رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: يشارك المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في النسخة الافتتاحية من قمة "بريدج"، التي ينظّمها المكتب الوطني للإعلام، من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث يسعى من خلال هذه المشاركة للتعريف بمسيرة رأس الخيمة التاريخية، والحضاريّة، ويبرز إمكاناتها العالمية، ومكانتها المتميزة كوجهة مثلى للعيش، والعمل، والاستثمار، والزيارة.

ويستعدّ المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة خلال المشاركة للتعريف برؤية الإمارة المستقبلية، وواقع النمو الذي تشهده في مختلف القطاعات الحيوية، كما سيسلّط الضوء على دورها المتنامي كمركز للإعلام والابتكار، وقصص النجاح المتواصلة أمام أكثر من 60 ألف مشارك، وما يزيد على 400 متحدث عالمي، و300 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وفي تصريح لها قالت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: "ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نواصل التزامنا بتقديم صورة دقيقة، وإيجابية عن إمارة رأس الخيمة، نسعى من خلالها لإبراز قصص النجاح التي حققتها في مختلف القطاعات الحيوية، والتعريف بمسيرة التنمية المستدامة والمزدهرة التي تعيشها، وعزّزت من جاذبيتها كوجهة عالمية للعيش، والعمل، والاستثمار ".

وأضافت سعادتها: " تعكس مشاركتنا في هذه القمّة توجهاتنا الاستراتيجية في تعزيز حضور الإمارة ضمن الأحداث الإعلامية الكبرى المعنية برسم وتحديد مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، حيث نسعى من خلال هذا الحضور إلى مواكبة مختلف التحولات، والتطورات التي تطرأ على واقع الإعلام والاتصال، والتعرّف على أحدث الممارسات، والاستفادة منها بما ينعكس إيجاباً على واقع عملنا، ويرسّخ دور الاتصال الحكومي كرافد محوريّ للتوجّهات التنموية للإمارة، خاصة وأن هذا الحدث يجمع نخبة من الخبراء، وصنّاع السياسات الإعلامية، ويمثّل فرصة واعدة لبحث مستقبل الاتصال، ومناقشة أحدث الاتجاهات التي تقود نحو تطوير الأدوات، والارتقاء بمنظومة الاتصال في الإمارة، بما ينسجم مع رؤيتنا في دعم مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الإمارة والتعريف بها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ويوفر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة خلال مشاركته في القمة جناحاً تفاعلياً مصمماً لإبراز نقاط قوة الإمارة، حيث ستتاح للزوار فرصة استكشاف قطاعات رأس الخيمة المزدهرة، واقتصادها المتنوع، والتعرّف على موقعها الإستراتيجي، وجودة الحياة الاستثنائية فيها. كما تقدّم المنصة عرضاً متكاملاً لأبرز المزايا التي تمتلكها الإمارة في مجالات الاستثمار والأعمال والسياحة والعيش والفرص الاقتصادية.

ويتيح الجناح لزوّاره فرصة اكتشاف جوهر إمارة رأس الخيمة من خلال عرض لقطات جديدة لأبرز معالم الإمارة الطبيعية الخلابة تقودهم لاكتشاف مواقع التراث الثقافي وصولاً إلى وجهات الضيافة الراقية وأساليب الحياة العصرية. كما تستعرض هذه التجربة المدعمة بأحدث الوسائل التكنولوجية المزايا الفريدة للإمارة، بما في ذلك حوكمتها المستقرة والشفافة، ومسار نموها السريع، وأجندتها الواعدة للتنمية المستدامة.

وسيقدّم المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة خلال مشاركته في الحدث تغطيةً مباشرة لتقارير، ومقابلات، وتحديثات فورية عبر المنصات الرقمية، فيما ستنقل إذاعة رأس الخيمة "راك إف إم" - وهي إذاعة الإمارة الناطقة باللغة العربية– عبر أثيرها أجواء الحدث بشكل مباشر، حيث ستُجرى مقابلات مع المتحدثين الرئيسيين والمشاركين وخبراء الإعلام.

وتهدف مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في قمة "بريدج" إلى ترسيخ حضور الإمارة على الساحة العالمية، وتعزيز طموحها بأن تكون مركزاً دولياً للاتصال الاستراتيجي والتميز الإبداعي، وتسليط الضوء على إنجازاتها ودورها في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام المتطور.

وتعد القمة الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه على مستوى العالم، وتجمع تحت مظلتها أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية، وصنّاع القرار، وخبراء التواصل الإعلامي، والمبدعين من صنّاع المحتوى لتبادل الرؤى والخبرات، ورسم خارطة طريق لاستكشاف الابتكارات التي تعيد رسم ملامح الاقتصادات والحوكمة، وتساهم في تشكيل مستقبل قطاع الإعلام.

وتسعى القمة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات وحلول الإعلام من الجيل التالي، حيث ستقدّم برنامجاً متنوعاً يغطي سبع مسارات متخصصة يمثل كل منها ركيزة أساسية في اقتصاد المحتوى، وهي: التكنولوجيا، والإعلام، وصناعة الأفلام، واقتصاد صنّاع المحتوى، والتسويق، والفن والموسيقى، والألعاب الإلكترونية. كما وتوفر القمة منصة رفيعة المستوى للمشاركة الاستراتيجية مصممة لتعزيز التعاون، وتشجيع الحوار، وتسهيل إقامة الشراكات البنّاءة ضمن منظومة الإعلام الدولية.

نبذة عن "المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة"

تأسس المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة بموجب القانون رقم (5) لعام 2018، الصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. ويقود جهود التواصل مع الإمارة، وسمو الحاكم من خلال استراتيجية متكاملة تسعى إلى الترويج للإمارة محليًا وإقليميًا ودوليًا. يتولى المكتب قيادة وتنسيق الجهود الإعلامية عبر جميع الجهات الحكومية في الإمارة لضمان التكامل المشترك في تقديم رسالة موحدة تعكس أهمية الإمارة وتنوع مواردها الاقتصادية والسياحية ومكانتها التاريخية والثقافية التي تجعل منها وجهة مفضلة للعيش والاستثمار. ولتحقيق هذا الهدف، كما يتصدر قائمة أولويات المكتب التزامه برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حيث يتولى المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة مهمة تعزيز الحضور الإعلامي لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وإلقاء الضوء على رؤيته الاستراتيجية لمستقبل إمارة رأس الخيمة، وتسليط الضوء على دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة.

نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعدّ رابع أكبر إمارة في الدولة، وتمتاز بتنوّعها الطبيعي وتاريخها العريق الممتدّ لأكثر من سبعة آلاف عام من الحضارة، وبرؤيتها المستقبلية الطموحة بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. وانطلاقاً من التزامها بالتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي والابتكار، أصبحت رأس الخيمة وجهة مثالية للعيش، والعمل، والاستثمار.

تتميّز الإمارة بموقع استراتيجي فريد يجعلها صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث يمكن الوصول منها إلى ثلث سكان العالم خلال أربع ساعات طيران، ما يجعلها بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم. ويُعدّ اقتصاد رأس الخيمة من أكثر الاقتصادات تنوّعاً في المنطقة، إذ لا تتجاوز مساهمة أي من القطاعات الرئيسية نسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزّز مرونة المنظومة الاقتصادية وقوّتها.

توفر رأس الخيمة بيئة أعمال جاذبة تتميّز بخدمات مرنة وتكاليف تشغيل تنافسية، مع السماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وانعدام ضريبة الدخل على الأفراد، وتطبيق أحد أدنى معدلات ضريبة الشركات في العالم. وبفضل بنيتها التحتية المتطورة، تحتضن الإمارة أكثر من 50,000 شركة من 100 دولة حول العالم، تشمل شركات رائدة مثل «سيراميك رأس الخيمة» و«الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)»، إضافةً إلى مناطق اقتصادية ومجمعات أعمال حديثة تدعم النمو الصناعي والإنتاجي والرقمي، مثل «هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)» و«مدينة الابتكار». ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً، تحافظ الإمارة على تصنيفات ائتمانية قوية عند المستوى "A" من وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«إس آند بي».

يبلغ عدد سكان رأس الخيمة نحو 0.4 مليون نسمة من أكثر من 150 جنسية، يشكّلون مجتمعاً متعدّد الثقافات ينعم بجودة حياة عالية، وبيئة ساحلية هادئة، وخيارات سكن فاخرة يسهل الوصول إليها. كما تحتضن الإمارة مشاريع ضيافة كبرى تقودها علامات فندقية عالمية مرموقة مثل «وين»، و«فورسيزونز»، و«نوبو»، و«والدورف أستوريا»، و«ريتز كارلتون». وتُعدّ المشاريع المستقبلية مثل «راك سنترال» خطوة نوعية لإعادة رسم المشهدين التجاري والسكني في الإمارة، في حين تعزّز طبيعتها الخلابة – من الجبال إلى الشواطئ والصحاري – وتراثها الثقافي الغني جاذبيتها العالمية.

وبفضل مناخها المشمس على مدار العام، وسهولة تأسيس الأعمال فيها، وتكلفة المعيشة التنافسية، إلى جانب جودة الحياة العالية، تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف، وتقديم الفرص الواعدة بلا حدود.

