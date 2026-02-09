يُقام معرض دبليو إتش إكس لابز في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي الذي يُقام في مركز دبي للمعارض .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستحتل المختبرات الطبية مكانة بارزة هذا الأسبوع في دبي ضمن فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز والمعروف سابقاً باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، الذي سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، حيث سيجمع هذا المعرض الرائد في المنطقة، والذي يُعدّ الأبرز في مجال المختبرات الطبية، مجتمع المختبرات العالمي لاستكشاف أحدث التطورات في التشخيص وتقنيات المختبرات والابتكار.

ويتزامن انعقاد معرض دبليو إتش لابز مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، الذي يُقام في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض، ليشكلا معًا أكبر حدث للرعاية الصحية في العالم، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، حيث سيستقبل الحدثان معًا أكثر من 270 ألف زائر متخصص في الرعاية الصحية و4800 عارض من أكثر من 180 دولة.

احتفالاً بمرور ربع قرن على النجاح، سيتم انعقاد دبليو إتش إكس لابز تحت شعار: "25 عامًا من الابتكار المختبري: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل"، حيث سيتم افتتاحه رسميًا غدًا من قبل بيتر هول، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفورما ماركتس، إلى جانب سعادة الدكتور عامر شريف، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة بدبي ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير المحافظ الاستثمارية في إنفورما ماركتس: "انطلاقًا من الإرث العريق لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط، وكونه جزءًا من شبكة فعاليات دبليو إتش العالمية، يجمع معرض دبليو إتش إكس لابز أبرز خبراء المختبرات وقادة الرعاية الصحية والمبتكرين ومزودي التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وباعتباره جزءًا من أكبر حدث للرعاية الصحية في العالم، حيث سيُقام دبليو إتش إكس لابز في مركز دبي التجاري العالمي ليصبح مركزًا للتقدم العلمي والنمو التجاري والابتكار التعاوني."

وفي دورة عام 2026، سيُقام دبليو إتش إكس لابز في موقع جديد داخل مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشمل القاعات من 2 إلى 4، وساحة مركز التجارة، وقاعات الشيخ سعيد من 1 إلى 3. وسيكتشف الزوار في مختلف قاعات المعرض ابتكارات وحلولًا من كبرى الشركات العارضة بما فيها كل من: بيكمان كولتر وبيور لاب وراندوكس وسيسمكس، إلى جانب الأجنحة الدولية التي تستعرض حلول المختبرات من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتجسيدًا لاستمرار نمو الحدث وتعاظم مكانته العالمية، سيشهد معرض دبليو إتش إكس لابز انضمام عدد من العارضين الجدد إلى المعرض، من بينهم: سينترويد ميديتك، ومختبرات بيولايتكال، ومشاريع الصحة في الجنوب العالمي، وآي كاربون إكس إنتيلي كور، وأوبتوسكوب، وبيوفايندر المحدودة، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى.

وبالتزامن مع المعرض، سيُقام المؤتمر السنوي الخامس والعشرون لإدارة المختبرات والطب، والذي سيوفر برنامجًا لمدة أربعة أيام مصممًا لدعم العاملين في مجال المختبرات في المنطقة وخارجها، من خلال تقديم رؤى عملية، ووجهات نظر عالمية، وحلول مستقبلية.

وسيستضيف المعرض أكثر من 200 جلسة ضمن برنامج متكامل من المؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر، بمشاركة 150 متحدثًا في تسع مسارات متخصصة، تشمل كل من: إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية، وعلم الأحياء الدقيقة السريري، والتشخيص الجزيئي، وعلم الأنسجة المرضية، وجودة المختبرات، وطب نقل الدم والعلاج الخلوي.

وسيتم تخصيص اليوم الافتتاحي للمعرض لإدارة المختبرات وأمراض الدم، بدءًا بجلسات تركز على القيادة، تتناول قادة المختبرات من الجيل القادم، والحوكمة، والابتكار، والتأهب للأزمات، تليها جلسة رئيسية حول القيادة التحويلية، وسيتناول مسار أمراض الدم أحدث التطورات التشخيصية، بدءًا من تصنيفات الأورام اللمفاوية ونقص الصفيحات الدموية وصولًا إلى علم الأمراض الرقمي.

ومن أبرز فعاليات الأسبوع انعقاد قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات، التي تُعقد في الفترة من 12 إلى 13 فبراير، حيث تتناول القمة التهديد الصحي العالمي المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات، كما ستجمع القمة تحالفًا متعدد التخصصات من العلماء والأطباء وصناع السياسات والمبتكرين للمساعدة في سد الفجوة بين البحث والتطبيق.

وبرئاسة الدكتور وائل الأمين، المدير الطبي لقسم العلوم البيئية في شركة إم 42، تهدف القمة إلى إثراء الحوار البنّاء وإيجاد حلول تعاونية. ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات التفاعلية المصممة لإطلاق نقاشات مؤثرة في القطاع، تشمل جلسات حوارية، ومناظرات، وحلقات نقاشية قائمة على دراسة حالات عملية.

سيستضيف معرض دبليو إتش إكس لابز الدورة الثالثة من مسابقة LabQ، وهي مسابقة أسئلة وأجوبة بين الكليات والجامعات لطلاب السنة النهائية المتخرجين من تخصصات علوم المختبرات الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز المسابقة على علم الأمراض وطب المختبرات، وسترحب بفرق من مؤسسات تعليمية تشمل جامعة الخليج الطبية، وكليات التقنية العليا، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة ليوا، وجامعة قطر، وجامعة الشارقة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستسلط جلسات "تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكار"، التي تُعقد على مدار الفعالية، الضوء على أحدث التطورات في مجال التشخيص المختبري، والتي يقدمها شركاء تقنيون رائدون، إذ تتضمن هذه الجلسات دراسات حالة واقعية ومناقشات مع خبراء، تُبرز التطبيقات العملية والأثر السريري ومزايا الأداء للاختبارات والمنصات والأجهزة المختبرية الناشئة.

كما سيعرض دبليو إتش إكس لابز أحدث التطورات ضمن ثمانية محاور منتجات تشمل: المواد الاستهلاكية، والاختبارات التشخيصية، والتصوير والتشخيص، وأجهزة المختبرات، والرعاية الصحية والخدمات العامة، ومعدات المختبرات، وأدوات المختبرات، والكواشف والمواد الكيميائية.

