دبي، الإمارات- يستقبل معرض "أمبينته 2026" عدداً من الشركات الإماراتية عند انطلاق فعاليات أكبر معرض عالمي للسلع الاستهلاكية خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2026 في مدينة فرانكفورت الألمانية.

انضمت شركة بورسلين رأس الخيمة أوروبا مؤخراً إلى الشركات الإماراتية المشاركة في دورة هذا العام من المعرض. وتُعدّ الشركة، التابعة لقسم أدوات المائدة العالمي في شركة سيراميك رأس الخيمة، شريكاً استراتيجياً في السوق الدولية، حيث ستُقدّم خبرتها الممتدة لعقود في صناعة البورسلين.

وصرح سفين بودري، مدير العمليات في بورسلين رأس الخيمة أوروبا: "نحن متحمسون لعرض مجموعاتنا المتميزة من أدوات المائدة أمام قطاع الضيافة العالمي، وإقامة شراكات جديدة تُسهم في توسعنا الأوروبي. كما أن مكانة المعرض المرموقة وما يتمتع به من معايير عالية للتميز تنسجم تماماً مع التزامنا بالجودة والابتكار في تصميم منتجات البورسلين".

ويُعد المعرض معياراً سنوياً لقطاع السلع الاستهلاكية، فمن خلال أقسامه الرئيسية الثلاثة: الطعام، وأسلوب الحياة، والهدايا، يقدم "أمبينته" حلولاً متكاملة لتجار التجزئة والمشترين التجاريين الساعين إلى مواكبة متطلبات السوق المتغيرة. كما يجمع المعرض تحت مظلته المصنعين والمصممين والموزعين، موفراً بيئة تتعزز فيها العلاقات التجارية بشكل طبيعي عبر استكشاف المنتجات والحوار المباشر.

رؤى الخبراء وتحليلات السوق

سيُضيف معرض "أمبينته" هذا العام قيمةً مميزةً للحضور من خلال برنامج موسّع تقدمه أكاديمية "كونزوم سلوشنز"، وهي منصة معرفية توفر رؤى خبراء مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع التجزئة. وسيشارك في البرنامج متحدثون من تخصصات متنوعة، يتناولون التحديات العملية التي تواجه سوق اليوم، بدءاً من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصولاً إلى تطبيق استراتيجيات فعّالة في تصميم الخدمات.

وقالت جوليا أوهيرك، نائب رئيس مجموعة معارض السلع الاستهلاكية في "ميسي فرانكفورت": "من خلال أكاديمية كونزوم سلوشنز، نقدم أكثر من مجرد محاضرات خبراء، بل نوجد مساحة للتوجيه الاستراتيجي. فالأمر يتعلق بفهم كيفية عمل قطاع التجزئة اليوم وغداً وكيف تتحول التوجهات إلى مفاهيم قابلة للتطبيق، وكيف تتطور توقعات المستهلكين على المستوى العالمي، وكيف يمكن للشركات تحويل هذه المعرفة إلى ميزة تنافسية."

تركّز جلسات الأكاديمية على المعلومات العملية التي يمكن للمشاركين تطبيقها مباشرة في أعمالهم بدلاً من النقاشات النظرية. وتشمل المواضيع استراتيجيات وسائل الإعلام في قطاع التجزئة وتأثيرات التحوّل الحضري على سلوك المستهلك، ويقدّمها متخصصون لديهم خبرة مباشرة في القطاع.

وتكمّل هذه الجلسات التعليمية عروض المنتجات في المعرض، لتوفر للمشاركين الإماراتيين تجربة تطوير مهني متكاملة. وبالنسبة للشركات التي تتوسع في أسواق جديدة، تُعد هذه المعرفة العملية لا تقدر بثمن، إذ توفر سياقاً لفهم ديناميكيات التجزئة الأوروبية وتفضيلات المستهلكين.

ومن فرانكفورت إلى العالم، تُجسّد منصة "كونزوم سيركل" شبكة معارض السلع الاستهلاكية العالمية التابعة لـ"ميسي فرانكفورت" داخل معرض "أمبينته". ففي جناح "كونزوم سيركل" بالقاعة 4.2، منصة رقم FOY09، يمكن للعارضين والزوار استكشاف فرص أعمال دولية جديدة عبر مجموعة معارض "ميسي فرانكفورت" العالمية للسلع الاستهلاكية. ومن خلال جمع الفعاليات الرائدة في مجالات تصميم الديكور الداخلي، وأدوات المطبخ والمائدة، والهدايا، والديكورات الموسمية، واللوازم المكتبية والهوايات، بما في ذلك فعاليات مثل معرض بايبروورلد ميدل إيست أو معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، تربط منصة "كونزوم سيركل" الأسواق والمناطق وآفاق النمو وتمكّن الشركات من الانطلاق بنجاحاتها في المعارض التجارية الدولية القادمة مباشرةً من فرانكفورت.

وقال فيليب فيرغر، نائب رئيس مجموعة معارض السلع الاستهلاكية في "ميسي فرانكفورت": "يسعدنا رؤية استمرار المشاركة القوية من مجتمع الأعمال الإماراتي في معرض أمبينته، حيث يقدّم العارضون الإماراتيون باستمرار نماذج من التميّز في المنتجات مصحوبة بفهم عميق لمتطلبات الأسواق الدولية. وتؤكد هذه المشاركة المستمرة على قيمة الشراكات طويلة الأمد وقوة ربط الخبرات الإقليمية بشبكة التوزيع العالمية."

وتتطلع الشركات الإماراتية المشاركة في معرض "أمبينته 2026" إلى التواصل مع المشترين العالميين والاستفادة من خبرات رواد القطاع عبر أكاديمية "كونزوم سلوشنز" والمساهمة بإبداعاتهم الخاصة في السوق.

نبذة عن معرض "أمبينته 2026 "– منصة تجمع التصميم بالأعمال

يُجسّد معرض "أمبينته" روح الابتكار والتصميم في عالم السلع الاستهلاكية، فهو المكان الذي تتشكل فيه التوجهات وتُطلق فيه المنتجات وتتوطد فيه العلاقات. يجمع المعرض بأركانه الثلاثة، الطعام وأسلوب الحياة والهدايا، بين العلامات التجارية العريقة والناشئة، وأبرز صانعي القرار في قطاعات التجزئة والتصميم الداخلي والضيافة.

ومن خلال منصات مثل "إنتيريور لووكس"، الذي يعرض ماركات الأثاث والديكور الداخلي عالية الجودة، ومركز التصميم الداخلي والهندسة المعمارية وأكاديمية الضيافة التي صممتها "ويست وينج"، يواصل "أمبينته" تطوير عروضه المتخصصة لخدمة قطاع المشاريع التجارية والضيافة تحت مظلة مشاريع "أمبينته" (Ambiente Projects).

ويمتد نطاق العروض من أدوات المائدة والأثاث والإضاءة وإكسسوارات المنزل إلى حلول الضيافة والديكور المبتكرة، ليبقى "أمبينته" أكثر من مجرد معرض، بل مركز أعمال نابض ومحفّز للتبادل التجاري العالمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ambiente.messefrankfurt.com

-انتهى-

