبكونها جزءًا من شبكة عالمية تضم أكثر من 140 بعثة للاتحاد الأوروبي، فإن الهدف الأساسي للبعثة هو تعزيز الحوار والتعاون والتفاهم المتبادل بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك تمثيل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الإمارات، وتعزيز العلاقات الثنائية، والتفاعل مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية، تسعى البعثة إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات مع ترسيخ القيم والمصالح المشتركة. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع بعثة الاتحاد الأوروبي: https://www.eeas.europa.eu/delegations/united-arab-emirates

-انتهى-

#بياناتحكومية