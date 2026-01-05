الفعالية العائلية المحبوبة تعود بين 9 يناير و15 فبراير مع ألعاب عملاقة وأنشطة خارجية تفاعلية مخصصة للأطفال من 3 إلى 12 عاماً

جميع الأنشطة متاحة مجاناً عند شراء تذكرة دخول إلى القرية العالمية

​​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن عودة مهرجان الصغار مع الرحالة، الذي أصبح محطة موسمية بارزة على أجندتها السنوية. وتستقبل الفعالية ضيوفها الصغار على مدار 45 يوماً من المرح والألعاب في الهواء الطلق، ابتداءً من يوم الجمعة 9 يناير وحتى يوم الأحد 15 فبراير 2026. وتنطلق الأنشطة يومياً من الساعة 4 مساءً وحتى 10 ليلاً، لتمنح العائلات فرصة مثالية للاستمتاع بالأجواء الشتوية المعتدلة وقضاء أوقات مليئة بالبهجة.

ويستقبل مهرجان الصغار مع الرحالة ضيوفه في موقعه بجوار مسرح الصغار، ويواصل دوره كمساحة مخصصة ومصممة لتلبية اهتمامات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً. ويمكن المشاركة في المهرجان مجاناً عند شراء تذكرة دخول القرية العالمية، ليقدم مزيجاً متنوعاً من التجارب التفاعلية والتعليمية بدون أي رسوم إضافية.

وتنطلق فعاليات هذا الموسم بعرض خاص لطائرات الدرون في تمام الساعة 7:20 مساءً يوم الجمعة 9 يناير، فيما تستمتع العائلات ببرنامج غني من الألعاب التي تعزز روح العمل الجماعي، وتنمّي التفكير الاستراتيجي، وترسخ مفاهيم التنافس الودي.

ويستمتع الضيوف الصغار مجدداً بلعبة السلم والثعبان العملاقة التي حملت لقباً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلى جانب لعبة سفينة القراصنة العملاقة التي تجمع بين الحماس والتخطيط، ولعبة أربعة على التوالي الضخمة التي تحظى بشعبية واسعة. كما تحتضن المساحة نسختين بأحجام مختلفة من لعبة "ستاك إم" العملاقة لتناسب الصغار بمختلف أعمارهم، وهي النسخة المكبرة من لعبة التوازن التي لا تزال من أكثر الألعاب تفضيلاً لدى الضيوف.

وإلى جانب الألعاب الرئيسية، تكتشف العائلات أجواءً مليئة بالبهجة في مختلف أرجاء الموقع، تشمل الرسم على الوجه مجاناً، وصانعي مجسمات البالونات، وعروض المهرجين القابلة للنفخ، إضافة إلى أمطار الفقاعات الساحرة التي تضفي حيوية خاصة على المكان. كما سيلتقي الضيوف شخصيات الرحالة المحبوبة، في لحظات تفاعلية مميزة، مع تقديم هدايا للصغار المشاركين في الأنشطة.

ويجمع مهرجان الصغار مع الرحالة في القرية العالمية العائلات عبر أنشطة تفاعلية وتجارب استكشافية ملهمة، ليعزز التزام الوجهة بتقديم تجارب مليئة بالفرح لأصغر ضيوفها، في إطار مسيرتها المتواصلة نحو إرساء "عالم أكثر روعة" للجميع.

نبذة عن القرية العالمية:

تعد القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. وهي جزء من دبي القابضة للترفيه، وتحظى بشعبية كبيرة ومتنامية كوجهة مفضلة للضيوف، مما يعزز مكانتها في صدارة الوجهات الترفيهية والثقافية على مستوى المنطقة. ومنذ افتتاحها في عام 1997، استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وسجلت بنهاية موسمها الـ 29 رقماً قياسياً جديدًا بلغ 10.5 مليون ضيف.

واستكمالاً لنجاحاتها المتواصلة على مدار 3 عقود، تقدم القرية العالمية خلال موسمها الـ 30 المنعقد حالياً العديد من التجارب الاستثنائية، كما تحتضن 30 جناحاً تُجسّد أكثر من 90 ثقافة، وما يزيد عن 3,500 منفذاً للتسوق و250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات. كما تحتضن الوجهة 450 فناناً لتقديم 40,500 عرض خلال الموسم، علاوة على أكثر من 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة "كرنفال" للألعاب، لترسخ القرية العالمية مكانتها وجهةً مثالية هي الأكثر تنوعاً باحتضانها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة.

