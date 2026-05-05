الكويت : قدم فريق الاستثمار العقاري في شركة المركز المالي الكويتي "المركز" ندوة مشتركة مع شركة الخليج كابيتال للاستثمار "إنفست جي بي"، الذراع الاستثماري لبنك الخليج، حول أحدث مستجدات صندوق المركز العقاري. وجاءت الندوة ضمن سلسلة من الندوات الدورية التي يقدمها "المركز" مع شركة "إنفست جي بي"، بهدف تعزيز المعرفة الاستثمارية المتخصصة بالصندوق وتمكين مديري الثروات من عرض استراتيجيته وقيمته الاستثمارية بكفاءة أعلى، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وشملت الندوة استعراضاً شاملاً لأداء الصندوق وتطوراته، إلى جانب تسليط الضوء على توجهاته الاستثمارية وفرص النمو في القطاع العقاري، مع التركيز على الأصول المدرة للدخل وإدارة المخاطر عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

وتسلّط هذه المبادرة الضوء على متانة الشراكة الاستراتيجية بين "المركز" و"إنفست جي بي"، والتي تعتبر امتدادا للعلاقة مع بنك الخليج لأكثر من 15 عاماً، حيث تقوم شركة"إنفست جي بي" بدور الموزع الرئيسي لصندوق المركز العقاري. وقد أسهم هذا التعاون في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز حضور الصندوق في السوق، مدعوماً بتواصل مستمر وتبادل فعال للخبرات ومواءمة مستمرة في الرؤى الاستثمارية، بما يدعم تحقيق أداء مستدام على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قالت السيدة دينا الرفاعي، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الثروات وتطوير الأعمال، في "المركز": "تستند شراكتنا الممتدة مع "إنفست جي بي" إلى التعاون المستمر وتبادل المعرفة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في تطوير حلول استثمارية تلبي تطلعات المستثمرين. وقد أسهم هذا التعاون على مدار السنوات الماضية في تقديم فرصة استثمارية عقارية مدرة للدخل تتميز بالاستقرار والاستدامة. ومن خلال الندوات الدورية التي تقدم أحدث الرؤى ومواءمة استراتيجية صندوق المركز العقاري، نحرص على تعزيز مستوى التناغم بين فرق العمل وتعميق المعرفة باستراتيجية الصندوق وقيمته الاستثمارية."

ومن جانبه، قال السيد طارق الصالح، رئيس أول إدارة الثروات، في "إنفست جي بي": "تعكس استضافتنا لفريق "المركز" والتفاعل المباشر مع مديري الثروات لدينا قوة هذه الشراكة الاستراتيجية. كما تسهم الندوات الدورية والرؤى المستمرة التي يقدمها "المركز" في تعزيز جاهزية فرقنا وقدرتهم على تمثيل صندوق المركز العقاري بكفاءة، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح، والبناء على نتائجه الإيجابية في المستقبل."

ويواصل صندوق المركز العقاري تركيزه على الاستثمار في الأصول المدرة للدخل في الكويت، مع الحفاظ على تنوع محفظته واستراتيجيته الاستثمارية المنضبطة، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، ويعزز مكانته كخيار استثماري موثوق.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

