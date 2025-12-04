القاهرة: اختتم اليوم الثالث من معرض الدفاع المصري وسط إقبال كبير على الجناح الوطني لدولة الإمارات من كبار المسؤولين ووزراء الدفاع والوفود الدولية وزوار القطاع الصناعي. وقد أثار الجناح اهتماماً كبيراً بالشركات الدفاعية الإماراتية وصناعاتها، مما يبرز الحضور المتنامي للدولة وتأثيرها المتزايد في قطاع الدفاع العالمي.

ويُنظم الجناح من قبل مجموعة أدنيك، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن). ويضم تحت مظلته نخبة من الجهات والشركات الوطنية الرائدة، تشمل: مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، مجموعة إيدج، مجموعة كالدس القابضة، شركة جال، شركة أمرك، مجلة الجندي، إضافة إلى معرضي آيدكس ونافدكس 2027.

وقد شهد جناح دولة الإمارات زيارات بارزة من وفود رسمية وضيوف كبار من جمهورية مصر العربية، دولة قطر، وجمهورية الهند، جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية البوسنة. وشكلت مشاركات الشركات الوطنية الإماراتية فرصة ذهبية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية الإماراتية من تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة. واستعرضت الشركات منظومات دفاعية متطورة تشمل الأنظمة غير المأهولة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنصّات الأمن السيبراني، وأنظمة القيادة والسيطرة، والحلول اللوجستية المتقدمة، بالإضافة إلى المركبات المدرعة والتقنيات الجوية والبحرية. وتستعرض مجموعة إيدج مجموعة شاملة من التقنيات المتطورة في خمسة قطاعات، بينما تبرز شركة كالدس منتجاتها وتقنياتها الدفاعية الرائدة.

وقال حمد المرار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: "تسعى ايدج إلى تعزيز العلاقات الوثيقة وطويلة الأمد بين الإمارات ومصر، والتي تمثل أساسًا راسخا يدعم الاستقرار والتقدم الصناعي في المنطقة. ويبرز حضورنا في معرض إيديكس لشركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدى تنوع قدراتنا واتساع نطاقها، كما يعكس اهتمامنا البالغ بتعزيز سبل التعاون. ونؤكد التزامنا بالعمل مع مصر والمنطقة ككل للنهوض بمجال الدفاع، وتقوية الشراكات الدفاعية، وتقديم أنظمة متطورة تضمن استدامة الأمن."

من جهته، قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة إن "المعرض الدولي للصناعات الدفاعية يمثل منصة استراتيجية لعرض أحدث تقنياتنا وأنظمتنا المتكاملة، وإبراز ما وصلت إليه قدرات مجموعة كالدس من تميّز وابتكار في التصنيع الدفاعي القائم على الكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة. وأضاف: "نحرص من خلال هذه المشاركة على فتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتقديم حلولنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركاء الإقليميين والدوليين. نواصل في كالدس الاستثمار في البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، انطلاقاً من رؤيتنا في أن تكون المجموعة رمزاً للصناعات الدفاعية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يعكس الثقة المتنامية بمنتجاتنا في الأسواق العالمية، ويعزز مكانة قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية كمركز صناعي متقدم وموثوق في مجال الدفاع والأمن".

وتشارك مجموعة أدنيك أيضاً في الجناح، حيث تستعرض آخر التطورات وخططها لفعاليات الدفاع المقبلة، بما في ذلك معرضي آيدكس ونافدكس المقررين في عام 2027. وقد عقد قادة الدفاع من مختلف أنحاء العالم اجتماعات حصرية مع مستشاري فعاليات الدفاع بمجموعة أدنيك للتعرف على الاستعدادات للنسخ القادمة والفوائد العديدة للمشاركة فيها. وبالاستفادة من نجاح نسخة 2025، من المتوقع أن تكون نسختا آيدكس ونافدكس 2027 الأكبر في تاريخ الفعاليتين، حيث تجمع قادة الدفاع العالميين والعديد من الوفود العسكرية.

وأكدت العديد من الوفود الرسمية التي زارت الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال الأيام الثلاثة الماضية إعجابها الكبير بجودة الصناعات الدفاعية الإماراتية، مشيدة بما وصلت إليه من تنافسية عالمية بفضل استثمارات الدولة في التكنولوجيا المتقدمة، وبرامج البحث والتطوير، والمواهب الوطنية المتخصصة. كما أثنت الوفود على مستوى الابتكار والدقة والتقنيات المستخدمة، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومات الدفاع الحديثة.

هذا واختُتم اليوم الثالث من مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إيديكس 2025 بتأكيدات واسعة على أهمية الحضور الإماراتي في هذا الحدث العالمي، وما يمثله من قيمة مضافة لدعم التعاون الدولي وتطوير الصناعات الدفاعية. ومن المتوقع أن يشهد اليوم الرابع مزيداً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية، إلى جانب استمرار الإقبال الكبير على الجناح الإماراتي الذي بات وجهة رئيسية للوفود الرسمية والشركات الراغبة في بناء شراكات نوعية مع دولة الإمارات.