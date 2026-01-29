دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، المعهد الأكاديمي الأول في العالم المتخصّص في علم إطالة العمر، وبالشراكة مع مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتي تُعدّ من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، عن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر يومي 2 و3 فبراير 2026 في قاعة المحاضرات في مجمّع دبي للمعرفة. ويستقطب هذا الملتقى نخبة عالمية من أبرز روّاد القطاع لمناقشة فرص تعزيز نمو قطاع العلوم، بما يسهم في رسم معالم مستقبل حياةٍ مديدة وصحية.

وانطلاقاً من النجاح الذي حقّقته نسخة العام الماضي، سوف تتركّز نسخة عام 2026 من الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر، الحدث الأبرز لإطالة العمر في دبي بعنوان "حقبة جديدة لعلوم إطالة العمر: الابتكار في منطقة الشرق الأوسط"، حول إطالة العمر كمجال غنيّ بالفرص على مستوى الابتكار في الأنظمة. وسيشارك في هذا المؤتمر نخبة من الباحثين والأطباء وصنّاع القرار وروّاد الأعمال والمستثمرين، للنظر في سُبُل ترجمة التقدّم في علوم الشيخوخة والطب الوقائي والتشخيص والتكنولوجيا الصحية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وسوف يشارك في هذا الملتقى أكثر من 40 متحدثاً دولياً، حيث يضمّ برنامجه المقرّر مجموعة من المحاضرات الرئيسية وجلسات النقاش مع الخبراء وجلسات حوارية بمشاركة ممثلين عن قطاعات مختلفة، لمناقشة مواضيع مثل علوم الشيخوخة، والمؤشرات الحيوية والتشخيص، والتدخلات الوقائية والقائمة على نمط الحياة، والتطبيق السريري للعلاجات الناشئة، ودور التمويل والأطر التنظيمية، وتصميم الأنظمة المستدامة لإطالة العمر. كما سيلقي هذا الملتقى الضوء على أهمية التعاون في الأسواق الواعدة، كسوق دولة الإمارات العربية المتحدة، في تسريع وتيرة الابتكار في مجال الرعاية الصحية الوقائية التي تهدف إلى إطالة العمر.

وفي هذه المناسبة، قال البروفيسور الدكتور دومينيك ثور، رئيس كلية جنيف لعلوم إطالة العمر: "يشهد علم إطالة العمر اليوم تحوّلاً سريعاً من مجرّد مفهوم نظري إلى تطبيقات ملموسة. ويوفّر الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر منصّة رائدة تجمع بين الخبرات العالمية والأهداف الإقليمية الطموحة، بما يعزّز قنوات الحوار البنّاء حول أهمية الوقاية والعلوم والابتكار على مستوى الأنظمة في رسم مستقبل حياة مديدة وصحية في المنطقة".

ومن جانبه، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أنّ دبي تواصل إحراز تقدّم ملحوظ على صعيد ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار الهادف إلى الارتقاء بعلوم إطالة عمر الإنسان وتعزيز صحته النفسية والجسدية. وقال: "يعكس الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر التزامنا الراسخ بتوفير بيئة حاضنة لإجراء الأبحاث الرائدة وترجمتها إلى حلول عملية، بما يدعم مساعي تحوّل الاكتشافات العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق في الأسواق. ويؤكّد مجمّع دبي للعلوم التزامه بمواصلة الإسهام بشكل بارز في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير من خلال مثل هذه المنصّات الرائدة".

وستضمّ نسخة هذا العام من الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات التي سينظّمها "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"، المنصّة الحصرية التي أطلقها مجمّع دبي للعلوم في عام 2025 لتضمّ نخبة من روّاد قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والعلوم. وسوف تتركّز هذه الجلسات حول كيفية تعزيز مفهوم إطالة العمر والتوعية بأهميته وتنفيذه على نطاق واسع، بدءاً من تطوير السياسات والممارسات الطبية وصولاً إلى ترجمة الابتكارات إلى تطبيقاتٍ عملية وإعداد الأجيال الناشئة من المتخصّصين الموهوبين، لدعم نمو اقتصاد إطالة العمر. وسوف تشارك في هذه الجلسات نخبة من أبرز الشخصيات الحكومية وروّاد القطاع والمجتمع الأكاديمي لتبادل الرؤى القيّمة حول علم إطالة العمر.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجمّع دبي للعلوم هو من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تلبّي احتياجات 6 قطاعات اقتصادية حيوية، حيث يسعى إلى تعزيز سُبُل التعاون ضمن منظومة علمية رائدة تضمّ نخبة غنيّة ومتنوّعة من الخبراء في القطاع والشركات المتخصّصة في شتّى مجالات العلوم. ويأتي الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر في إطار مساهمة مجمّع دبي للعلوم في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة ودعم أهداف دولة الإمارات المرتبطة بالرعاية الصحية والبحث العلمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

ويدعم الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر الرسالة الأكاديمية لكلية جنيف لعلوم إطالة العمر، والمتمثّلة في النهوض بهذه العلوم من خلال التعليم والأبحاث والتبادل الدولي. كما أنه يدعم شهادة الماجستير التنفيذي في علوم إطالة العمر وبرامج التعليم المهني التي تقدّمها الكلية، في ظلّ توفير منصّة مفتوحة لإجراء النقاشات الجوهرية حول الفرص والتحديات المرتبطة بهذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة.

للراغبين بالمشاركة في الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر يومي 2 و3 فبراير في مجمّع دبي للمعرفة، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي https://www.gcls.study/semester-symposium

