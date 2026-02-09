النمو الدولي، والمؤتمرات الرائدة، وبرامج التعليم الطبي المستمر، والمنصات الجديدة التي تركز على المستقبل، تتصدر فعاليات اليوم الافتتاحي.

يُقام معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في مركز دبي للمعارض في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026، حيث يشهد الحدث حضور أكثر من 235,000 زائر متخصص ومشاركة 4,300 عارض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيفتتح معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي فعالياته رسمياً غداً الإثنين، إيذاناً ببدء دورة تاريخية تؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للتعاون والابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

ويُعدّ معرض دبليو إتش إكس، الذي كان يُعرف سابقاً باسم "معرض الصحة العربي"، امتداداً لإرث يمتد لخمسين عاماً، حيث يجمع مجتمع الرعاية الصحية الدولي للنهوض بقطاع الرعاية الصحية عالمياً من خلال التجارة وتبادل المعرفة والاستثمار والشراكة.

ويُقام الحدث برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز دبي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير، حيث يشهد المعرض مشاركة 4300 عارض، وحضور أكثر من 235 ألف زائر متخصص، مُرحّباً بقادة الرعاية الصحية وصانعي السياسات والأطباء والمبتكرين والمستثمرين من أكثر من 180 دولة، مما يُعزز مكانة الحدث الرفيعة كواحد من أهم منصات الرعاية الصحية على مستوى العالم.

كما تعزز المشاركة الحكومية القوية دور هذا الحدث كمنصة مثالية للحوار السياسي والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالابتكار والمرونة وأنظمة الرعاية الصحية المستدامة.

ومن بين الجهات الحكومية المشاركة المؤكدة كل من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بالشارقة، وهيئة دبي الصحية، وهيئة مدينة دبي الطبية، وخدمات الإمارات الصحية، ومجلس الإمارات للطب التكاملي، ومؤسسة الإمارات للأدوية.

وسيُفتتح الحدث وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة من منظومة الرعاية الصحية العالمية، بما في ذلك زيادة بنسبة 15% في مساحة العرض مقارنةً بدورة العام الماضي. وانطلاقًا من نجاح نسخة العام الماضي، التي حققت قيمة أعمال قياسية بلغت 2.57 مليار دولار أمريكي، يواصل الحدث تحفيز التعاون العابر للحدود، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وجذب استثمارات ضخمة في قطاع الرعاية الصحية.

وتضم نسخة هذا العام عارضين من تسع قطاعات منتجات رئيسية، تشمل: المعدات والأجهزة الطبية، والتصوير والتشخيص، والصحة الرقمية، والبنية التحتية للرعاية الصحية، والوقاية والعافية. وتشهد المشاركة الدولية توسعًا مستمرًا، حيث يضم المعرض 38 جناحًا وعارضًا من مختلف الدول، يمثلون أسواق الرعاية الصحية الرائدة إلى جانب الأنظمة سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا وشرق آسيا.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، المدير التجاري لشركة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "يمثل معرض دبليو إتش إكس فصلاً جديداً في مسيرة تطور فعاليتنا. ونحن نركز أكثر من أي وقت مضى على إنشاء مركز عالمي لمجتمع الرعاية الصحية، ومن خلال الجمع بين الحكومات وقادة الرعاية الصحية وصناع القرار من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، فإننا نخلق منصة تُسرّع التعاون، وتُعزز المعرفة، وتُحقق تقدماً ملموساً في أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم".

وأضاف ويليامز قائلاً: "إن اتساع نطاق المشاركة، وعمق المحتوى، وحجم الفرص المتاحة في معرض دبليو إتش إكس، يعكس طموح قطاع الرعاية الصحية العالمي، ودور دبي الفريد كحلقة وصل بين الأسواق، حيث تتحول الأفكار إلى واقع ملموس، ويتشكل مستقبل قطاع الرعاية الصحية".

وسيسلط معرض دبليو إتش إكس الضوء على تجربة محتوى موسعة تضم أكثر من 300 متحدث، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والفعاليات الجديدة. وسيُشكل جوهر المؤتمر مجموعة واسعة من المؤتمرات المعتمدة من قبل التعليم الطبي المستمر والمصممة خصيصاً لدعم التعلم مدى الحياة والتميز السريري، وتشمل كل من: الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والمسالك البولية، والأشعة التشخيصية الشاملة، والصحة العامة، وإدارة الجودة وسلامة المرضى.

وستجمع هذه المؤتمرات نخبة من أيرز الأطباء والباحثين والمعلمين لتبادل أحدث الأدلة وأفضل الممارسات والتطورات السريرية، بما يُسهم في تحسين نتائج المرضى والتطوير المهني.

وإلى جانب برامج التعليم الطبي المستمر، يُكمَّل برنامج فعاليات الحدث بمنتديات رفيعة المستوى ومؤتمرات أعمال غير معتمدة، تتناول قيادة الرعاية الصحية، والاستثمار، والتحول الرقمي، والابتكار الشامل في النظام الصحي.

وستجمع منصة الرؤية كبار المسؤولين التنفيذيين، وصناع السياسات، والمستثمرين، وقادة الفكر العالميين، من خلال جلسات تركز على الاستثمار في الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودور المرأة في القيادة، وحوكمة الأنظمة الصحية الكبيرة، رابطةً بذلك استراتيجيات مجالس الإدارة بالتأثير الواقعي.

كما يتم تخصيص منصة فيوتشر إكس لاستعراض الأفكار الرائدة والابتكارات القابلة للتوسع، حيث ستُسلّط الضوء على رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، ورواد الصحة الرقمية، وستكون بمثابة منصة لعرض التقنيات الرائدة، ونماذج الأعمال الجديدة، وحلول الرعاية الصحية من الجيل التالي التي تُعيد تشكيل تقديم الرعاية على نطاق واسع.

أما منصة فرونتيرز، فستُسلّط الضوء على الإنجازات العلمية والسريرية التي تُشكّل مستقبل الرعاية الصحية. وسيستكشف الخبراء، خلال البرنامج، التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة، وعلم الأورام، وصحة المرأة، والرفاهية، وإطالة العمر، مُبرزين كيف يُترجم العلم من البحث إلى تأثير سريري وتجاري ملموس.

كما سيشهد المعرض أيضاً إطلاق سلسلة WHX Deep Dive، وهي صيغة تعليمية جديدة تجمع بين ورش عمل تطبيقية مكثفة ودورات تدريبية متقدمة على مستوى الإدارة التنفيذية، حيث تقدم هذه السلسلة، التي يقودها نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة وخبراء عالميون، تجربة تعليمية عملية ومركزة، بدءاً من التدريب السريري القائم على المهارات وصولاً إلى رؤى استراتيجية للقادة الذين يقودون التحول الرقمي والاستدامة والتغيير الشامل في الأنظمة الصحية.

وتأكيدًا على ابتكارية المعرض، أطلق معرض دبليو إتش إكس مسابقة إكسيليريت، المصممة لتكون منصة انطلاق للشركات الناشئة في مجالي الصحة والتكنولوجيا، الراغبة في التوسع. على مدار أربعة أيام من الحدث، ستتنافس 30 شركة ناشئة في مراحلها الأولى على حصة من مجموع جوائز يبلغ 25,000 دولار أمريكي، وستُتوّج إحداها بلقب بطل الابتكار في إكسيليريت.

وسيقام معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي بالتزامن مع معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص، وبينما تنتقل فعاليات معرض (دبليو إتش إكس) إلى مركز دبي للمعارض-مدينة إكسبو دبي، سيستمر انعقاد معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير 2026، مما يوفر تجربة شاملة على مستوى المدينة في موقعين بارزين ليشكلا بذلك أكبر حدث عالمي في قطاع الرعاية الصحية.

نبذة عن معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)

يُوحّد معرض الصحة العالمي (WHX) فعاليات إنفورما للرعاية الصحية عالميًا لتعزيز التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة. ومن خلال دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية، يسعى WHX إلى تعزيز تأثيره، وتشجيع المزيد من الابتكار، وتوطيد العلاقات، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

معرض دبليو إتش إكس لابز دبي هي المنصة الرائدة في المنطقة للابتكار المختبري، والتشخيص، والاكتشافات العلمية. يجمع المعرض خبراء عالميين، وموردين، ومتخصصين في الرعاية الصحية، ويمثل منصةً لتسريع وتيرة مستقبل تكنولوجيا المختبرات، ونقطة انطلاقٍ للتطورات الجديدة في رعاية المرضى.

سيُقام معرض WHX دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي. كما سيُقام معرض WHX لابز دبي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في الحدث، يرجى زيارة https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

