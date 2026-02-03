أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيم الدورة السابعة من "الأسبوع التشريعي" ، تحت عنوان "تشريعات تُمكّن الأسرة والمجتمع لمستقبل مزدهر" في 9 و10 و11 من فبراير الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمشرعين والمتخصصين في المجال القانوني والتشريعي.

ويهدف "الأسبوع التشريعي 2026" إلى تعزيز الحوار حول دور التشريعات في دعم استقرار الأسرة والمجتمع والارتقاء بجودة الحياة، حيث يشهد في يومه الأول إقامة "المؤتمر التشريعي 2026"، والذي يناقش خمسة محاور حيوية، هي: "دور المنظومة التشريعية في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة"، و"تمكين المجتمع من خلال التشريعات"، و"التعليم ورأس المال البشري"، و"العدالة والحماية الاجتماعية والتمكين"، و"الصحة وجودة الحياة"، بالإضافة إلى جلسة استشرافية حول "المستقبل". أما اليوم الثاني للحدث، فسيتخلله انعقاد "المختبر التشريعي 2026"، في حين ستُعقد في اليوم الثالث ورشة عملية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "البصائر السلوكية والتشريع".

وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار ، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن "الأسبوع التشريعي" يمثل مساحةً حيوية لتبادل الخبرات وبناء الرؤى المشتركة لتعزيز البيئة التشريعية في الإمارة.

وأضاف: "تشكل الدورة السابعة من «الأسبوع التشريعي» منصة تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة تشريعية متكاملة ومرنة، وأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل. ويعكس هذا الحدث إيماننا بأن التشريع ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو أداة تمكينية لدعم التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق وصون المكتسبات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته. وتتواءم محاور هذه النسخة من الأسبوع التشريعي مع الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاجتماعي، والتي تمثل ركائز أساسية لبناء مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة، في حين يدعم «المختبر التشريعي 2026» مساعينا لتبني أفضل الممارسات العالمية ودفع عجلة الابتكار في صناعة التشريعات المجتمعية."

ومن المنتظر أن يستقطب المؤتمر مشاركةً واسعة من الخبراء والمتخصصين من داخل الإمارة وخارجها، حيث ستقدم الدكتورة نجاة العامري، المقدمة الافتتاحية للمؤتمر التشريعي، فيما ستتولى الأستاذة بشرى البرواني، إدارة الجلسة الخاصة بتمكين المجتمع من خلال التشريعات، وستتناول الأستاذة رفيعة العويس، موضوع التعليم ورأس المال البشري.

من جهته، سيناقش الأستاذ عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية، موضوع العدالة والحماية الاجتماعية، فيما ستسلط الأستاذة حمدة بن سليمان، الضوء على التشريعات المتعلقة بالصحة وجودة الحياة، كما سيتضمن المؤتمر التشريعي جلسة حوارية تقودها الأستاذة مروة إبراهيم، حول التوجهات المستقبلية للمنظومة التشريعية.

ويُعد "الأسبوع التشريعي" فعالية سنوية رائدة تنظمها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، تسهم في تطوير الفكر التشريعي وتعزيز الشفافية والمشاركة في صناعة التشريعات، وتُبرز الدورات المتعاقبة من هذا الحدث التزام دبي بمواصلة تطوير بيئة تشريعية داعمة للتنمية المستدامة، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

