الرياض: كرّم معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت الكبيرة وذلك تقديرًا لدوره القيادي في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير بيئة العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية.

حيث تعد الجائزة إحدى مسارات جائزة العمل، وجرى ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل.

وجاء منح الجائزة نتيجة نهج قيادي ركّز على الارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين تجربة الموظف، من خلال تبني ممارسات إدارية حديثة أسهمت في رفع الإنتاجية وتعزيز الاستدامة المؤسسية.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز العنيزان أن هذا الإنجاز يعكس نهجًا مؤسسيًا يقوم على الاعتماد على رأس المال البشري ممثلًا في سفراء وسفيرات البلاد، بوصفهم الركيزة الأساسية لنجاحات البنك، موضحًا أن البنك يفخر بكون قيادات الإدارة العليا ممثلة بكفاءات وطنية بنسبة 100%. وأشار إلى أن بنك البلاد يحقق تصنيف النطاق البلاتيني في برامج التوطين، بما يعكس التزام البنك بدعم الكفاءات الوطنية ومساندة مستهدفات التوطين.

وفي سياق متصل، حصل بنك البلاد على جائزة نخبة رواد وشركاء السلامة والصحة المهنية للمنشآت الكبيرة والعملاقة، نظير التزامه بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية، وحرصه على توفير بيئة عمل آمنة وفق أفضل الممارسات المعتمدة

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يحظى بمكانة رائدة بين المؤسسات الوطنية في تطوير بيئات العمل، حيث يواصل تعزيز تجربة الموظف عبر تبني ممارسات إدارية حديثة وترسيخ ثقافة السلامة والجودة، بما يدعم الاستدامة المؤسسية ويرفع كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة السلامة والجودة.