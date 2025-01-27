في خطوة تعكس الالتزام بتطوير كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عن توقيع عقد رعاية مع شركة "ريكسونا" لتكون أول راعٍ رسمي للمنتخبات الوطنية النسائية لكرة القدم.

وأجرى مراسم التوقيع التي تمت في ملعب الأول بارك بالرياض، الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل خالد الخضير بصفته الشريك الحصري والتسويقي للاتحاد السعودي، ومدير شركة يونيليفر "ريكسونا" في الخليج العربي خليل ياسين، وذلك بحضور مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد.

وتبدأ رعاية "ريكسونا" للمنتخبات النسائية اعتبارًا من هذا العام 2024 وتمتد حتى 2026 حيث ستعمل "ريكسونا" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على حملات تثقيفية عن كرة القدم النسائية، للمساهمة في زيادة شعبية اللعبة والوصول بها إلى مراكز متقدمة.

من جانبها، أعربت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، عن سعادتها بتوقيع عقد الرعاية، مؤكدة أن دعم "ريكسونا" سيكون له أثر إيجابي على تطوير كرة القدم النسائية، مشيرةً أن هذه الشراكة تعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة النسائية في المملكة وتواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

وتعتبر "ريكسونا" من الشركات الرائدة في دعم الرياضات المختلفة، حيث قامت برعاية العديد من الفعاليات الرياضية البارزة، بما في ذلك بطولة العالم للألعاب الأولمبية، وكأس العالم للسيدات 2023 والعديد من الأحداث الرياضية الكبرى في مختلف أنحاء العالم.

وتجسد هذه الشراكة تاريخًا جديدًا في كرة القدم النسائية بالمملكة، وتؤكد الجهود المستمرة لتطوير كرة القدم النسائية.

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