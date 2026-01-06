كوالالمبور/مسقط: مع تزايد الإهتمام بالتمويل الإسلامي على الصعيد الدولي باعتباره خيارًا أخلاقيًا ومستقرًا للوساطة المالية، يدعو مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتخصصين في القطاع المالي إلى حضور قمة المجلس السابعة عشرة والمقرر إنعقادها في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026 العاصمة العُمانية مسقط. وستجمع القمة، التي يستضيفها البنك المركزي العُماني ، صناع السياسات المالية والجهات التنظيمية وقادة الفكر العالميين لبحث كيفية استجابة القطاع لظروف السوق سريعة التطور وتطلعات المجتمع المتزايدة.

يأتي إنعقاد القمة المعنونة بـــــ “التمويل الإسلامي للمستقبل: فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي”، لتسليط الضوء على كيفية تحول قطاع التمويل الإسلامي من حالة رد الفعل إلى الاستباقية في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتكنولوجية، علاوةً على تعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وتعميق سيولة السوق من خلال تطوير الصكوك، وتحسين التأهب للأزمات وشبكات الأمان المالي. كما تسلط القمة الضوء على دور التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، والتأثير الاجتماعي، والاستدامة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب تسخير التقنيات الرقمية الناشئة من أجل مستقبل أكثر مرونة.

ستشهد القمة مشاركة متحدثين رفيعي المستوى، من بينهم ممثلين بارزين من صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الدولي لمؤسسات التأمين على الودائع، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وكذلك الأمم المتحدة. كما ستشهد القمة حضوراً لمحافظي بنوك وقادة بارزين من أكثر من 30 دولة. ومن المتوقع أن تساهم وجهات نظر المتحدثين في رسم التوجه الاستراتيجي للصناعة، وتقديم رؤى حول الاتجاهات العالمية المؤثرة في التمويل الإسلامي.

تُعقد القمة على مدار ثلاثة أيام، حيث يتضمن برنامج القمة فعاليات ما قبل القمة والتي تتناول مناقشة مواضيع مثل القيادة في قطاع المالية الإسلامية، واستراتيجيات الأعمال، وتمكين الشباب، ومشاركة المنظمات غير الحكومية، ودور وكالات التصنيف الائتماني، وذلك بهدف استقطاب شريحة أوسع من أصحاب المصلحة، كما يأتي ذلك ليعكس التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز حوار مستنير وشامل وتقدمي.

الجدير بالذكر أن التسجيل في القمة مجاني لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بينما تبلغ رسوم المشاركة لغير الأعضاء 400 دولار أمريكي. ونظرًا لمحدودية المقاعد، ندعو الراغبين إلى التسجيل المبكر عبر الموقع الإلكتروني: www.ifsb.org/17thsummit. للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالبرنامج والمتحدثين، يرجى متابعة حسابات المجلس الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

-انتهى-

#بياناتحكومية