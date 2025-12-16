الرياض – المملكة العربية السعودية: أقامت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المؤتمر الدولي الخامس للوقاية من العدوى ومكافحتها، بحضور سعادة المدير العام التنفيذي للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور/ خالد بن إبراهيم العبدالكريم، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العدوى من داخل المملكة وخارجها وذلك خلال الفترة 14 - 15 ديسمبر / 2025م ) في فندق كراون بلازا الرياض – المدينة الرقمية.

وتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا ثريًا يتضمن أكثر من(25) محاضرة متخصصة، إلى جانب عدد من ورش العمل التفاعلية التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين، ناقشت أحدث المستجدات العلمية والتجارب الرائدة وأفضل الممارسات المبنية على الأدلة في مجال الوقاية من العدوى والسيطرة عليها داخل المنشآت الصحية.

كما صاحب المؤتمر معرض متخصص بمشاركة أكثر من (15) شركة محلية وعالمية رائدة في مجال مكافحة العدوى، استعرضت من خلاله أحدث الحلول والتقنيات والمنتجات المبتكرة التي تسهم في دعم برامج السلامة الصحية والحد من انتشار العدوى، وتعزيز كفاءة الأداء في بيئات الرعاية الصحية.

ويأتي تنظيم المؤتمر تحقيقًا لجملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: ( تعزيز كفاءة الممارسين الصحيين من خلال استعراض أحدث الأدلة العلمية والممارسات المبنية على البراهين - استشراف مستقبل المهنة عبر مناقشة التوجهات العالمية وأثر التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي - تطوير سياسات ومعايير السلامة الصحية ومنع العدوى داخل المنشآت الصحية وفق المعايير الدولية المعتمدة - البحث العلمي والابتكار من خلال دعم البحوث التطبيقية والحلول المبتكرة للحد من مخاطر

العدوى - توفير منصة علمية وتفاعلية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف الدول - رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي والمجتمع - بناء شراكات مهنية مستدامة بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والبحثية لتطوير برامج تدريبية ومبادرات مستقبلية مشتركة - تطوير مهارات القيادة في مجال مكافحة العدوى ودعم القيادات الصحية لبناء قدرات إدارية فعّالة قادرة على قيادة التغيير وصناعة المستقبل ).

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور والموضوعات العلمية المهمة، من أبرزها:

دور التدريب الفعّال وأساليب التعلم الحديثة والمبتكرة في التنمية المهنية ورفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين والمرضى.

دور الوقاية من العدوى في تعزيز الصحة العامة والحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

جهود المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة تحديات العدوى ومقاومة المضادات الحيوية.

التقنيات الحديثة والابتكارات العلمية في مجال منع ومكافحة العدوى والتحديات المصاحبة لتطبيقها داخل المنشآت الصحية.

تجدر الاشارة الى أنه تم اعتماد ١٠ ساعات تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

-انتهى-

