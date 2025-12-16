الرياض، بدعمٍ استراتيجي من "هيئة فنون الطهي"، تنطلق فعاليات "هوريكا الرياض" و"معرض الشوكولاتة والحلويات" من 15 إلى 17 ديسمبر 2025 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. وبمشاركة "نخبة الطهاة السعوديين" و"هوست العربية"، تتوحّد أربع فعاليات كبرى لتشكّل أكبر أسبوع للضيافة وخدمات الطعام في العاصمة، مستقطبةً نحو 50,000 متخصص، و500 عارض على مساحة تتجاوز 42,000 متر مربع.

وقال جاد طقطق، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة سيمارك" المنظمة للحدث: "هذا العام يمثّل أوسع تحالف لمعارض الضيافة في المملكة. يسعدنا أن نجمع أكثر من قرن من الخبرة تحت سقف واحد، مع نخبة العلامات العالمية والخبراء والمبتكرين. التطلعات عالية، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعزز معايير القطاع، ويوسّع آفاق الفرص التجارية، ويسهم في دعم النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة."

وتستعرض "هوريكا الرياض"، في نسختها الرابعة عشرة، أحدث ما يقدّمه عالم الضيافة من منتجات وتكنولوجيا متطورة ومواهب طهو عالمية، لتغطي مختلف جوانب القطاع؛ من إدارة الفنادق والمطاعم إلى خدمات التموين، والتصميم، والابتكار في الأغذية والمشروبات. وبذلك يوفّر الحدث منصة رائدة لبناء الشراكات وتطوير الأعمال.

ويضم المعرض برنامجًا واسعًا من المسابقات والأنشطة المتخصصة التي تحتفي بالإبداع، والمهنية، والخبرة، بمشاركة 40 خبيرًا وحكمًا ومتحدثًا من داخل المملكة وخارجها. كما يشارك أكثر من 100 متسابق في فعاليات متنوعة تشمل "هوسبيتاليتي صالون الطهي"، و"مسابقة باريستا الرياض"، و"مسابقة الموكتيل". فيما تقدّم "منصة حوارات هوريكا" (HORECA Talks)، بتنظيم "شركة هوسبيتاليتي نيوز الشرق الأوسط" (Hospitality News Middle East) و"خدمات هوديما للاستشارات"، جلسات حوارية يقودها خبراء حول الاتجاهات الحديثة ومستقبل الاستثمار والابتكار في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات في السعودية.

يستقبل المعرض مجددًا غيّوم غوميز، رئيس "مجموعة غاسترونومي" والسفير الفرنسي السابق لفنون الطهي، كضيف شرف لهذا العام.

وتتواصل الفعاليات بالتوازي مع النسخة الثالثة من "معرض الشوكولاتة والحلويات – الرياض"، الامتداد المحلي لأشهر معرض عالمي مخصص للشوكولاتة وفنون الحلويات. ويقدّم المعرض هذا العام تجربة زاخرة بالابتكار، تشمل أكثر من 40 عرضًا حيًا وورشة عمل ومسابقات متخصصة. فيما يجمع "عرض الحلويات" (Pastry Show) نخبة من الشيفات والحرفيين من المنطقة والعالم، مع تسليط الضوء على مواهب أكثر من 50 مشاركًا.

ويعلن الصالون عن استضافة الشيف البلجيكي العالمي بيار ماركوليني كضيف شرف، حيث يقدّم دورة تدريبية متقدّمة خاصة بالشوكولاتة، ويشارك في جلسة نقاش ضمن "حوارات هوريكا" حول الابتكار وصناعة الشوكولاتة.

وفي هذا السياق، قالت جومانا دموس سلامة، المديرة العامة لشركة "هوسبيتاليتي سيرفيسز" والمنظمة لشبكة معارض "هوريكا" والجهة المنظمة المشاركة للصالون:

"تُعد هوريكا الرياض منصة محورية تجمع قادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين في الضيافة وخدمات الطعام عبر الشرق الأوسط. وفي موازاة ذلك، يواصل معرض الشوكولاتة والحلويات – الرياض الاحتفاء بفنون الشوكولاتة والحلويات، وإلهام الإبداع، وتسليط الضوء على التوجهات التي تشهدها السوق السعودية."

كما تُقام بالتزامن النسخة الثانية من فعالية "نخبة الطهاة السعوديين" بتنظيم "هيئة فنون الطهي"، حيث يجتمع أبرز الطهاة السعوديين للعام الثاني على التوالي في حدث يحتفي بتنوع المطبخ السعودي وبالمهارات الاحترافية التي يقدّمها، ويمنح الطهاة منصة تنافسية تُسهم في تطوير المشهد الطهوي الوطني وإلهام الجيل الجديد، فضلًا عن تعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية لفنون الطهي.

وتشهد هذه الدورة أيضًا إطلاق "هوست العربية" لأول مرة في الرياض، بوصفها الامتداد الدولي لمعرض "هوست ميلانو" الرائد عالميًا في الضيافة، حيث يربط الحدث بين منظومة الضيافة العالمية وروّاد القرار في المنطقة، ويتيح منصة مباشرة للتواصل بين الموردين الدوليين والمهنيين المحليين.

تُقام فعاليات هوريكا الرياض، معرض الشوكولاتة والحلويات، نخبة الطهاة السعوديين، وهوست العربية من 15 إلى 17 ديسمبر 2025 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، من الساعة 4:00 حتى 10:00 مساءً في يوم الافتتاح، ومن الساعة 2:00 حتى 10:00 مساءً في الأيام التالية. ولمزيدٍ من المعلومات، يمكنكم زيارة saudihoreca.com وsalonduchocolat-ksa.com،

