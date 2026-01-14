سعادة سيف المدفع: "ستيل فاب" منصة عالمية لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

بحث مركز إكسبو الشارقة، خلال فعاليات النسخة الـ 21 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026"، آفاق التعاون المشترك مع شركة "ميسي إيسن" الألمانية، الجهة المنظمة لمعرض "إيسن لقص ولحام المعادن"، أحد أبرز المعارض المتخصصة في صناعة المعادن على مستوى أوروبا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مع أوليفر بي كوهرت، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، خلال زيارة وفد الشركة لمعرض "ستيل فاب 2026"، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة بين معرضي "ستيل فاب" و"إيسن"، والعمل على بناء منصات عالمية متخصصة تسهم في دعم نمو وتطور قطاع المعارض الصناعية، وتعزيز دورها في خدمة صناعة الحديد والصلب، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.

محرك للابتكار الصناعي

وأكد سعادة سيف محمد المدفع وجود فرص لتعزيز التعاون مع معرض "إيسن لقص ولحام المعادن" بما يساهم في الارتقاء بقطاع الأعمال المعدنية، مشيراً إلى أن معرض "ستيل فاب" يمثل منصة استراتيجية لدعم صناعة الحديد والصلب، وتعزيز التكامل بين مختلف حلقات سلاسل التوريد الصناعية، لافتاً إلى أن الشراكة مع رواد الصناعة في ألمانيا تعزز القيمة المضافة لستيل فاب وتعزز من دوره كمحرك للابتكار الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة فرص توسيع قاعدة الشراكات الدولية لمركز إكسبو الشارقة، وتوفير بيئة محفزة للشركات العالمية لعرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها، بما يعزز من تنافسية قطاع الصناعات المعدنية في دولة الإمارات.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع: إن إمارة الشارقة، التي تحتضن نحو 35% من المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، تمثل القاعدة المثالية لإطلاق الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التكنولوجيا المتقدمة في قطاع صناع الحديد والصلب، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة التي يشهدها "ستيل فاب 2026" تعكس الثقة العالمية الكبيرة بالمعرض، ولا سيما أن التواجد الألماني يشكل إضافة نوعية، خاصة في ظل ما يقدمه العارضون من تقنيات متطورة تشمل روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي وأنظمة ليزر حديثة.

ثقة عالمية في معارض الشارقة

من جانبه، أشاد أوليفر بي كوهرت بالمكانة الرائدة التي حققها معرض "ستيل فاب" كأهم حدث متخصص في قطاع الأعمال المعدنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أن المعرض يعد شريكاً استراتيجياً لمعرض إيسن العالمي، وأن الزخم الذي يحققه المعرض يعكس حيوية اقتصادية وثقة دولية بمركز إكسبو الشارقة، مع تطلع إلى دمج الخبرات لتطوير حلول ذكية تدعم مصنعي الصلب وتسهم في مواكبة التحول نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

واطّلع الوفد الألماني خلال جولته على أجنحة المعرض، ومجموعة الابتكارات والتقنيات المتقدمة المعروضة، إلى جانب حجم المشاركة الدولية الواسعة، وما يقدمه الحدث من فرص استراتيجية للشركات الألمانية لتوسيع حضورها في أسواق المنطقة، وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون المؤسسي في مجال المعارض المتخصصة، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، وابتكار حلول جديدة تدعم كفاءة المعارض الصناعية، وتوفر بيئة محفزة للتواصل بين المصنّعين ومزودي التقنيات وصناع القرار ورواد الأعمال في قطاع الصناعات المعدنية.

35 دولة مشاركة

يشار إلى أن معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يستمر حتى 15 يناير الجاري، ويشهد مشاركة أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية، و350 عارضاً من 35 دولة، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في مجالات تشكيل الفولاذ والصناعات المعدنية، ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على أحدث الآلات والمعدات المتقدمة، وتقنيات القطع والتشكيل واللحام، وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة المخصصة لقطع المعادن، إلى جانب ماكينات تصنيع الصلب، والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971545568608

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971567835363

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

-انتهى-

#بياناتشركات