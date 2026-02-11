أعلنت الدكتورة إجلال فيصل العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية رئيس مؤتمر ومعرض مراكز الرعاية الصحية الأولية، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الثانية من المؤتمر، والذي سيُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2026 في فندق الخليج، بمشاركة أكثر من 90 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية الأولية، حيث يُنظم المؤتمر بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة، ورابطة أطباء العائلة البحرينية، والمؤتمر الدولي لطب العائلة، ومؤتمر الكويت للرعاية الصحية الأولية، فيما تتولى شركة «بي دي إيه» لتنظيم الفعاليات الطبية مهمة التنظيم.

وأكدت العلوي أن المؤتمر شهد حضوراً متميزاً في النسخة الأولى منه، وأن الإقبال الواسع على التسجيل حتى الآن لحضور النسخة الثانية يعكس الثقة المتزايدة بالمؤتمر ومكانته كمنصة علمية رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية الأولية. كما أوضحت أن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا أمام الكوادر الطبية والتمريضية وجميع المهتمين بالقطاع الصحي.

وأضافت أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية الأولية من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مشاركين من مصر ولبنان والهند وإيرلندا ودول أخرى، مبينةً أن البرنامج العلمي سيتناول أحدث المستجدات والتجارب العالمية، ويستعرض أفضل الممارسات في مجالات: الوقاية، وإدارة الأمراض المزمنة، وجودة الرعاية الصحية، والصحة المجتمعية، إضافة إلى محاور متخصصة في الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هيفاء الجاسم رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن البرنامج العلمي أُعد وفق أسس علمية دقيقة وبما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى أن الجلسات العلمية وورش العمل ستركز على الجوانب التطبيقية والمعرفة المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة حسن رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن اللجنة عملت على توفير جميع المتطلبات التنظيمية والفنية لضمان تنظيم المؤتمر وفق أعلى المعايير المهنية، مؤكدةً أن المعرض المصاحب سيُشكّل منصة مهمة لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات الطبية، وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات الصحية والجهات المعنية، بما يدعم مسيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين.

